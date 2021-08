Meilleur interrupteur intelligent 2021 : contrôlez vos lumières avec ces 6 options

Meilleur

Smart switch 2021 : Contrôlez vos lumières avec ces 6 options Android Central 2021

L’installation du meilleur interrupteur intelligent est l’un des moyens les plus simples d’éclairer votre maison intelligente avec un éclairage plus intelligent. En général, ces interrupteurs pratiques sont faciles à configurer, vous pourrez donc utiliser les ampoules que vous possédez déjà via une application ou des assistants vocaux. Vous obtiendrez également un grand nombre des mêmes fonctionnalités que certaines des meilleures ampoules intelligentes, notamment la possibilité de créer des scènes d’éclairage personnalisées, de définir des horaires et de tamiser les lumières. Bien que l’interrupteur d’éclairage intelligent Kasa soit notre préféré, chaque interrupteur est un ajout précieux à votre maison.

Meilleur dans l’ensemble: interrupteur d’éclairage intelligent Kasa

Source : Kasa Smart

Si vous êtes en train de construire votre maison intelligente et que vous commencez tout juste à utiliser des interrupteurs d’éclairage intelligents, Kasa est une excellente marque avec quelques options qui conviendront à la plupart des gens. C’est l’un des meilleurs produits pour la maison à moins de 100 $ et vous permettra de contrôler vos lumières où que vous soyez via l’application Kasa Smart, ainsi que les ventilateurs de plafond et tout ce qui est connecté à votre interrupteur.

Bien que l’installation d’un interrupteur d’éclairage intelligent puisse sembler intimidante, ce n’est pas obligatoire. Kasa vous couvre le dos en ce qui concerne l’installation, donc lorsque vous êtes prêt à commencer, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application et vous serez guidé pas à pas tout au long du processus de câblage. Aucun équipement ou outil supplémentaire n’est nécessaire.

Les interrupteurs d’éclairage intelligents Kasa ne nécessitent pas non plus de hub d’aucune sorte. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à votre réseau Wi-Fi domestique, et si vous possédez un haut-parleur intelligent, vous pouvez le coupler avec Alexa ou Google Assistant pour contrôler vos lumières avec des commandes vocales. Vous pouvez même définir des horaires, créer des groupes pour plusieurs appareils ou utiliser le mode Absent lorsque vous êtes en vacances.

Avantages:

Abordable Fonctionne avec Google Assistant et le mode Alexa Away Installation facile Créez des horaires, des scènes et des groupes

Les inconvénients:

Fil neutre requis Non gradable

Meilleur dans l’ensemble

Interrupteur d’éclairage intelligent Kasa

L’éclairage intelligent en toute simplicité

Ce pack de trois interrupteurs Kasa est facile à installer et permet de contrôler et de personnaliser l’éclairage de votre maison via votre téléphone ou votre voix.

Meilleure prime : Brilliant Smart Home Control

Source : Brillant

Le Brilliant Smart Home Control est destiné à toute personne sérieuse au sujet de sa maison intelligente et possède déjà plusieurs appareils intelligents pour la maison. En remplaçant un seul interrupteur, Brilliant vous permettra de contrôler votre éclairage et d’autres appareils domestiques intelligents tels que les caméras, les serrures, les thermostats, etc.

Cette commande est équipée d’un écran tactile LCD de 5 pouces et d’une caméra et d’un capteur de mouvement intégrés. Cela signifie que lorsque vous entrez, la commande intelligente détecte la présence de quelqu’un et peut automatiquement allumer l’écran et une scène prédéfinie. Plus besoin d’entrer dans des pièces sombres si vous ne le souhaitez pas ! Vous pouvez également allumer et éteindre vos lumières par le toucher, la voix ou l’application.

Alexa est intégré au Brilliant Smart Home Control, mais Good Assistant est compatible avec d’autres appareils intelligents. En ce qui concerne l’éclairage, cet interrupteur prend en charge les ampoules LED, CFL, halogènes et incandescentes ainsi que d’autres ampoules intelligentes comme les ampoules intelligentes Hue, LIFX et TP-Link Kasa. En plus de cela, des appareils tels que Sonos, Ring Doorbell, les serrures intelligentes August et Samsung Smart Things (entre autres) sont pris en charge.

Avantages:

Fonctionne avec d’autres appareils intelligents Alexa intégré Créez des scènes personnalisées Fonctionne loin de chez vous Contrôle des mouvements

Les inconvénients:

Fil neutre et de terre coûteux requis

Meilleure prime

Contrôle intelligent de la maison brillante

Plus qu’un simple interrupteur

Le Brilliant Smart Home Control vous permet de contrôler votre éclairage et d’autres appareils intelligents à l’aide d’Alexa, de Google Assistant, de votre téléphone ou d’un écran tactile impressionnant.

