Meilleur parmi nous Merch 2021

Boire à une négociation rapide: “Moi, l’imposteur? Lol.” Agresser



Choix du personnel

Moi? L’imposteur? Pourquoi je n’ai jamais! Sirotez votre verre en regardant vos amis s’accuser mutuellement de sabotage.

15 $ chez Innersloth

Un anti-stress solide: livre de coloriage parmi nous



Parmi nous peut être un jeu stressant, que vous soyez un imposteur essayant d’éviter la détection ou un membre d’équipage essayant d’accomplir une tâche. Alors pourquoi ne pas vous détendre et soulager le stress avec ce livre de coloriage parmi nous?

8 $ chez Amazon

Chaud et grillé: parmi nous chaussettes (lot de trois)



Trouver et réussir à éjecter l’imposteur est un sentiment satisfaisant. Malheureusement, vous devrez peut-être expulser des dizaines d’innocents pour trouver le coupable. Rendez hommage en portant votre équipage sur vos pieds.

11 $ chez Amazon

Restez à l’aise: Sweat à capuche à imprimé 3D parmi nous



Il n’y a pas beaucoup de choses plus confortables que de porter un pull confortable tout en poignardant votre équipage dans le dos. Ce sweat à capuche est disponible dans de nombreux styles différents.

20 $ chez Amazon

Tiré du jeu vidéo à succès, Among Us!: Peluche Astronaute



Les astronautes de Among Us ont l’air si câlins, n’est-ce pas? Heureusement, quelqu’un a pensé la même chose et a créé ces peluches parmi nous.

7 $ chez Amazon

Où va le temps?: Calendrier parmi nous 2021



2020 a été toute une année, n’est-ce pas? Pourquoi ne pas le laisser avec toute sa peur avec ce calendrier 2021?

14 $ chez Amazon

Sus, mais faites-en la mode: T-shirt pour enfants parmi nous



Qui n’aime pas un t-shirt graphique? Les enfants adorent parmi nous, alors aidez-les à montrer leur amour avec ce t-shirt cool parmi nous.

17 $ chez Amazon

Gardez-le, d’accord?: Shhh! Cas de téléphone Samsung



Montrez votre amour pour le jeu sur votre téléphone, mais gardez-le – je suis au téléphone. Une plaque en caoutchouc à l’intérieur permet même une charge sans fil. Il est disponible dans une variété de tailles différentes pour s’adapter à la plupart des téléphones modernes.

22 $ ​​chez Innersloth

Restez en sécurité: masque pour enfants parmi nous Crewmates



Ce masque parmi nous est un autre excellent moyen de montrer votre amour pour le jeu tout en restant en sécurité. Cela n’empêchera pas les gens de penser que vous êtes sus.

12 $ chez Amazon