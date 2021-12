Meilleur MacBook pour étudiants 2021

Meilleur

MacBook pour étudiants iMore 2021

Que vous soyez encore au lycée ou au milieu de l’université, un ordinateur portable est un équipement essentiel pour chaque élève. Apple fabrique certains des meilleurs ordinateurs portables au monde avec sa gamme de MacBook. Qu’il s’agisse du puissant MacBook Pro ou du MacBook Air hyper-portable, les ordinateurs portables d’Apple vous accompagneront dans toutes les tâches que vous rencontrerez. Le MacBook Air (M1,2020) est le meilleur MacBook pour les étudiants. Il a assez de puissance pour faire face à presque tous les défis académiques auxquels vous vous heurtez. Selon votre situation, il y a d’autres MacBook à considérer, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Meilleur global : MacBook Air (M1, 2020)

Source : Daniel Bader / Android Central

Mi-2020, Cupertino a annoncé le silicium d’Apple. Six mois plus tard, les premiers MacBook non basés sur Intel depuis plus d’une décennie sont arrivés, à commencer par le MacBook Air (M1, 2020). Le meilleur MacBook pour les étudiants cette année, le dernier MacBook Air a du punch pour tous ceux qui ont un petit budget, à commencer par sa durée de vie de la batterie – jusqu’à 18 heures entre les charges, selon ce que vous faites.

À 2,8 livres, le MacBook Air est la tablette Apple la plus légère du marché malgré la même taille d’écran que le plus petit modèle de MacBook Pro. En plus d’être moins lourd, le MacBook Air contient également les mêmes composants internes essentiels : le tout nouveau SoC M1 d’Apple. L’ordinateur portable comprend également un clavier magique rétroéclairé et un capteur Touch ID.

Pas de doute, le MacBook Air séduit. Cependant, il présente des inconvénients, notamment moins de ports Thunderbolt 3, moins de luminosité de l’écran et des haut-parleurs plus inférieurs que la plupart des modèles de MacBook Pro. Il offre également 2 heures d’autonomie en moins entre les charges que le MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020). Cependant, aucun des inconvénients ne devrait vous empêcher de l’acheter.

Le MacBook Air (M1, 2020) est également notre Mac préféré pour tous les utilisateurs cette année.

Avantages:

Même taille d’écran que le MBP 13 pouces Jusqu’à 18 heures de connexion Internet sans fil entre les charges Prix Apple M1 !

Les inconvénients:

Seulement deux ports Thunderbolt 3 (USB-C) Le stockage maximum est de 2 To

Meilleur dans l’ensemble

MacBook Air (M1, 2020)

Grand prix, super internes

Le MacBook Air est un appareil élégant et un choix pratique pour la plupart des étudiants. De plus, on ne peut nier le prix doux.

Idéal pour les utilisateurs expérimentés : MacBook Pro 16 pouces (2021)

Source : iMore

Le MacBook Pro 16 pouces est l’ordinateur qu’il vous faut si vous avez besoin du plus de puissance possible. Vous pouvez le configurer avec plusieurs options, que vous ayez besoin de ce processeur M1 Max, de 64 Go de mémoire unifiée ou de 8 To de stockage.

Mais même dans sa configuration de base, un M1 Max à dix cœurs avec 32 Go de mémoire unifiée, 1 To de stockage et un GPU à 32 cœurs, il gérera toujours toutes les tâches qu’un étudiant peut lui confier en plus des flux de travail les plus intenses en termes de calcul. Si vous voulez une machine sans aucun doute, procurez-vous ce MacBook Pro.

Avantages:

Configurable jusqu’à 8 To de stockage Une myriade d’options d’extension Affichage plus grand

Les inconvénients:

Plus cher Peut être exagéré pour la plupart

Idéal pour les utilisateurs expérimentés

MacBook Pro 16 pouces (2021)

Pour ceux qui ont le plus besoin

Le MacBook Pro 16 pouces fonctionnera très bien dans toutes les tâches que vous lui confiez et devrait vous durer longtemps après la fin de votre carrière universitaire.

Meilleure alternative : MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020)

Source : iMore

Le MacBook Pro 13 pouces est un excellent compromis. Il contient toujours un processeur M1, d’excellents graphismes, plus de ports et une longue durée de vie de la batterie. Ce n’est tout simplement pas aussi impressionnant que ses nouveaux grands frères, les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sortis en 2021.

Trois facteurs ressortent de la comparaison du MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020) avec le MacBook Air (M1, 2020). Tout d’abord, le modèle Pro offre Touch Bar par rapport uniquement à Touch ID on the Air. Deuxièmement, le premier offre jusqu’à deux heures d’autonomie supplémentaires. Le modèle Pro offre également un écran légèrement plus lumineux et de meilleurs haut-parleurs. Pour ces extras, vous paierez au moins 300 $ de plus.

Avantages:

Meilleures options que la version MacBook Air Touch Bar inclus Affichage légèrement meilleur

Les inconvénients:

Avez-vous besoin des extras ? Le prix peut augmenter rapidement lorsque vous ajoutez des composants

Meilleure alternative

MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020)

Un pas en avant

Il y a beaucoup à aimer dans ce modèle, qui offre des composants internes un peu meilleurs que le MacBook Air.

En bout de ligne

Que vous ayez besoin d’un ordinateur pour le lycée ou l’université, le MacBook Air le plus récent est le meilleur MacBook pour les étudiants cette année. Que vous écriviez des articles, prépariez une présentation Powerpoint ou Keynote, ou même que vous éditiez des images pour un cours de photographie, le MacBook Air sera un interprète fiable dans vos activités académiques.

L’écran Retina du MacBook Air est magnifique et dynamique. Le capteur Touch ID intégré rend tout, de l’autorisation des tâches du système d’exploitation au paiement en ligne avec Apple Pay plus pratique et sécurisé.

Avec l’ajout de silicium Apple, le MacBook Air est encore meilleur en offrant beaucoup plus de puissance et d’autonomie qu’auparavant. Avons-nous mentionné le grand prix?

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Joseph Keller est le rédacteur en chef d’iMore. Utilisateur d’Apple depuis plus d’une décennie et demie, il passe son temps à apprendre les tenants et aboutissants d’iOS et de macOS, trouvant toujours des moyens de tirer le meilleur parti de son iPhone, iPad et Mac.

Bryan M. Wolfe est un père qui aime la technologie, en particulier tout ce qui est nouveau chez Apple. Penn State (allez Nittany Lions) est diplômé ici, également un grand fan des New England Patriots. Merci d’avoir lu. @bryanmwolfe

