Meilleur petit iPhone 2022 | iPlus

Meilleur

petit iPhone iMore 2022

Si vous regardez le monde des téléphones portables, il semble que la dernière tendance va vers « plus c’est gros c’est mieux », y compris notre iPhone préféré. Mais avouons-le, tout le monde ne veut pas d’un téléphone géant. Pour certaines personnes, un iPhone plus petit et plus compact est meilleur en termes de convivialité, car vous pouvez l’utiliser plus facilement d’une main (tout en multitâche avec l’autre), et il est plus facile à ranger dans des poches, des sacs et même des supports de voiture. . Alors que l’iPhone SE d’origine était la taille parfaite pour les petits amateurs d’iPhone, il ne semble pas qu’Apple revienne à cette taille. Heureusement, l’iPhone 13 mini est le meilleur petit iPhone du marché, surtout si vous voulez les meilleures nouvelles fonctionnalités qu’Apple a à offrir.

Meilleur iPhone compact global : iPhone 13 mini

Source : Joseph Keller / iMore

Le meilleur iPhone compact dans l’ensemble est certainement l’iPhone 13 mini. Ce super petit iPhone est doté d’un écran Super Retina XDR de 5,4 pouces et mesure à peine 5,18 pouces de haut et 2,53 pouces de large. L’écran de l’iPhone 13 mini est en fait plus grand que celui de l’iPhone SE de 2e génération à 4,7 pouces, mais vous en obtenez plus à la fois car il n’y a plus de bouton d’accueil ou de lunettes.

Avec l’iPhone 13 mini, vous obtenez à peu près l’iPhone 13 ordinaire, mais dans un format plus petit. Cela inclut la puce A15 Bionic, une excellente autonomie de 17 heures (à peine deux heures de moins que l’iPhone 13), Face ID pour la biométrie, la prise en charge des données cellulaires 5G et MagSafe compatible pour les accessoires. Si vous préférez rester à jour avec le meilleur d’Apple mais que vous voulez toujours un appareil pouvant être utilisé d’une seule main, alors l’iPhone 13 mini est fait pour vous.

En plus de cela, vous pouvez obtenir au moins 128 Go d’espace de stockage, allant jusqu’à 512 Go. Ceci est particulièrement intéressant si vous prévoyez d’utiliser le système de caméra double 12MP avec objectifs larges et ultra-larges, le mode nuit, des capteurs de faible luminosité globaux améliorés, Deep Fusion, la stabilisation d’image optique par déplacement de capteur, les styles photographiques et le mode cinématique. enregistrement video. Et puisque vous disposez d’une caméra frontale TrueDepth, vous disposez également de 12 MP avec prise en charge de la plupart des fonctionnalités susmentionnées du système de caméra arrière pour vos selfies.

L’iPhone 13 mini est idéal pour ceux qui veulent le meilleur petit iPhone qui peut être utilisé confortablement d’une seule main tout en disposant des dernières technologies. Bien sûr, la petite taille ne signifie pas qu’il est bon marché, mais cela en vaut la peine.

Avantages:

Le plus petit facteur de forme A15 Bionic avec des systèmes de caméras améliorés Plus d’options de stockage Prise en charge cellulaire 5G Compatibilité MagSafe

Les inconvénients:

Pas bon marché No Touch ID

Meilleur compact dans l’ensemble

iPhone 13 mini (2021)

Petit, mais puissant

L’iPhone 13 mini est le plus petit iPhone qui existe tout en ayant les meilleures nouvelles fonctionnalités.

Meilleur rapport qualité/prix : iPhone SE (2e génération, 2020)

Source : Jared DiPane / iMore

Si vous recherchez le meilleur iPhone compact mais que vous voulez toujours en tirer le meilleur parti (comme nous l’avons dit dans notre revue iPhone SE (2020)), alors vous ne pouvez pas vous tromper avec l’iPhone SE de deuxième génération. En fait, avant le lancement de l’iPhone 13 mini, nous considérions l’iPhone SE comme le meilleur téléphone compact.