Meilleur budget : Gosund Smart Light Switch

Source : Philips Hue

L’interrupteur d’éclairage intelligent Gosund n’est pas aussi célèbre que d’autres sur cette liste, mais c’est un moyen économique et fiable de transformer des ampoules ordinaires en ampoules plus intelligentes. Ce commutateur fonctionne avec Alexa et Google Assistant, vous pouvez donc contrôler votre éclairage avec des commandes vocales et lorsque vous êtes loin de chez vous car il se connecte directement au Wi-Fi.

Vous pouvez également créer des groupes avec Gosund afin d’allumer toutes les lumières de votre salon en même temps. De plus, vous pouvez créer des horaires et régler des minuteries qui déclenchent un éclairage personnalisé lorsque vous rentrez du travail ou que vous vous couchez. L’installation est simple et expliquée étape par étape dans l’application Gosund. Mais surtout, ces commutateurs sont abordables et vous permettent de mettre à niveau votre maison intelligente sans faire une brèche dans votre portefeuille.

Avantages:

Fonctionne avec Alexa et Google Assistant Excellent rapport qualité-prix Définissez des horaires et des minuteries Regroupez les commutateurs

Les inconvénients:

Pas de gradation Fil neutre requis

Meilleur budget

Contrôle d’interrupteur d’éclairage intelligent Gosund

Économies intelligentes

Gosund fabrique de nombreux accessoires utiles pour la maison intelligente, et ses commutateurs intelligents sont un excellent moyen (et abordable) de configurer un éclairage plus intelligent dans votre maison.

Meilleur kit de démarrage : Lutron Caseta Smart Start Kit

Source : Caseta sans fil

Le commutateur Lutron Caseta Smart Home est l’un des rares choix de cette liste qui ne nécessite pas de fil neutre et devrait fonctionner dans n’importe quelle maison grâce à la technologie Clear Connect RF à faible puissance. Ce kit, en particulier, est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre éclairage intelligent, y compris un pont intelligent, un gradateur et une télécommande physique lorsque vous ne parvenez pas à trouver votre téléphone.

Le pont intelligent n’utilise pas réellement le Wi-Fi, mais cela signifie également que vous ne pourrez pas contrôler vos lumières depuis votre bureau ou la salle de sport si vous avez accidentellement laissé une lampe allumée. Cependant, il fonctionne avec les principaux assistants intelligents comme Alexa, Google Assistant et Siri lorsque vous rentrez chez vous et que vous souhaitez utiliser votre voix pour allumer les lumières. Il peut également se connecter à d’autres appareils intelligents en dehors de l’éclairage, tels que les stores Ring, Serena et Sonos.

Avec le kit de démarrage intelligent Lutron Caset, vous pouvez créer des horaires personnalisés pour s’adapter à votre routine, ainsi que créer des scènes d’éclairage personnalisées. Cet interrupteur fonctionne également avec la plupart des ampoules LED, incandescentes et halogènes à intensité variable et constitue un excellent moyen d’innover dans votre éclairage. De plus, il est facile à installer et tout ce dont vous avez besoin est inclus.

Avantages:

Fonctionne avec Alexa, Google Assistant et Siri Facile à installer Réglage des horaires et des minuteries Fil neutre non requis Comprend une télécommande

Les inconvénients:

Pont intelligent requis Conception trépidante Ne peut pas être utilisé à l’extérieur de la maison

Meilleur kit de démarrage

Interrupteur pour maison intelligente Lutron Caseta

Pas de fils

Le kit de démarrage intelligent Lutron Caseta fournit tout ce dont vous avez besoin pour que votre éclairage intelligent soit opérationnel, y compris un pont intelligent, un gradateur et une télécommande.

Meilleur gradateur : Leviton Decora Smart Wi-Fi Dimmer

Source : Philips

Le gradateur intelligent Wi-Fi Leviton Decora est un interrupteur intelligent simple mais polyvalent qui s’intègre bien dans votre maison. Contrairement à d’autres interrupteurs intelligents abordables, celui-ci est à intensité variable, parfait pour les soirées où vous ne voulez pas dîner sous une lumière vive.

Aucun concentrateur n’est requis pour que ce commutateur soit opérationnel. Cela fonctionne également bien avec Google Assistant, Alexa et Siri, vous n’avez donc pas à vous lever de table pour tamiser les lumières. Vous pouvez également programmer les lumières pour qu’elles s’allument à une heure précise et créer des scènes d’éclairage.

Le gradateur intelligent Wi-Fi Leviton Decora est compatible avec les ampoules et luminaires à DEL, CFL, incandescents et MLV les plus dimmables. L’interrupteur lui-même est également disponible en plusieurs couleurs pour correspondre à votre maison. Une autre caractéristique intéressante est que des dispositifs d’accompagnement sans fil sont disponibles pour fournir un contrôle d’éclairage supplémentaire à un autre endroit, comme le bas d’un escalier.

