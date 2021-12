Meilleur matériel de jeux et gadgets à acheter en cette période des fêtes

Les vacances sont enfin là, et si vous vous êtes retrouvé avec un peu d’argent supplémentaire à dépenser avec un peu de temps libre, il y a peu de meilleures façons de dépenser ce temps et cet argent que sur des gadgets et des jeux idiots. Ça se passe toujours comme ça, n’est-ce pas ?

2021 a été incroyable pour les versions technologiques – en supposant que vous puissiez mettre la main dessus, avec une disponibilité rare affectant de nombreux produits dans le monde entier. Cette liste contiendra quelques suggestions qui semblent évidentes, en plus de quelques-unes auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Certains de ces éléments matériels ne sont peut-être pas disponibles pour le moment, mais une pré-commande est certainement le meilleur moyen de vous assurer d’obtenir ce que vous voulez.

La Playdate est une petite console de jeu dédiée avec quelques touches uniques. Le système dispose d’un écran noir et blanc cristallin, d’un D-pad, de boutons A et B, ainsi que d’une manivelle. Oui, une manivelle – une poignée que vous tournez.

Le système est facile à développer et permet le chargement latéral des jeux, mais les jeux créés officiellement pour l’appareil sortiront au fil des saisons par le développeur (et profiteront également de la manivelle). Ces saisons seront gratuites pour tous ceux qui possèdent une Playdate, mais cela signifie que vous finirez par manquer de nouveaux jeux à jouer. Pourtant, une nouveauté adorable et charmante qui vaudra le prix demandé pour la bonne personne.

Nintendo Switch OLED



Si vous n’avez pas encore de Nintendo Switch, ce sera la recommandation la plus simple de la liste. Près de cinq ans plus tard, la Nintendo Switch propose toujours des jeux incroyables tous les quelques mois. iceberg. Même si vous possédez déjà un Switch, le modèle OLED devrait vous séduire grâce à la durée de vie accrue de la batterie et à l’écran considérablement meilleur.

Pont à vapeur



La promesse du Steam Deck est simple : un PC portable. Quelque chose de pas beaucoup plus gros qu’une Nintendo Switch, mais capable de jouer aux derniers jeux PC – avec des paramètres raisonnables, bien sûr. Le marché des PC de jeu portables prend rapidement de l’ampleur (ha) et Valve est à l’avant-garde, poussant de l’avant avec le Steam Deck. Il n’est pas disponible pour le moment après un petit délai, mais la sortie n’est que dans quelques mois et les premières impressions ont été positives.

Jeu et montre Mario et Zelda



Ces répliques mignonnes d’appareils Game & Watch sont des cadeaux parfaits. Ils ne coûtent pas cher et l’écran très net est tout à fait capable de jouer à une excellente version d’un jeu NES classique, comme Super Mario Bros. ou The Legend of Zelda. Ce sont des objets de collection amusants et bien que vous ne devriez pas les acheter en vous attendant à une émulation parfaite ou à un outil de productivité, cela deviendra certainement un bel objet à avoir sur votre étagère et à montrer à vos amis.

Casque PS5 Pulse 3D



Si vous avez la chance d’avoir déjà une PS5 – ou si vous connaissez quelqu’un qui en a – cela en fait l’accessoire parfait. Sinon, vous pouvez l’utiliser avec vos autres appareils jusqu’à ce que vous obteniez une PS5. Le casque Pulse 3D est optimisé par Sony pour fonctionner avec la PS5 et offre un véritable son 3D dans les jeux pris en charge. Cela facilitera la localisation des ennemis dans les tireurs en entendant leurs pas, tout en vous plongeant plus profondément dans ces aventures scénarisées.

Extensions SSD de console



Le stockage est important dans la nouvelle ère. Quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous jouez, plus de stockage est préférable. Les propriétaires de Nintendo Switch, Android et PC sauront déjà à quel point il est simple/difficile d’installer un nouveau lecteur, mais les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series ont également leurs propres options. La PS5 est désormais compatible SSD M.2, ce qui signifie que vous pouvez acheter et installer un lecteur approuvé pour augmenter votre espace de stockage. Pendant ce temps, les consoles Xbox Series ont leurs propres disques SSD Seagate propriétaires que vous pouvez acheter, bien que le disque 1 To actuellement disponible soit presque le prix d’une Xbox Series S à lui seul.

Razer Kishi



Avec des services tels que Xbox Game Pass apportant des jeux triple-A à votre appareil mobile, quelle meilleure façon d’en profiter qu’avec un tout nouveau contrôleur de téléphone mobile ? Ceux-ci sont parfaits pour tous ceux qui testent les eaux de streaming cloud avec Game Pass ou Stadia, mais fonctionnent également très bien avec une large sélection de jeux mobiles. Que vous souhaitiez jouer à Forza au lit ou dans la salle à manger au travail, les contrôleurs de téléphone comme le Razer Kishi sont facilement le meilleur moyen de le faire.

Xbox série S



Les consoles PS5 et Xbox Series X sont difficiles à trouver pour le moment. L’offre est faible et la demande élevée, ce qui entraîne divers problèmes. Si vous n’avez pas encore réussi à vous protéger, vous n’êtes pas seul. Mais bon, la Xbox Series S est largement disponible.

La Xbox Series S est moins puissante que les autres consoles modernes, bien sûr, mais elle en fait une machine Game Pass idéale, jouant très bien à une grande variété de jeux. Que vous souhaitiez jouer à Halo, Forza, Ori, Gears, Flight Simulator ou à l’un des 100+ autres jeux disponibles sur Game Pass, la série S est un excellent moyen de le faire, et reste une excellente console « extra » à avoir pour les propriétaires de PS5.

Oculus Quête 2



L’Oculus Quest 2 est de loin le casque VR le plus accessible du marché. Vous n’avez pas besoin d’un PC pour jouer avec, mais vous pouvez également jouer à des jeux PC en option. C’est beaucoup plus abordable que les casques VR dans le passé, et il a maintenant Resident Evil 4 disponible pour cela – le seul jeu qui nous fera acheter absolument n’importe quel système.

Téléviseur LG OLED



C’est de loin l’article le plus cher de la liste, mais c’est peut-être aussi la meilleure mise à niveau que vous puissiez faire. Si vous jouez avec une nouvelle console ou peut-être un GPU Nvidia série 30, vous aurez accès à un appareil compatible HDMI 2.1, quelque chose capable de fournir une résolution 4K à 120 ips sur HDMI. Cela peut donner un bon coup de pouce à une variété de jeux PS5 et Xbox Series, mais très peu de téléviseurs offrent actuellement ces fonctionnalités, en plus du support Dolby Atmos et VRR.

Les modèles C1 et G1 de LG offrent toutes ces fonctionnalités à un prix relativement abordable, bien que vous puissiez également trouver quelques modèles de téléviseurs Samsung et Sony dotés de toutes ces fonctionnalités. Il s’agit d’une mise à niveau importante pour le jeu, mais cela augmentera également la clarté de la télévision et des films si cela contribue à adoucir l’affaire.

Écrit par Dave Aubrey au nom de GLHF.