Avec l’iPhone SE, vous obtenez un écran Retina HD de 4,7 pouces. Cependant, bien que l’écran soit théoriquement plus petit que l’iPhone 13 mini, c’est uniquement parce qu’il y a encore des lunettes autour de lui, vous manquez donc l’écran bord à bord. Le seul que le SE a sur le mini est Touch ID car il y a toujours un bouton Home. Si vous ne souhaitez pas utiliser Face ID, l’iPhone SE et son bouton Accueil pour Touch ID sont fantastiques.

L’iPhone SE contient également une puce A13 Bionic, il est donc toujours assez rapide et rapide. Vous obtenez jusqu’à 13 heures d’autonomie, et cela commence avec 64 Go de stockage et va jusqu’à 256 Go. Cependant, vous n’obtenez qu’un seul appareil photo large de 12 MP, vous ne pourrez donc pas prendre de superbes photos ultra larges, mais il dispose toujours du mode portrait avec éclairage de portrait et d’un enregistrement vidéo 4K jusqu’à 60 images par seconde.

Cependant, si vous voulez la valeur d’un iPhone SE mais que vous voulez une connectivité 5G plus rapide, vous voudrez peut-être attendre un peu plus longtemps. Selon des rapports récents, il est supposé qu’Apple lancera un iPhone SE de troisième génération avec 5G au premier trimestre de 2022. Bien sûr, prenez cela avec un grain de sel, car rien n’a encore été confirmé.

Avantages:

Petite taille iPhone le plus abordable A Touch ID Bonnes caméras Grande autonomie de la batterie et options de stockage

Les inconvénients:

Pas d’identification de visage Utilise la technologie de génération précédente Pas d’écran sans lunette Pas de caméra ultra-large

Meilleure valeur compacte

iPhone SE 2e génération (2020)

Beaucoup pour votre argent

L’iPhone SE (2e génération) est petit et possède un Touch ID et des composants internes décents pour le prix.

Meilleur compact pour les pros : iPhone 13 Pro

Source : Christine Romero-Chan / iMore

Si vous voulez le meilleur ensemble de fonctionnalités possible mais que vous avez toujours un iPhone de taille gérable, alors l’iPhone 13 Pro est votre meilleure option.

Avec l’iPhone 13 Pro, vous obtenez un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec ProMotion, ce qui est absolument magnifique à regarder. Avec le ProMotion, vous obtenez des taux de rafraîchissement dynamiques allant jusqu’à 120 Hz, ce qui est particulièrement visible si vous profitez de jeux mobiles de haute qualité. Vous bénéficiez également de l’A15 Bionic, d’une prise en charge cellulaire 5G, d’une autonomie allant jusqu’à 22 heures et de Face ID, en plus de fonctionner avec tous les accessoires MagSafe.

Cependant, le plus gros attrait de l’iPhone 13 Pro est le système de caméra. Vous obtenez un objectif 12MP Wide, Ultra Wide et Telephoto avec un zoom optique jusqu’à 3x, un zoom optique 2x pour un total de plage de zoom optique 6x. Il existe des capteurs de faible luminosité encore meilleurs, des scanners LiDAR pour les portraits en mode nuit, la stabilisation d’image optique par déplacement de capteur, la prise en charge Apple ProRAW, l’enregistrement vidéo en mode cinématique, le mode macro pour les photos et les vidéos et le format vidéo ProRes. Et avec un stockage qui commence à 128 Go et va jusqu’à 1 To, il y a beaucoup d’espace pour stocker toutes vos photos et vidéos, surtout si vous prévoyez de filmer en ProRes.

Vous obtenez les meilleures fonctionnalités possibles dans un iPhone avec l’iPhone 13 Pro sans être trop gigantesque. C’est le meilleur si vous avez besoin d’une puissance informatique de poche sérieuse, mais ce n’est pas bon marché. Cependant, je peux dire que cela en vaut la peine si vous aimez prendre des photos ou des vidéos avec uniquement votre iPhone.

Avantages:

Plus petite taille avec un système de caméra puissant Superbe écran ProMotion Batterie longue durée Commence à 128 Go et va jusqu’à 1 To Prend en charge 5G et MagSafe

Les inconvénients:

Cher Pas aussi petit que mini ou SE

Meilleur compact pour les pros

iPhone 13 Pro (2021)

Pour l’utilisateur avancé

L’iPhone 13 Pro vous offre les meilleures fonctionnalités pour les professionnels, même si la taille augmente.

