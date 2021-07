Meilleur processeur 2021 : les meilleurs processeurs Intel et AMD

Gardez votre PC plein d’entrain et fonctionne bien avec l’un des meilleurs processeurs. En tant que cerveau de votre ordinateur, un processeur est responsable de l’exécution de toutes ses commandes, tâches et processus, ce qui signifie que vous ne pouvez pas simplement en choisir un médiocre et espérer le meilleur. Surtout si vous vous attendez à ce qu’il soulève des charges lourdes.

Ainsi, peu importe si vous construisez un nouveau PC qui pourrait rivaliser avec les meilleurs ordinateurs du marché ou si vous mettez à niveau votre ordinateur actuel, investissez dans l’un des meilleurs processeurs que votre budget vous permet. Grâce à Intel et AMD qui se battent toujours dans le domaine des processeurs, des puces comme le Comet Lake-S et le Ryzen 5000 sont plus puissantes et plus abordables que jamais. Il y en a aussi beaucoup parmi lesquels choisir, vous n’aurez donc pas à vous contenter de moins ou du deuxième meilleur.

Que vous recherchiez le meilleur processeur pour jouer aux meilleurs jeux PC, un processeur économique mais fiable pour les besoins de votre bureau à domicile, ou un processeur doté d’une puissance absolue pour vous accompagner dans les charges de travail de montage vidéo 4K les plus exigeantes, laissez-nous vous aider à trouver votre match parfait. Vous trouverez ci-dessous nos meilleurs choix, ainsi que notre outil de comparaison de prix afin que vous puissiez le ramener à la maison pour moins cher. Et, lorsque vous avez choisi votre nouveau processeur, assurez-vous que vos composants sont protégés avec l’un des meilleurs boîtiers PC et la meilleure carte mère.

(Crédit image : AMD)

Meilleur processeur : AMD Ryzen 9 5900X

Meilleur processeur pour les jeux haut de gamme

Caractéristiques

Noyaux : 12

Fils : 24

Horloge de base : 3,7 GHz

Boost d’horloge : 4,8 GHz

Cache L3 : 64 Mo

TDP : 105 W

Raisons d’acheter

+Performances incroyables+Un nouveau champion monocœur+Même consommation d’énergie

Raisons à éviter

-Le prix a augmenté-Pas de glacière incluse

L’AMD Ryzen 9 5900X apporte le plus grand saut de génération en génération en une seule performance depuis des années, ce qui en fait une formidable mise à niveau. Cette dernière version d’AMD n’est pas seulement un processeur plus puissant à tous les niveaux. C’est également un processeur incroyablement puissant pour les jeux et le travail créatif. Le fait que vous n’ayez pas besoin d’une nouvelle carte mère est juste un avantage appréciable.

Lire la critique complète : AMD Ryzen 9 5900X

(Crédit image : AMD)

Meilleur processeur haut de gamme : AMD Ryzen 9 3950X

Un processeur grand public fonctionne au clair de lune en tant que processeur HEDT

Caractéristiques

Noyaux : 16

Fils : 32

Horloge de base : 3,5 GHz

Boost d’horloge : 4,7 GHz

Cache L3 : 64 Mo

TDP : 105 W

Raisons d’acheter

+Puissance performante+Moins cher que HEDT+PCIe 4.0

Raisons à éviter

-Nécessite un refroidissement supplémentaire-Avantage de jeu limité

Le niveau le plus élevé de la série Ryzen 3000 est la puissance de performance que vous recherchez, si vous voulez quelque chose pour le travail informatique fortement threadé. Outre les jeux haut de gamme, le Ryzen 9 3950 effectue également des tâches de traitement. C’est cher, mais pour un processeur grand public qui peut aller de pair avec les processeurs HEDT, ce n’est pas une surprise. Et, il vaut aussi bien son prix, si vous avez besoin de son niveau de performance. N’oubliez pas que cela peut prendre un peu de temps pour rester au frais, alors assurez-vous de suivre les conseils d’AMD.

