Meilleur mini-jeu Mario Party Superstars dans chaque pack

Mario et ses amis sont de retour avec une aventure de jeu de société familière, Mario Party Superstars. Dans le dernier de tous les jeux Mario disponibles sur Switch, les joueurs peuvent plonger dans la nostalgie des premiers plateaux et mini-jeux Mario Party. Dans ce nouveau jeu, les joueurs peuvent choisir parmi l’un des six packs de mini-jeux à jouer tout en contournant le plateau à la recherche des étoiles. Les catégories sont compétences, action, famille, GameCube, Nintendo 64 et tous types. Nous avons rassemblé tous les mini-jeux par pack et choisi les meilleurs !

Meilleurs mini-jeux Mario Party Superstars :

Compétence

Source : iMore (capture d’écran)

Tous les jeux du pack de mini-jeux d’adresse sont destinés aux joueurs de stratégie. Si vous aimez prendre la chance de l’équation et entrer avec précision, Crazy Cutters est le mini-jeu qu’il vous faut. Chaque joueur commence avec un contour d’un personnage de Mario et doit suivre le contour sur un marteau-piqueur. Celui qui est le plus proche du contour original gagne.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

action

Source : iMore (capture d’écran)

Le pack de mini-jeux d’action regorge de mini-jeux rythmés sur la course, le saut, la vitesse et l’esquive. Notre préféré ici est Mushroom Mix-Up. Tout le monde commence sur une plate-forme composée de différentes couleurs. Toutes les plates-formes sauf une, signalée par le drapeau de Toad, tomberont et laisseront les perdants à l’eau. Soyez trop arrogant et vous pourriez finir par vous autodétruire accidentellement, être trop passif et vous pourriez être écrasé et emporté.

Famille

Source : iMore (capture d’écran)

Pour que ce soit amusant pour tous les âges, le pack de mini-jeux familiaux a quelque chose pour tous les niveaux d’expérience. Notre choix du meilleur mini-jeu pour la famille est amusant et simple sans être trop simple, Roll Call. Tous les joueurs sont positionnés en bas de l’écran face à un champ rempli de plusieurs caractères aléatoires. Appuyez sur A pendant que vous comptez combien sont sur le terrain et essayez de garder une trace de ceux que vous avez comptés. Ils bougent! Celui qui a le nombre le plus proche gagne !

GameCube

Source : iMore (capture d’écran)

Ce pack de mini-jeux GameCube met en valeur les jeux de Mario Party 4-7, tous jouables sur le système GameCube. Dans une combinaison d’habileté et de chance est notre favori, Night-Light Fright. Un Chomp est sur une chaîne derrière vous dans une ruelle. En le voyant s’approcher, vous devez attendre d’éclairer votre lumière pour l’arrêter. Vous voulez l’avoir plus près de vous que les autres joueurs ne le font d’eux-mêmes, mais ne voulez pas trop attendre, ou il vous aura !

Nintendo 64

Source : iMore (capture d’écran)

Le pack de mini-jeux Nintendo 64 contient tous les jeux disponibles dans Mario Party 1-3. Le lifting facial est l’endroit préféré de ce pack nostalgique. Au début du match, un visage Bowser apparaît et devient défiguré. Chaque joueur reçoit ensuite son propre visage de Bowser et doit faire glisser les traits du visage de Bowser pour qu’il corresponde le plus au visage du milieu. Ce que j’aime à ce sujet, c’est le rappel de Super Mario 64, car c’était une fonctionnalité avec laquelle vous pouviez jouer avant de commencer le jeu.

Tous les types

Source : iMore (capture d’écran)

Le pack de mini-jeux All Types contiendra une variété de tous les 100 jeux disponibles dans Mario Party Superstars. Vous pouvez voir une liste de tous les mini-jeux et de tout ce que vous pourriez avoir besoin de savoir dans notre guide ultime de Mario Party Superstars. Le jeu qui prend le dessus pour moi est Shy Guy Says. Tenez le même drapeau que Shy Guy pour rester attaché au bateau. Au fur et à mesure que ça avance, il devient de plus en plus rapide, et il peut même vous psychoser. Le dernier homme debout gagne !

Mini mais puissant

Ces jeux Mario Party Superstars ont fait une énorme impression au fil des ans et gardent beaucoup de souvenirs pour ceux qui y ont joué en grandissant. Il semble y avoir beaucoup de similitudes dans ces packs, mais il y a aussi beaucoup de choix, donc vous ne jouerez pas aux mêmes jeux encore et encore. Quel que soit le pack de mini-jeux que vous choisissez, 100 mini-jeux sont certainement suffisants pour vous divertir tout au long du match.

Des visuels éclatants

Review: L’écran de la Nintendo Switch OLED est à couper le souffle

La Nintendo Switch OLED est l’une des consoles les plus en vogue cette année, offrant un certain nombre d’améliorations par rapport aux versions précédentes de Switch et constitue un excellent système familial. Mais vaut-il le prix demandé de 350 $ ?