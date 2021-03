Meilleur jeu de l’IRCTC sur la récupération du covid-19; IIFL Securities lance une couverture et voit une hausse de 24%

La société de courtage a souligné que le rétablissement des frais de service par le ministère des Chemins de fer en 2019 reste un élément positif pour l’IRCTC. (image: REUTERS)

Les actions de l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) pourraient être le meilleur jeu sur la normalisation de l’activité après le coronavirus, selon la société de courtage nationale IIFL Securities. Au début de la couverture du script, les analystes de l’IIFL ont déclaré que l’action a le potentiel de bondir de 24% par rapport aux niveaux actuels tout en estimant une forte croissance des revenus à venir. IRCTC, une filiale du ministère des Chemins de fer, fonctionne comme un monopole travaillant avec les chemins de fer indiens. Depuis son introduction en bourse en 2019, le cours de l’action IRCTC a grimpé de 400% à ce jour pour se négocier désormais à Rs 1753 chacun.

Les revenus de billetterie continuent de croître

«La billetterie Internet est le segment le plus pertinent du point de vue de la rentabilité pour l’IRCTC», a déclaré l’IIFL dans la note. Bien que la restauration ait été le segment le plus important de l’exercice précédent pour IRCTC en termes de revenus, la société de courtage estime que la billetterie augmentera pour atteindre 76% des revenus d’ici FY23. La billetterie a plusieurs étapes à développer dans l’année à venir, car Indian Railways n’autorise aucune autre entité à fournir une installation de réservation électronique ferroviaire.

La société de courtage a souligné que le rétablissement des frais de service par le ministère des Chemins de fer en 2019 reste un élément positif pour l’IRCTC. L’entreprise gagne désormais au moins 10 Rs par billet non-AC et au moins 20 Rs par billet AC avec rétablissement des frais de service. La réservation en ligne n’a cessé d’augmenter au fil des ans, contribuant ainsi aux revenus d’IRCTC. Au cours de l’exercice 2014, près de 50% de tous les billets ont été réservés en ligne, au cours de l’exercice précédent, il en était de même de 70%. Les revenus d’IRCTC provenant de son service de restauration devraient également augmenter de 6% le TCAC au cours du deuxième trimestre de l’exercice 20-23.

Autres sources de revenus à renforcer

L’IRCTC reste également la seule entité autorisée autorisée à servir de l’eau potable conditionnée dans toutes les gares et trains. De son eau potable emballée, Rail Neer, IRCTC a réalisé un revenu de Rs 222 crore l’année dernière, contre Rs 173 crore un an plus tôt. «Nous prévoyons que la capacité de Rail Neer atteindra 1,86 million de litres par jour d’ici la fin de l’exercice 22; nous supposons la même chose pour FY23 et la CU intégrée augmente jusqu’à 70% d’ici FY23. En supposant une réalisation inchangée par bouteille, nous estimons le chiffre d’affaires de 21% Cagr sur les FY20-23ii », a déclaré l’IIFL.

Récemment, l’IRCTC a également fait une incursion dans l’exploitation des trains, en mettant en service trois trains. IRCTC exploite maintenant – le Delhi Lucknow Tejas Express, le Mumbai-Ahmedabad Tejas et l’Indore-Varanasi Mahakal. D’ici le deuxième trimestre de FY23, l’IIFL s’attend à ce que l’IRCTC réalise 164 crores de roupies grâce à l’exploitation des trains.

24% de hausse prévue

«L’IRCTC est une pièce de théâtre sur la normalisation de l’activité post-Covid. Son modèle à faible coût fixe et sa position de trésorerie nette permettent à l’entreprise de naviguer dans les prochains trimestres lorsque l’activité resterait modérée par rapport aux niveaux d’avant Covid », indique la note. L’IRCTC se négocie actuellement à 44x / 28x FY22ii / FY23ii PER. IIFL a un prix cible de Rs 2,174 par action sur l’action avec une note «Acheter».

(Les recommandations boursières dans cet article sont émises par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.