Meilleur PC gamer 2021 : les meilleurs ordinateurs pour se lancer dans le gaming

Avoir le meilleur PC de jeu ne signifie pas nécessairement avoir un ordinateur avec tous les composants les plus récents et les plus performants. Que ce soit pour vous, cela signifie en obtenir un abordable de moins de 1 000 $ qui offre des jeux 1080p fluides ou faire des folies sur une option équipée vantant les composants les plus puissants, c’est plus l’essentiel. Ce qui est important, c’est que vous obteniez un PC qui vous accompagnera dans vos besoins de jeu et qui respecte votre budget.

Bien qu’il y ait toujours la possibilité de construire votre propre PC pour les jeux, beaucoup de gens pensent encore que l’achat d’un PC de jeu pré-construit est la meilleure et la plus pratique. Heureusement, investir dans un tel système ne coûtera pas cher. En fait, cela coûte souvent moins cher. Et nous sommes là pour vous aider à faire le bon choix.

Des modèles haut de gamme comme le très convoité Alienware aux kits bon marché des modèles économiques, nous avons trouvé les meilleurs PC pour les jeux en 2021 et les avons mis sur cette liste pour que vous puissiez les parcourir. Découvrez nos meilleurs choix ci-dessous.

Que devez-vous rechercher lors de l’achat d’un nouveau PC de jeu ?

Bien que la construction d’un PC pour les jeux puisse être coûteuse ou un peu compliquée, les excellents PC de jeu sont plus abordables que jamais. Même les puces Intel Comet Lake et AMD Ryzen 5000, ainsi que les GPU Nvidia Ampere ou Big Navi, sont plus accessibles que leurs prédécesseurs, en termes de prix. Alors, ne vous inquiétez pas trop du coût. Quel que soit votre budget, vous n’aurez pas à faire autant de compromis que vous ne le pensez.

Que vous jouiez aux meilleurs jeux PC ou à des jeux gratuits à petit budget, votre priorité devrait être de choisir quelque chose qui vous soit abordable sans compromettre les performances ou lésiner sur des fonctionnalités vitales comme une sélection de ports saine et un éclairage RVB attrayant. Cela pourrait très bien signifier un PC de bureau coûteux qui vous permettra de jouer en 4K ou l’un des meilleurs PC de jeu à petit budget qui vous offrira une expérience de jeu 1080p fluide. Ne vous inquiétez pas trop des fioritures et du design, à moins que votre budget ne soit flexible ou que vous ayez des poches profondes.

Assurez-vous également qu’il y a suffisamment de RAM rapide et de stockage rapide. De nos jours, une mémoire DDR4 de 8 Go est le minimum, mais passez à 16 Go si vous le pouvez. Beaucoup de stockage SSD est également idéal, car de nombreux titres de premier plan prennent beaucoup de place, bien que vous puissiez toujours obtenir un lecteur supplémentaire plus tard.

Enfin, assurez-vous également d’avoir suffisamment d’argent pour des périphériques de qualité. Après tout, un PC de jeu est aussi bon que ses périphériques. Ce n’est que lorsqu’il est associé au meilleur moniteur de jeu et aux meilleurs claviers de jeu que le vôtre deviendra l’étoffe des légendes.

(Crédit image: Alienware)

1. Alienware Aurora Ryzen Edition R10

Des jeux puissants pour tous les budgets

Caractéristiques

Processeur : AMD Ryzen 5 3500 – 9 3950X

Graphiques : AMD Radeon RX 5600 – NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

RAM : 8 Go – 64 Go DDR4

Stockage : 1 To 7200 tr/min SATA – 2 To M.2 PCIe NVMe SSD + 2 To 7 200 tr/min SATA

Raisons d’acheter

+Spécifications puissantes+Abordable+Design époustouflant

Raisons à éviter

-Toujours très cher dans les configurations les plus élevées

Avec la solide campagne d’AMD pour gagner les marchés des CPU et des GPU, il n’est pas surprenant que bon nombre des meilleurs PC basculent sur la cause de Team Red. Notre gamme de PC de bureau de jeu Alienware Aurora préférée en fait partie, équipant ses modèles R10 des processeurs Ryzen puissants mais abordables d’AMD. Non seulement ils offrent une force brute en matière de jeu, mais ils se vantent également d’être abordables, permettant aux joueurs à petit budget de participer à ce que ceux qui ont des plates-formes gonflées vivent au quotidien sans se brûler les poches. C’est le meilleur PC de jeu, sans exception, en particulier avec la prochaine génération à bascule avec des configurations vantant le RTX 3090 pour les jeux en résolution 8K.