Lire la critique complète : AMD Ryzen 9 3950X

(Crédit image : AMD)

Meilleur processeur milieu de gamme : AMD Ryzen 5 3600X

Des performances optimales avec un budget limité

Caractéristiques

Noyaux : 6

Fils : 12

Horloge de base : 3,8 GHz

Boost d’horloge : 4,4 GHz

Cache L3 : 32 Mo

TDP : 95 W

Raisons d’acheter

+Excellentes performances+Abordable+Comprend une glacière

Raisons à éviter

-Encore 6 cœurs

Avec plus de threads que l’Intel Core i5-9600K, cette carte graphique de milieu de gamme offre des performances multi-thread impressionnantes. Cependant, l’AMD Ryzen 5 3600X ne s’arrête pas là : il porte cette étape de performance soucieuse du budget à un nouveau niveau, avec ses performances IPC (instructions par horloge) accrues et une vitesse d’horloge plus élevée tout en restant au même prix. . Il reste également compétitif même dans les applications monothread les plus intenses.

Lire la critique complète : AMD Ryzen 5 3600X

(Crédit image : AMD)

Meilleur processeur d’entrée de gamme : AMD Ryzen 3 3100

Les jeux sur PC sont devenus moins chers

Caractéristiques

Noyaux : 4

Fils : 8

Horloge de base : 3,5 GHz

Boost d’horloge : 3,6 GHz

Cache L3 : 16 Mo

TDP : 65 W

Raisons d’acheter

+Excellentes performances+Abordable+Ne consomme pas beaucoup de puissance

Raisons à éviter

-Pas aussi rapide que les GPU haut de gamme à goulot d’étranglement 3300X-May

Les consommateurs soucieux de leur budget qui ont raté toute l’excitation Ryzen de 3e génération pour la première fois apprécieront la dernière tentative d’AMD dans la sphère d’entrée de gamme. Il est indéniable que l’AMD Ryzen 3 3100 est attrayante et bon marché, mais il le fait sans compromettre les performances. En effet, cette puce délivre des performances qui pourraient presque rivaliser avec celles des processeurs doubles de son prix, sans pour autant aspirer beaucoup de puissance. Et c’est un excellent choix pour les joueurs à petit budget qui recherchent quelque chose qui peut gérer les jeux 1080p.

Lire la critique complète : AMD Ryzen 3 3100

(Crédit image : AMD)

Meilleur processeur de jeu : AMD Ryzen 7 5800X

Ryzen au sommet

Caractéristiques

Noyaux : 8

Fils : 16

Horloge de base : 3,8 GHz

Boost d’horloge : 4,7 GHz

Cache L3 : 32 Mo

TDP : 105 W

Raisons d’acheter

+Excellentes performances monocœur+Fort pour les jeux+Faible puissance

Raisons à éviter

-Saut de prix de Ryzen 3000-Pas de glacière incluse

Intel n’a plus le monopole des processeurs de jeu. Avec 8 cœurs et 16 threads, ainsi que des performances monocœur beaucoup plus puissantes, l’AMD Ryzen 7 5800X fait actuellement partie des meilleurs processeurs pour les jeux, ainsi que pour les travaux créatifs moins exigeants. Et il est livré avec un prix beaucoup plus abordable par rapport à la plupart des offres d’Intel, ce qui en fait un bien meilleur rapport qualité-prix.

