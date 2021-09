Meilleur ordinateur tout-en-un 2021 : les meilleurs PC tout-en-un pour la maison et le bureau

Maximisez votre espace et votre budget sans compromettre la puissance avec l’un des meilleurs ordinateurs tout-en-un. Un ordinateur AIO, comme les ordinateurs portables mais moins portable et avec plus d’espace d’écran, fait bien plus que rendre votre configuration de travail à domicile plus élégante et moderne.

En regroupant un écran d’ordinateur, un ordinateur de bureau et même des haut-parleurs d’ordinateur dans une seule unité mince, les ordinateurs tout-en-un réduisent l’encombrement, diminuent le nombre de périphériques sur votre bureau ainsi que le nombre de câbles derrière et vous font économiser un peu d’argent dans le processus et vous donne la puissance de calcul dont vous avez besoin pour vous accompagner dans votre charge de travail quotidienne. Certains, comme le puissant iMac (24 pouces, 2021), sont même livrés avec leur propre clavier et souris assortis sans frais supplémentaires.

Alors, soyez minimaliste avec un ordinateur tout-en-un. Ils se présentent sous de nombreuses formes, tailles, qualités et prix, nous avons donc trouvé le meilleur d’entre eux en 2021 pour affiner vos choix. Avec l’un d’entre eux, vous n’avez pas à faire de compromis sur les performances et votre budget.

(Crédit image : Apple)

1. iMac (24 pouces, 2021)

L’iMac reçoit une refonte bienvenue

Caractéristiques

Processeur : puce Apple M1 avec processeur à 8 cœurs

Graphiques : GPU intégré 7 cœurs à 8 cœurs

RAM : 8 Go – 16 Go de mémoire unifiée

Écran : écran Retina 4,5 K de 24 pouces

Stockage : jusqu’à 2 To

Raisons d’acheter

+Excellent écran+Nouveau design frappant+Fantastique webcam

Raisons à éviter

-Le manque de ports reste-Mac mini peut offrir un meilleur rapport qualité-prix pour certains

Si vous pensez que les nouveaux iMac ne pourraient pas être aussi bons qu’ils en ont l’air, vous vous trompez. Ils ne sont pas seulement une amélioration par rapport à leur prédécesseur de 21,5 pouces à l’extérieur, vantant un nouveau visage qui se décline en plusieurs couleurs différentes. Ils sont également livrés avec de nouvelles spécifications, faisant basculer la nouvelle puce M1 d’Apple qui la rend beaucoup plus puissante que les précédents iMac Intel. En fait, nous irions jusqu’à dire que le nouvel iMac (24 pouces, 2021) est le meilleur PC tout-en-un que nous ayons jamais testé. Vous serez également heureux de savoir que vous obtenez un excellent rapport qualité-prix ici, car vous obtenez le Magic Keyboard et la Magic Mouse inclus – dans des couleurs assorties, pourrions-nous ajouter.

Lire la critique complète : iMac (24 pouces, 2021)

(Crédit image : Apple)

2. iMac (27 pouces, 2020)

Un tout-en-un redoutable

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i5 – i9 de 10e génération

Graphiques : AMD Radeon Pro 5300 – Radeon Pro 5700 XT

RAM : 8 Go – 128 Go DDR4 à 2 666 MHz

Stockage : 256 Go – 8 To SSD

Écran : 27 pouces (diagonale) 5120 x 2880 écran Retina 5K

Raisons d’acheter

+Internes améliorés+Peut être configuré pour être très puissant

Raisons à éviter

-Le design vieillit-Juste deux ports Thunderbolt

Même si la dernière mise à jour de l’iMac 27 pouces n’a eu lieu que l’année dernière, Apple n’a pas pu s’empêcher de renforcer le département des mises à niveau avec son suivi. Du point de vue des spécifications, ce modèle présente des améliorations massives tout en améliorant sa webcam et ses microphones pour une mise à jour heureuse. De plus en plus de personnes travaillent à domicile ces jours-ci, et cela semble être le meilleur PC tout-en-un dans lequel investir sans être obligé de faire un espace considérable dans votre espace existant. Bien sûr, sa conception globale n’a pas été modifiée, ce qui lui donne l’air un peu fatigué, mais si la puissance est en haut de votre liste, celle-ci est un as.

Lire la critique complète : iMac (27 pouces, 2020)

3. Surface Studio 2

Le meilleur ordinateur tout-en-un pour les artistes

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7

Graphiques : Nvidia GeForce GTX 1060 – GTX 1070

RAM : 16 Go – 32 Go

Stockage : 1 To – 2 To SSD

Écran : écran 28 pouces 4 500 x 3 000 PixelSense

Raisons d’acheter

+Puissant+Rien de tel

Raisons à éviter

-Très cher

À l’époque où le Surface Studio original est sorti dans les rues, cela a changé la donne pour les artistes et les créateurs de contenu. Et, même en 2019, la suite est toujours dans une ligue à part. Le Surface Studio 2 ne présente pas seulement le même écran magnifique et la même fonctionnalité unique, mais il augmente également considérablement la puissance, ce qui en fait un appareil beaucoup plus évolutif. C’est toujours extrêmement cher, mais si votre cas d’utilisation convient au Surface Studio 2, alors, il est difficile de penser à un meilleur PC tout-en-un.

