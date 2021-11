Meilleur Oculus Quest 2, batterie Oculus Quest 2021

Meilleur

Un Oculus Quest ou Oculus Quest 2 complètement chargé vous donnera environ deux à trois heures d’autonomie, mais si vous possédez l’une des meilleures batteries Oculus Quest, vous pouvez aller encore plus longtemps. Pour certains joueurs, la batterie intégrée n’est pas assez longue pour une bonne session de jeu dans Rec Room ou Star Wars : Tales From the Galaxy’s Edge ou pour une session multimédia prolongée dans une application comme Netflix. Les batteries font partie des meilleurs accessoires Oculus Quest et peuvent doubler, voire tripler, la durée de vie de la batterie de votre casque.

Exactement ce que le médecin a prescrit : Destek Capsule Battery Pack



Cette banque d’alimentation pratique est parfaite pour ajouter un peu plus de temps à votre session de jeu VR, 1,5 heures, sans ajouter beaucoup de poids. À 1,97 oz, il se branche simplement directement sur le port USB-C sur le côté de votre casque. Pas de cordons à manipuler ou à vous soucier de l’allumer ou de l’éteindre. Avec le pack batterie Destek Capsule, il vous suffit de brancher et de jouer.

21 $ sur Amazon

Associez-le : serre-tête TAACOO Quest 2 avec compartiment à piles



Saisissez ce serre-tête et déposez-le dans l’un des blocs d’alimentation ci-dessous pour obtenir un ajustement plus confortable avec une autonomie beaucoup plus longue.

33 $ sur Amazon

Optez pour le combo : Quest 2 Elite Strap avec batterie et étui de transport



Cet ensemble est le seul moyen d’obtenir un bracelet Quest 2 Elite avec une batterie intégrée. La batterie supplémentaire double la durée de vie de la batterie du Quest 2, selon Meta. Assurez-vous simplement de n’en saisir qu’un si vous avez un Quest 2, car il ne fonctionne pas avec l’Oculus Quest d’origine.

129 $ chez Amazon 129 $ chez Best Buy

Sanglez: Sangle de batterie KIWI



KIWI Design crée une petite sangle simple qui attache n’importe quelle batterie ci-dessous à votre casque via des sangles Velcro réglables. Ce pack est livré avec cette sangle velcro, un petit câble USB pour connecter votre batterie au Quest 2 et une petite attache zippée réglable pour le maintenir en place.

22 $ ​​sur Amazon

Ils sont parfaits pour votre quête (et bien plus encore)

Si vous souhaitez éviter de dépenser de l’argent supplémentaire pour une batterie conçue spécifiquement pour votre casque Oculus VR, vous pouvez envisager l’une de ces batteries ci-dessous. Étant donné qu’ils sont conçus en pensant à votre smartphone, ils peuvent servir à deux fins pour prolonger vos sessions de réalité virtuelle et pouvoir alimenter votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement.

Gros et costaud : le chargeur portable Anker PowerCore 10000



L’Anker PowerCore 10000 offre beaucoup de fiabilité et de puissance et est un favori populaire pour alimenter les appareils mobiles. Il est ultra-rapide et compact, il est donc parfait pour charger votre Oculus Quest. L’Anker PowerCore 10000 est même disponible dans des couleurs froides.

À partir de 25 $ sur Amazon

Centrale électrique : chargeur portable Anker PowerCore 20 100 mAh



L’Anker PowerCore 20 100 mAh est essentiellement une version plus grande et plus puissante du PowerCore 10000. Il est un peu plus cher et plus volumineux, mais durera beaucoup plus longtemps que son petit frère. Il est disponible dans de superbes couleurs et peut tenir une charge pendant des semaines.

À partir de 50 $ sur Amazon

Polyvalent et puissant : Aukey Slimline PD Power Bank



La banque d’alimentation Aukey Slimline PD fournit la charge la plus polyvalente. Il prend en charge à la fois l’USB-C pour l’entrée et la sortie, vous pouvez donc même le recharger avec le câble de charge standard de votre Quest. Avec plusieurs ports de charge, vous pouvez également l’utiliser pour charger d’autres appareils, tels que votre téléphone, Nintendo Switch ou une tablette, tout en chargeant votre Quest.

19 $ chez Walmart

Léger : Chargeur portable ZMI PowerPack 10k



Le ZMI PowerPack 10k fournit toute la puissance dont vous avez besoin pour maintenir votre session de réalité virtuelle. Il est petit et léger, et sa conception antidérapante garantit que votre sac reste en place pendant que vous jouez. Vous pouvez également attacher la batterie à la partie arrière de votre Quest à l’aide de bande Velcro.

À partir de 14 $ sur Amazon

Meilleurs packs de batteries Oculus Quest 2 et Oculus Quest

La chose la plus importante lors du choix d’une batterie externe pour le Quest ou l’Oculus Quest 2 est qu’elle doit prendre en charge la charge 5V 2,4 ampères. Il existe de nombreuses batteries sur le marché avec ces statistiques, mais il y a beaucoup d’autres choses à considérer, telles que la taille et combien de temps elles tiendront une charge.

N’importe laquelle de ces banques d’alimentation vous permettra de rester plus longtemps en VR. Selon vos besoins, certaines banques peuvent être plus adaptées que d’autres. Nous recommandons la sangle Quest 2 Elite avec batterie comme meilleure batterie pour le Quest 2. Elle ajoute une sangle confortable à votre Oculus Quest 2 et est livrée avec un étui de transport.

Si vous avez un Oculus Quest 2 d’origine ou si vous préférez vous procurer une batterie plus traditionnelle, vous pouvez vous procurer l’Anker PowerCore 10000. Il reste simple à charger, fournit plus qu’assez de puissance pour ajouter plusieurs heures à votre session et se recharge rapidement.