(Crédit image : MSI)

2. MSI Trident 3 10e

Meilleur PC de jeu petit format

Caractéristiques

Processeur : jusqu’à 10e génération Intel Core i7-10700

Graphiques : jusqu’à MSI GeForce RTX 2060 Super

RAM : jusqu’à 64 Go DDR4 2666MHz

Stockage : 1 x SSD M.2 + 1 x HDD / SSD 2,5″

Raisons d’acheter

+Performances prêtes pour l’esport+Petit facteur de forme+Beaucoup de ports orientés vers l’avant

Raisons à éviter

-Le modèle d’entrée de gamme fonctionne avec un disque dur-Pas facilement réparable par l’utilisateur

Si l’espace est un problème ou si vous souhaitez simplement installer un PC de jeu directement dans votre salon, alors le MSI Trident 3 10th vaut la peine d’être considéré. Ce n’est pas seulement l’un des plus petits PC de jeu que nous ayons jamais vus, pas beaucoup plus gros que les meilleurs ordinateurs portables de jeu ; il est également plus abordable que la concurrence avec un matériel équivalent. Sans vider votre portefeuille tout en vantant un encombrement réduit, les spécifications à l’intérieur seront plus que suffisantes pour assurer une excellente expérience. Et, tant que l’éclairage RVB flashy et le refroidissement liquide ne sont pas essentiels – et que vous ne vous souciez pas beaucoup de l’évolutivité, c’est le meilleur PC de jeu pour vous.

Lire la critique complète : MSI Trident 3 10e

(Crédit image : Acer)

3. Acer Predator Orion 3000

Meilleur PC de jeu compact pour les jeux 4K

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7-10700

Graphiques : Nvidia GeForce RTX 3070

RAM : 16 Go

Stockage : 500 Go SSD + 1 To HDD

Raisons d’acheter

+ Construction intelligente avec un joli RVB + Excellentes performances de jeu associées à un superbe refroidissement

Raisons à éviter

-La poignée du casque peut bloquer les ports avant

L’Acer Predator Orion 3000 est superbement construit, avec une attention aux détails pratiquement inégalée et un design ordonné et compact qui le rend si portable et facile à déplacer. Son éclairage RVB est également quelque chose à voir, rendu encore meilleur par les ventilateurs FrostBlade et les barres lumineuses sur le côté. Il ne s’arrête pas à l’extérieur. À l’intérieur, il y a aussi beaucoup de puissance, avec des spécifications suffisamment puissantes pour voir les joueurs à travers des jeux immersifs 4K et VR. Cela ne fait pas partie du budget, mais pour quelque chose qui durera quelques années dans le futur, c’est certainement un achat convaincant pour les joueurs qui se soucient autant de l’esthétique que des performances.

Lire la critique complète : Acer Predator Orion 3000

(Crédit image : HP)

4. HP Omen 30L

La simplicité rencontre la puissance

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7-10700K – Intel Core i9-10900K

Graphiques : Nvidia GeForce RTX 3070 – 3090

RAM : 16 Go – 64 Go

Stockage : 512 Go – 2 To SSD + 0 – 2 To HDD

Raisons d’acheter

+Juste valeur+Performance capable

Raisons à éviter

-Intérieurs restreints

Le HP Omen 30L peut être équipé d’un matériel sérieux, et il offre des performances malgré des composants internes serrés qui nous ont fait craindre le flux d’air. Il y a aussi d’autres choses à aimer – ses quelques zones RVB, ses prix équitables et son design élégant sont également très appréciés. Bien que le système permette la personnalisation, ses limites étroites peuvent rendre difficile de nombreuses extensions, et il y a très peu de choses à faire pour ajouter au refroidissement.