Lire la critique complète : AMD Ryzen 7 5800X

(Crédit image : Intel)

Meilleur processeur VR : Intel Core i5-10600K

Hyper-Threading pour tous

Caractéristiques

Noyaux : 6

Fils : 12

Horloge de base : 3,5 GHz

Boost d’horloge : 4,7 GHz

Cache L3 : 64 Mo

TDP : 105 W

Raisons d’acheter

+Excellentes performances multicœurs+Abordable+Bonnes performances thermiques

Raisons à éviter

-Pas de PCIe 4.0-Consommation d’énergie plus élevée

Les acheteurs de milieu de gamme apprécieront le fait qu’ils n’ont pas à débourser beaucoup d’argent pour la technologie d’hyper-threading d’Intel. Avec le Core i5-10600K d’Intel, parmi les dernières puces d’Intel à sortir en 2021, il est possible de l’avoir pour bien moins de 500 $. Cette puce peut ne pas prendre en charge PCIe 4.0 et a une consommation d’énergie plus élevée, mais elle compense celles à la pelle. Outre l’hyper-threading, ce processeur offre également de superbes performances multicœurs ainsi que des performances monocœur améliorées. De plus, il a d’excellents thermiques pour garder cette chaleur embêtante.

Lire la critique complète : Intel Core i5-10600K

(Crédit image : AMD)

Meilleur processeur de performance : AMD Ryzen Threadripper 3960X

Perfectionnement de la gamme Threadripper

Caractéristiques

Noyaux : 24

Fils : 48

Horloge de base : 3,8 GHz

Horloge de suralimentation : 4,5 GHz

Cache L3 : 128 Mo

TDP : 280W

Raisons d’acheter

+Excellentes performances mono et multithread+Prix compétitif

Raisons à éviter

-Pas rétrocompatible

Lancé aux côtés du Ryzen Threadripper 3970X encore plus puissant, l’AMD Ryzen Threadripper 3960X peut avoir le même nombre de cœurs que son prédécesseur. Cependant, il est livré avec une toute nouvelle architecture qui offre des gains de performances ainsi que PCIe 4.0, ce qui en fait l’un des meilleurs processeurs de l’arène Threadripper. Le 3960X offre des performances monothread considérablement améliorées et a réussi à réduire les particularités de ses prédécesseurs qui affectent leurs propres performances. Il peut avoir un prix plus élevé et nécessiter la carte mère TRX40 – sans parler d’un refroidisseur puissant – mais cela en vaut certainement la peine si vous pouvez maximiser ses compétences à votre avantage.

(Crédit image : AMD)

Meilleur processeur économique : AMD Athlon 300GE

Un interprète au meilleur rapport qualité-prix

Caractéristiques

Noyaux : 2

Fils : 4

Horloge de base : 3,4 GHz

Boost d’horloge : 4,0 GHz

Cache L3 : 4 Mo

TDP : 35W

Raisons d’acheter

+Incroyablement bon marché+Faible consommation d’énergie

Raisons à éviter

-Pas assez puissant pour les tâches exigeantes

Que vous recherchiez un processeur pour votre media center ou pour votre PC de bureau, l’AMD Athlon 300GE fait partie des meilleurs processeurs que vous puissiez trouver sur le marché aujourd’hui en termes de valeur. Il est fiable et étonnamment rapide pour ce qu’il peut faire. Il ne fournira jamais des performances époustouflantes, mais pour un processeur dans l’espace budgétaire, il vous impressionnera certainement.

(Crédit image : AMD)

Meilleur processeur HTPC : AMD Ryzen 5 3400G

Idéal pour les jeux 720p

Caractéristiques

Noyaux : 4

Fils : 8

Horloge de base : 3,7 GHz

Boost d’horloge : 4,2 GHz

Cache L3 : 4 Mo

TDP : 65 W

Raisons d’acheter

+Abordable+Graphiques Radeon Vega+Glacière groupée

Raisons à éviter

-Performances plus faibles dans les applications que les alternatives

Avec un avantage de performances notable, quoique petit, par rapport à son prédécesseur, le Ryzen 5 3400G d’AMD est une option performante pour votre PC home cinéma et votre ordinateur de jeu à petit budget. Cela signifie qu’il fait partie des meilleurs processeurs pour les personnes qui ne prennent pas les jeux aussi au sérieux que les grands joueurs, vantant un solide 720 et des performances de jeu 1080p assez décentes.