Avantages:

Aucun hub n’est nécessaire Gradable Compatible avec Google Assistant, Siri et Alexa Créez des horaires et des scènes d’éclairage personnalisées Appareils compagnons disponibles

Les inconvénients:

Fil neutre requis Installation confuse

Meilleur gradateur

Gradateur intelligent Wi-Fi Leviton Decora

Tamisez les lumières

Le gradateur intelligent Wi-Fi Leviton Decora est un interrupteur intelligent traditionnel avec des capacités de gradation qui fonctionnent avec Google Assistant, Alexa et Siri.

Meilleure construction : gradateur intelligent Wi-Fi WeMo

Source : Belkin

Belkin est une marque réputée pour ses chargeurs, ses stations d’accueil et ses hubs, ainsi que pour toutes sortes d’accessoires technologiques. Sa marque de maison intelligente WeMo ne fait pas exception, et son gradateur intelligent est un choix fiable si vous cherchez à innover dans l’éclairage de votre maison. Cet interrupteur a un design élégant et convivial qui aura fière allure sur votre mur et vous donnera un contrôle total de votre éclairage. Aucun hub requis.

Vous pouvez utiliser le gradateur, l’application ou votre voix pour régler l’éclairage de chaque pièce avec Alexa, Google Assistant ou Siri. Vous pouvez créer des horaires automatisés, par exemple, au lever et au coucher du soleil, et il existe même un mode nuit utile, afin de ne pas entrer dans une cuisine lumineuse et aveuglante lorsque vous buvez un verre d’eau au milieu de la nuit. Il existe également un mode absent qui randomisera vos lumières pour une sécurité supplémentaire à la maison lorsque vous êtes hors de la ville.

Le variateur intelligent WeMo prend en charge diverses ampoules, vous n’aurez donc aucun scintillement gênant lors de la gradation des lumières. Vous pouvez également grouper et contrôler plusieurs lumières à la fois pour un contrôle pratique.

Avantages:

Design élégant Aucun hub requis Gradable Définir des horaires et créer des groupes Mode nuit et mode absent

Meilleure construction

Variateur intelligent Wi-Fi WeMo

Contrôle transparent

Le gradateur intelligent Wi-Fi WeMo n’a pas seulement fière allure sur votre mur. Il fait également un excellent travail en contrôlant vos lumières via la voix et une application et comprend des modes utiles.

En bout de ligne

Lorsqu’il s’agit de choisir un commutateur intelligent, la première chose que vous devez vous demander est de savoir si vous préférez utiliser des fils ou si vous préférez avoir un pont ou un concentrateur. Si les fils ne sont pas votre truc, alors le kit de démarrage intelligent Lutron Caseta est le meilleur choix pour vous car il est livré avec tout ce dont vous aurez besoin pour vous installer.

Mais si vous préférez ne pas avoir un autre appareil dans votre maison, notre premier choix pour le meilleur interrupteur intelligent est le Kasa Smart Light Switch. Il est facile à installer, fonctionnera dans la plupart des maisons et est livré avec des commandes d’éclairage via une application, la voix ou même lorsque vous êtes loin de chez vous. D’un autre côté, si vous recherchez un interrupteur plus haut de gamme, alors le Brilliant Smart Home Control est fantastique, et non seulement il vous permettra de faire fonctionner vos lumières à partir d’un écran tactile, mais il prend en charge d’autres appareils intelligents que vous pourriez avoir dans ta maison.

Si vous êtes prêt à attendre jusqu’en septembre, Nokia lance sa première gamme de produits d’éclairage intelligent Nokia en collaboration avec SmartLabs. La marque se lance dans l’espace de la maison intelligente avec des commutateurs intelligents pour aider à rendre vos appareils existants plus intelligents. Sa gamme comprendra des commutateurs à cadran et à palette, un clavier, une prise et un pont, tous dotés d’un design intuitif et intemporel. Mais jusque-là, n’importe lequel des choix de la liste fera un excellent travail pour améliorer vos interrupteurs d’éclairage.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Olivia Lipski est un rédacteur indépendant pour Android Central et adore tester les dernières technologies de la maison intelligente et découvrir les meilleurs forfaits de téléphonie mobile. Quand elle n’est pas occupée à courir dans New York pour trouver de la bonne nourriture ou du café, elle est dans sa cuisine à essayer de le préparer elle-même.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

éclaire ta maison

Quelles ampoules C by GE conviennent le mieux à ma maison ?

Les meilleures ampoules C by GE sont un excellent choix pour choisir un éclairage intelligent pour votre maison. Soutenues par une marque de confiance, ces ampoules fonctionneront à la fois avec Alexa et Google et offriront la possibilité non seulement d’économiser de l’énergie, mais aussi de créer des scènes lumineuses adaptées à votre humeur et à votre atmosphère.