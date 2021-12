Meilleur opérateur de pool de participation de Cardano ADA pour 2021 et au-delà

Les parties prenantes sont des nœuds de la blockchain Cardano qui ont une adresse publique, où d’autres détenteurs peuvent soumettre leur ADA pour déléguer …

UNE groupe de Les paris peuvent être considérés comme un endroit où plusieurs parties prenantes peuvent continuer à utiliser leurs ressources informatiques pour augmenter leurs chances de recevoir une récompense. En termes simples, on peut dire que les groupes de participation offrent aux parties prenantes l’opportunité de rassembler leur pouvoir de participation dans le processus de vérification et de validation des nouveaux blocs. Cela augmente la probabilité d’obtenir des récompenses en bloc. Simultanément, un opérateur de groupe gère le groupe de parties prenantes dans lequel les parties prenantes qui rejoignent le groupe verrouillent leurs actifs numériques sur une adresse blockchain ou un portefeuille numérique spécifique.

Il est également important de noter que le montant des récompenses versées aux parties prenantes dépend de la taille de la participation dans un groupe donné. Par exemple, un groupe d’engagement avec un engagement plus important de plus d’un million pourrait produire un bloc tous les cinq jours, appelé époque, et offrir aux parties prenantes des récompenses cohérentes. Au contraire, les groupes de paris avec un très petit montant produiront rarement des blocs.

Si vous voulez être en sécurité, vous devez décentraliser votre participation entre les multiples groupes, car vous obtiendrez encore plus de valeur en plus des récompenses de la participation. Les pools de paris sont assez similaires aux pools de minage. Cependant, ils offrent des récompenses de paris plus fréquentes et sont prévisibles. En raison des frais facturés, vous pouvez faire face à certaines des déductions sur vos récompenses de pari. Presque tous les groupes de paris facturent des frais d’utilisation et ont donc tendance à réduire le paiement final.

Pour cette raison, les groupes de parties prenantes sont des moyens pour les parties prenantes de gagner un revenu passif sans trop de tracas de la mise en œuvre technique et de la maintenance de la configuration et de l’exécution d’un nœud de validation tout en payant pour le service fourni.

Avant de vous lancer dans les groupes de jeu et les meilleures plates-formes de jeu C ardano, vous devez savoir quels sont certains des facteurs que vous devez prendre en compte avant de vous lancer dans des groupes de jeu.

Disponibilité du serveur : Si les serveurs de pool participants ne sont pas en ligne au moment où un bloc devait être frappé, les récompenses seront perdues. Dans ce cas, vous pouvez voir si un groupe de paris a perdu des blocs en analysant sa métrique de chance au fil du temps.

Tarifs bas : Deux types de frais prévalent, à savoir le prix fixe et la marge. La marge la plus faible possible est de 0%. Par conséquent, il serait préférable de choisir un groupe avec les tarifs les plus bas possibles. Certains des pools de paris peuvent augmenter leurs taux plus tard à votre insu.

Faible saturation : le montant d’ADA qui peut être misé sur n’importe quel groupe est limité. Lorsque le maximum est atteint, il est dit saturé. Cela offre des récompenses inférieures. Par conséquent, il serait préférable d’éviter les piscines trop saturées.

Fort engagement : un engagement de groupe de pieu est considéré comme le montant d’ADA qu’ils bloquent en pariant leur groupe. Ceci est important si vous promettez un montant important et que vous faites ensuite des erreurs qui entraînent la perte de fonds importants. Il est préférable de s’engager sur des fonds de plus de 1 500 000 ADA.

Il existe quelques-uns des meilleurs opérateurs de pool de participation Cardano (ADA), et savoir lequel est le meilleur dépend des exigences des parties prenantes. Voici quelques-uns des meilleurs du lot :

Ce groupe de paris consolide sa place en tête de liste, offrant à ses délégués des récompenses fiables de plus de 5% pour le forfait de 340A par époque. Adavault offre à ses délégués un retour continu sur leurs investissements ADA. De plus, il prévoyait de renoncer au taux variable pour les délégués nouveaux et existants jusqu’au 30 septembre 2021, pour revenir à 0,99%. Il offre un rendement moyen du groupe d’actions d’environ 6 %.

La plate-forme se vante de frais de 0% et ils ne veulent pas le changer. Cardanode n’est pas axé sur le profit, car il bénéficie de ses récompenses de participation et des frais minimum obligatoires de Cardano. La plate-forme ne perd pas un seul bloc, car elle vérifie les nœuds toutes les 10 secondes et dispose de capacités de surveillance 24 * 7 * 365. La disponibilité est également de 100 %. De plus, il assure une propagation rapide des blocs avec cinq relais se connectant à 30 nœuds différents sur trois continents.

Cette plate-forme est l’une des meilleures options car elle a une énorme quantité d’engagement qui montre à quel point ils prennent le succès de leurs groupes et travaillent continuellement pour l’améliorer. AzureADA tire également pleinement parti des plateformes cloud Azure, qui sont les plateformes cloud les plus riches en fonctionnalités au monde. La plate-forme est également approuvée par plusieurs professionnels impliqués dans Cardano, indiquant un niveau de compétence avéré pour les délégués.

La plate-forme se concentre principalement sur la maximisation des récompenses des parties prenantes, bien qu’elle facture des frais de marge minimes de 0,5% pour assurer le fonctionnement efficace de son infrastructure. Staking247 dispose d’une équipe logicielle expérimentée qui offre l’un des pools de paris les plus fiables. La plateforme sert ses délégués en toute transparence et leur permet de suivre l’état des nœuds en temps réel sur leurs tableaux de bord respectifs.

Les groupes de participation Flowr disposent de trois serveurs dédiés dans divers centres de données à travers le monde. Il facture des frais de 2% pour mettre à niveau son infrastructure. La plate-forme offre une redondance car elle fonctionne entièrement sur du nouveau matériel ou des serveurs bare metal avec une vision optimiste de l’avenir. En tenant compte de facteurs essentiels tels que la sécurité et la fiabilité des groupes de parties prenantes, il devient clair pourquoi le groupe de parties prenantes de Flowr se classe en tête de liste.