Lire la critique complète : Surface Studio 2

4. iMac Pro

Le meilleur ordinateur tout-en-un d’Apple

Caractéristiques

Processeur : 10-18 cœurs Intel Xeon W

Graphiques : AMD Radeon Pro Vega 56 – Vega 64

RAM : 32 Go – 128 Go

Stockage : 1 To – 4 To SSD

Écran : 27 pouces 5K (5 120 x 2 880) écran Retina

Raisons d’acheter

+Extraordinairement puissant+Bel écran Retina

Raisons à éviter

-Très cher

L’iMac Pro, plus que tout autre ordinateur de cette liste, s’adresse directement aux professionnels – et il dispose du matériel pour le sauvegarder. Emballé avec jusqu’à un processeur Intel Xeon à 18 cœurs et jusqu’à 128 Go de RAM, il n’y a rien que vous puissiez lancer sur l’iMac Pro pour le ralentir. Et, même si c’est, sans aucun doute, outrageusement cher, cela n’a pas vraiment d’importance. Si vous êtes le genre de personne qui a besoin de ce niveau de puissance (vous savez qui vous êtes), alors le prix est absolument justifié.

Lire la critique complète : iMac Pro

5. Dell XPS 27 tout-en-un

Un coup complet sur l’iMac vieillissant d’Apple

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i5 – Core i7

Graphiques : Intel HD Graphics 630 ; AMD Radeon RX 570

RAM : 8 Go – 32 Go

Stockage : disque dur 1 To – SSHD 2 To ; SSD de 512 Go

Affichage : écran 4K de 27 pouces (3 840 x 2 160)

Raisons d’acheter

+Bel écran+Son intégré pratiquement inégalé

Raisons à éviter

-Relativement cher-Pas d’entrée HDMI

Le Dell XPS 27 AIO est livré avec ce support articulé incroyable, et il comprend un mélange d’un écran tactile massif de résolution 4K UHD avec six haut-parleurs anesthésiants. Non seulement il s’agit d’un design attrayant, mais il est également de premier ordre en matière de puissance. Que vous créiez vos propres rythmes ou écoutiez ceux de quelqu’un d’autre, regardiez des films ou montiez les vôtres, le Dell XPS 27 AIO est facilement l’un des meilleurs PC tout-en-un et devrait figurer en haut de votre liste lors de vos achats. pour un nouveau PC.

Lire la critique complète : Dell XPS 27 tout-en-un

6. Tout-en-un incurvé HP Envy

Un spectacle dans tous les sens

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i5 – Core i7

Graphiques : Nvidia GTX 950M – AMD Radeon RX 460

RAM : 8 Go – 16 Go

Stockage : 1 To SSHD, 1 To – 2 To HDD ; SSD de 256 Go

Écran : 34 pouces WQHD (3 440 x 1 440)

Raisons d’acheter

+Écran ultra-large enveloppant+Audio complet+Caméra Web pop-up soucieuse de la confidentialité

Raisons à éviter

-Exceptionnellement encombrant

Pour ne pas être montré par l’iMac 5K ou le nouveau Dell XPS AIO, HP a sa propre approche unique du bureau tout-en-un. Bien qu’il ait également tous ses composants stockés dans sa base comme le Surface Studio, le HP Envy Curved All-in-One ajoute également une barre de haut-parleurs en plein essor. Ajoutez l’écran incurvé ultra-large et c’est l’un des PC les meilleurs et les plus immersifs pour profiter des films.

(Crédit image : Avenir)

7. Lenovo Yoga A940

Une alternative à l’iMac

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7-8700 de 8e génération

Graphiques : AMD Radeon RX 560 4 Go

RAM : 32 Go DDR4 2666 MHz

Stockage : 1 To 5 400 tr/min + 256 Go SSD PCIe

Écran : 27″ 4K UHD (3840 x 2160) IPS multi-touch

Raisons d’acheter

+Bon prix+Stylus inclus

Raisons à éviter

-Composants plus anciens-Écran pas génial en lumière directe

La dernière offre tout-en-un de Lenovo n’est pas aussi puissante que l’AIO premium d’Apple, l’iMac Pro ou même l’iMac récemment mis à jour, qui propose désormais une configuration Intel Core de 9e génération. Après tout, les puces de 8e génération et les graphiques Radeon RX 560 vieillissent à ce stade. Cependant, il est toujours très puissant pour répondre aux besoins des professionnels de la création qui ne sont pas entièrement impressionnés par les machines coûteuses d’Apple. En plus de cela, le Lenovo Yoga A940 a quelques atouts dans ses manches, notamment une prise en charge à 100 % Adobe RVB et Dolby Vision, un ensemble de haut-parleurs Dolby Atmos, une offre de ports plus généreuse que le tout-en-un d’Apple et un stylet inclus dans la boîte.

Lire la critique complète : Lenovo Yoga A940

