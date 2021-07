Meilleur hub USB pour PS4 et PS5 en 2021

in

Meilleur

Hub USB pour PS4 et PS5 Android Central 2021

Avec des accessoires tels que des disques durs, des câbles de charge, des clés USB, des contrôleurs PlayStation Move et des casques PSVR se battant pour la vie sur votre PS4 ou PS5, vous constaterez qu’il n’y a tout simplement pas assez de ports USB pour tout le monde. Si vous souhaitez éviter des quantités infinies d’échanges de câbles, vous pouvez facilement résoudre le problème avec le meilleur hub USB PS4. Voici quelques-uns de nos favoris que vous pouvez trouver en ce moment.

Notre choix : Anker 4-Port USB 3.0 Unibody Aluminium Portable Data Hub



Choix du personnel

C’est notre hub USB préféré pour bien plus que la PS4. La conception mince en aluminium de l’Anker et sa finition de qualité supérieure en font un excellent ajout à votre configuration PS4, et les quatre ports USB 3.0 vous offrent un accès haut débit à davantage de périphériques. Il est également parfait pour votre PlayStation 5.

23 $ sur Amazon

Donnez-moi des gémissements ! : Hub USB 3.0 à 7 ports Anker



Si trois ports USB 3.0 supplémentaires ne suffisent pas à la vie folle de vos périphériques, que diriez-vous de six de plus ? Le hub à sept ports Anker est une centrale électrique avec un port de deux ampères pour charger votre smartphone pendant que vous jouez. Ces seules raisons en font le meilleur hub USB PS4 à ajouter aux rangs.

50 $ chez Amazon 50 $ chez Walmart

Simple et bon marché : Hub Sabrent USB 3.0 à 4 ports avec interrupteurs d’alimentation LED individuels



Cherchiez-vous à économiser de l’argent? Le hub USB 3.0 à quatre ports de Sabrent est abordable et fait ce dont vous avez besoin : alimente vos périphériques et accessoires USB. Peut-être que cela n’a pas l’air aussi bien sur une PS4, mais si vous avez un budget serré, alors il n’y a rien de mieux.

12 $ chez Amazon 12 $ chez Walmart

Se fondre parfaitement dans : Linkstyle 5 Port HUB



Contrairement à certains autres concentrateurs USB de cette liste, le produit de Linkstyle s’adapte parfaitement à la PS4, étendant de manière transparente la console et ajoutant un port USB 3.0 pour les appareils à haute vitesse et quatre ports USB 2.0 pour tout le reste. Cela vous permettra de connecter une multitude de choses, et l’appareil permet également de charger jusqu’à cinq accessoires USB simultanément.

16 $ sur Amazon

Grâce esthétique : Vertical Data Hub



Ce n’est vraiment pas différent des autres hubs que nous avons présentés ici, à l’exception de son apparence. Cela a vraiment attiré mon attention, et je pense que cela aurait fière allure dans n’importe quelle pièce avec votre PS4, surtout si votre PS4 est blanche ! Et en raison de sa palette de couleurs, il aura fière allure à côté de votre PlayStation 5, avec également un motif noir/blanc.

17 $ sur Amazon

Une solution tout-en-un : le support tout-en-un Skywin



Pourquoi se contenter d’un hub USB ? Le stand Skywin abrite chaque partie de votre expérience PlayStation et charge également tout. Il dispose également d’un ensemble supplémentaire de ports USB pour tirer le meilleur parti de votre PS4.

40 $ chez Amazon 40 $ chez Walmart

Parce que vous avez besoin de plus de ports

Plus vous utilisez votre console PlayStation, plus vous réalisez à quel point les ports USB sont essentiels. Chaque accessoire auquel vous pouvez penser a besoin d’un moyen de se connecter à la console, il est donc important d’avoir un hub fiable. Notre principale recommandation est le concentrateur USB à quatre ports Anker, dont le prix est raisonnable et vous donne accès à quatre concentrateurs USB 3.0 pour rendre vos solutions de stockage aussi rapides que possible. Le fait qu’il s’agisse d’un aluminium noir mat est également un énorme bonus car il aura fière allure à côté de votre console.

Notez que si vous utilisez ce hub USB avec une PS5, par exemple pour brancher votre PSVR et étendre avec un stockage externe, vous disposez donc de plus d’espace SSD pour les meilleurs jeux PS5. Vous pouvez rencontrer des problèmes. D’après les tests limités jusqu’à présent, les disques externes doivent être branchés directement sur la PS5. Vous devez donc utiliser le concentrateur pour connecter tous les casques PS5, charger les contrôleurs DualSense, etc.

Quel que soit le hub avec lequel vous allez, il y a plus qu’assez d’options parmi lesquelles choisir, et il y aura forcément une option pour tout ce dont votre configuration de jeu actuelle a besoin.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Ça a l’air bien

Jouez mieux avec ces superbes casques pour PS4

Si vous voulez bien jouer, vous avez besoin d’un excellent son. Pourquoi ne pas essayer un casque ? Vous pouvez non seulement obtenir un son de qualité, mais également utiliser le microphone pour le multijoueur. Voici nos options préférées.