Meilleur compact pour le juste milieu : iPhone 13

Source : Joseph Keller / iMore

Si l’iPhone 13 mini est juste un peu trop petit pour vous, mais vous n’avez pas besoin des fonctionnalités de l’iPhone 13 Pro, alors l’iPhone 13 standard pourrait être ce dont vous avez besoin.

Avec l’iPhone 13, vous avez à peu près tout ce que l’iPhone 13 mini a, mais l’écran mesure 6,1 pouces au lieu de 5,4 pouces. Vous aurez toujours l’A15 Bionic, les données cellulaires 5G, les caméras Wide et Ultra-Wide, la stabilisation d’image optique par déplacement de capteur, l’enregistrement vidéo en mode cinématique, des capteurs de faible luminosité améliorés dans les caméras, jusqu’à 512 Go de stockage, MagSafe, etc. .

L’écran de 6,1 pouces est le même que l’iPhone 13 Pro, moins le ProMotion, mais si vous n’avez pas besoin du téléobjectif, du ProRAW, du ProRes, de la photographie en mode macro ou jusqu’à 1 To de stockage, alors c’est un bon choix. De plus, vous pouvez également économiser de l’argent, car l’iPhone 13 ne coûte que 100 $ de plus que le mini mais 200 $ de moins que le Pro.

Avantages:

Écran plus grand Possède les mêmes caractéristiques que le mini Meilleure autonomie de la batterie que le mini

Les inconvénients:

Pas le plus petit Identique à Pro sans fonctionnalités Pro Un peu cher

Meilleur compact pour le juste milieu

iPhone 13 (2021)

iPhone au milieu

L’iPhone 13 est légèrement plus grand que le mini mais a les mêmes caractéristiques sinon.

Le meilleur iPhone compact est toujours petit mais puissant

L’iPhone 13 mini est le meilleur iPhone compact absolu pour ceux qui veulent un appareil qui peut être facilement utilisé d’une seule main et qui tient dans n’importe quelle poche (y compris les vêtements féminins comme les jeans !). Avec l’iPhone 13 mini, vous obtenez la puce A15 Bionic ultra-rapide, la connectivité cellulaire 5G, un système de caméra 12MP Wide et Ultra-Wide avec mode cinématique et styles photographiques, la prise en charge des accessoires MagSafe, jusqu’à 512 Go de stockage et une grande autonomie de la batterie. Il est également disponible dans une multitude de nouvelles couleurs, y compris un rose pâle, et vous obtenez la plupart des mêmes caractéristiques que ses grands frères et sœurs.

Bien sûr, malgré sa petite taille, l’iPhone 13 mini n’a pas un petit prix. Cependant, si vous attendez depuis des années le bon petit iPhone avec les meilleures nouvelles fonctionnalités, alors vous devez vous procurer l’iPhone 13 mini, haut la main. N’oubliez pas de vous procurer certains des meilleurs étuis pour iPhone 13 mini et protecteurs d’écran pour iPhone 13 mini pour garder votre appareil en parfait état. Pour le meilleur support avec les accessoires MagSafe, assurez-vous de prendre un étui qui indique spécifiquement qu’il a la compatibilité MagSafe et pas seulement la compatibilité de charge sans fil MagSafe.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Christine Romero Chan utilise des iPhones depuis 2008 avec l’iPhone OG. Elle met à jour son iPhone chaque année pour avoir le dernier et le meilleur et sait certainement quel iPhone est le meilleur pour tout le monde. Vous pouvez suivre ses réflexions sur Twitter ou consulter ses photographies sur iPhone sur Instagram.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

+🛡

Gardez cette triple caméra protégée sur votre iPhone 11 Pro Max

Étant donné que la triple caméra est plus sujette aux impacts et aux rayures que les modèles précédents, c’est une bonne idée de fournir une protection supplémentaire. Heureusement, les fabricants d’équipements Apple proposent désormais des protecteurs d’objectif d’appareil photo pour iPhone similaires aux protecteurs d’écran. Cliquez pour voir vos meilleures options pour les protecteurs d’objectif d’appareil photo iPhone 11 Pro Max.