Lire la critique complète : HP Omen 30L

(Crédit image : Corsaire)

5. Corsaire One a100

Petit PC, grande puissance

Caractéristiques

Processeur : AMD Ryzen 9 3900X – 3950X

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX RTX 2080 Super – 2080 Ti

RAM : 32 Go DDR4-3200

Stockage : 500 Go NVMe SSD + 2 To HDD – 1 To NVMe SSD + 2 To HDD

Raisons d’acheter

+Extrêmement puissant+L’air cool+Tout refroidissement liquide

Raisons à éviter

– Difficile à entretenir – Cher

Ne sous-estimez jamais ce PC compact en raison de sa taille. Le Corsair One a100 est une machine incroyablement puissante, contenant des composants internes comme le légendaire AMD Ryzen 9 3950X et l’imbattable RTX 2080 Ti de Nvidia dans un minuscule châssis qui disparaîtrait à l’arrière-plan sans son RVB élégant. Couplé à 32 Go de mémoire et à beaucoup d’espace de stockage, celui-ci est également une aubaine pour les créatifs professionnels. À juste titre, car ils sont parmi les très rares à pouvoir vraiment se permettre ce prix élevé. Si vous voulez quelque chose qui a l’air cool et qui exécute tous les meilleurs jeux, le Corsair One a100 est le meilleur PC de jeu pour vous… si vous avez une tonne d’argent à dépenser, bien sûr.

Lire la critique complète : Corsaire One a100

(Crédit image : Corsaire)

6. Corsaire Vengeance i4200

De retour avec une vengeance

Caractéristiques

Processeur : AMD Ryzen 7 3700X – Intel Core i7-10700KF

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 2070 Super – 2080 Super

RAM : 16 Go – 32 Go DDR4-3200

Stockage : SSD NVMe 960 Go – SSD NVMe 480 Go + disque dur 2 To

Raisons d’acheter

+Conception élégante de la tour et de l’éclairage grâce à iCue+Performances de jeu solides

Raisons à éviter

-Cher-La capacité de stockage fait défaut

Alliant son design élégant à mi-tour à des commandes d’éclairage LED intelligentes et à des spécifications de haut niveau, le Corsair Vengeance i4200 n’est pas en reste, même dans sa configuration inférieure (il n’y en a que deux). C’est le plus puissant que vous voudriez opter pour ici – à partir de 2 000 $, vous pourriez aussi bien aller grand – avec des spécifications à couper le souffle comme l’Intel Core i7-10700KF et NVIDIA GeForce RTX 2080 Super ainsi que jusqu’à 32 Go de mémoire . Si vous êtes un joueur inconditionnel, alors c’est l’un des meilleurs PC de jeu pour vous sans être complètement fauché. Préparez-vous à débourser un peu plus pour un SSD externe, si vous trouvez que les offres de stockage manquent un peu.

Lire la critique complète : Corsaire Vengeance i4200

Comment nous testons les PC de jeu

Un PC de jeu est un gros achat qui ne doit pas être pris à la légère, c’est pourquoi nous ne prenons pas non plus nos tests à la légère. Tester les PC de jeu est toujours une entreprise complète pour nous, l’utiliser pour jouer non seulement aux jeux les plus récents ou les plus populaires, mais aussi à des titres plus anciens mais toujours exigeants, en notant des choses comme les performances – en particulier dans les jeux – et l’efficacité du refroidissement. Nous exécutons également des benchmarks synthétiques comme PCMark 10, 3DMark et Geekbench 5.

De plus, nous examinons sa conception, des éléments tels que la disponibilité des ports, l’extensibilité et l’évolutivité, l’éclairage RVB et l’accessibilité offerte par son châssis. Pour faire bonne mesure, nous vérifierons également comment cela se passe avec les tâches quotidiennes, car la plupart d’entre nous n’utilisent pas seulement nos PC de jeu pour jouer ; il sert également d’ordinateur de tous les jours.

Nous prenons ensuite tout ce que nous avons appris sur le PC de jeu et le comparons à son prix – si ses performances et ses fonctionnalités valent ce prix, et s’il offre ou non le meilleur rapport qualité-prix aux clients.

