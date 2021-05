Meilleur réseau 5G 2021 | Android Central

Meilleur

Réseau 5G Android Central 2021

Le meilleur réseau 5G aura un bon équilibre entre vitesse et couverture avec une marge de croissance et une capacité supplémentaire à mesure que l’adoption de la 5G augmente. La connectivité 5G est désormais disponible pour des centaines de millions de personnes aux États-Unis grâce à une meilleure prise en charge des fabricants de téléphones et des réseaux 5G sous-6. AT&T, T-Mobile et Verizon offrent désormais tous une couverture 5G avec sub-6 et mmWave. Alors qu’AT&T et Verizon attendent avec impatience la sortie de leur coûteux spectre en bande C, T-Mobile possède le meilleur réseau 5G global grâce à sa large couverture inférieure à 6 à 600 MHz et 2,5 GHz avec une marge de progression avec le spectre mmWave et C-band Dans les années à venir.

Meilleur dans l’ensemble : T-Mobile

Source: Andrew Martonik / Android Central

Le réseau 5G de T-Mobile couvre des millions de personnes aux États-Unis, et si vous vivez dans une zone urbaine ou suburbaine, il y a de fortes chances que vous ayez une couverture. C’est principalement grâce au spectre 600Mhz à bande basse de T-Mobile, qui offre une excellente couverture et des vitesses comparables au LTE rapide. T-Mobile continue également d’améliorer son réseau 5G avec le spectre milieu de bande 2,5 GHz de Sprint en plus de son propre spectre mmWave.

Le spectre des ondes millimétriques, ou mmWave, fait référence aux fréquences supérieures à 28 GHz, qui sont disponibles en morceaux massifs et permettent des vitesses très rapides. Ce spectre est idéal pour faire face à de grandes foules dans des zones comme les stades ou les centres de congrès. Sub-6 5G utilise la même gamme de fréquences utilisée en LTE et Wi-Fi, allant de 600 MHz à 6 GHz. T-Mobile a également acquis une bonne répartition du spectre de la bande C qui se situe entre 2,5 GHz et mmWave en termes de vitesse et de couverture.

Avec cette configuration, T-Mobile peut atteindre une plus grande capacité dans les zones urbaines denses tout en offrant une forte couverture dans les zones suburbaines et rurales. Vous pouvez vérifier la couverture 5G de T-Mobile si vous voulez voir si c’est dans votre région, et si vous avez un téléphone compatible avec son sous-6 5G, vous serez couvert par la majorité du réseau. Bien qu’il reste à voir exactement dans quelle mesure T-Mobile utilisera mmWave dans les années à venir, son énorme avantage sous 6 signifie que T-Mobile peut se concentrer sur le développement de son réseau plutôt que de se démener pour rattraper son retard.

Avec T-Mobile et ses opérateurs prépayés, il n’y a aucune exigence de plan pour la connectivité 5G. Vous avez besoin d’un téléphone capable de se connecter aux bandes n71 et n41 de T-Mobile. Heureusement, cela inclut la plupart des téléphones 5G déverrouillés vendus, tels que la série Galaxy S21 et le Pixel 5.

Avantages:

Bande basse, bande moyenne et bande haute Tous les forfaits prennent en charge la 5G Excellente couverture Accès MVNO

Les inconvénients:

Des vitesses comparables au LTE dans la plupart des régions

Meilleur dans l’ensemble

T Mobile

Des tonnes de spectre potentiel

T-Mobile construit la 5G avec une couverture et une capacité de croissance en vitesse et en capacité grâce à une large gamme de spectre disponible.

Meilleur mmWave : Verizon Wireless

Source : Michael Fisher

L’un des atouts les plus importants de Verizon depuis des années est son réseau LTE massif, et même avec la croissance du battage médiatique 5G, c’est le réseau que la plupart des clients de Verizon utiliseront pendant un bon bout de temps. Verizon a rattrapé son retard sur son réseau DSS sub-6 5G depuis son lancement fin 2020, mais il reste le plus petit du groupe. Verizon a commencé à construire un réseau mmWave 5G qu’il appelle Ultra-Wideband (UWB), et bien qu’il s’agisse certainement du réseau mmWave le plus impressionnant, sa couverture laisse beaucoup à désirer. Une fois que Verizon sera autorisé à déployer son spectre en bande C, cela ira mieux. Mais pour l’instant, UWB n’est encore que mmWave.

Gardez à l’esprit que UWB n’est disponible que sur les meilleurs forfaits illimités avec un téléphone compatible. C’est bien que si vous utilisez UWB, vous n’avez aucune limite de données ou de vitesse d’aucune sorte par rapport au sous-6. Le réseau sub-6 5G de Verizon, appelé Nationwide 5G, est le plus récent réseau sub-6 majeur du pays, mais il a fait de grands progrès pour rattraper AT&T et T-Mobile. Néanmoins, il partage le spectre avec son réseau LTE, ce qui signifie que la plupart du temps, il ne sera pas beaucoup plus rapide que le LTE et peut même prendre du retard par rapport à un réseau LTE bien développé.

Pourtant, c’est bien que Verizon développe une solution 5G à la fois pour mmWave dans les zones urbaines avec des options de couverture pour le reste d’entre nous. Le réseau UWB de Verizon représente un investissement énorme et prendra beaucoup de temps à construire, mais peut conduire à de grandes avancées en matière de connectivité, en particulier dans les zones où le service filaire est médiocre.

Avantages:

Service à domicile avec ultra-large bande Bande basse et bande haute La 5G Nationwide est sur la plupart des plans L’ultra large bande est toujours l’une des connexions les plus rapides

Les inconvénients:

Les vitesses à l’échelle nationale sont limitées par le spectre disponible L’ultra-large bande n’est disponible que sur quelques plans

Meilleur mmWave

Verizon wireless

La vitesse est la priorité absolue

Verizon construit un réseau puissant avec sous-6 5G et mmWave sur le pont pour les futures applications et services Internet à domicile.

Grand potentiel : AT&T

Source : Samuel Contreras / Android Central

AT&T a commencé par construire l’un des plus grands réseaux mmWave 5G, mais à la fin de 2019, AT&T a commencé à déployer son réseau sub-6 850MHz sub-6 pour faire de réels progrès dans la couverture. AT&T utilise Dynamic Spectrum Sharing (DSS) pour renforcer son réseau 5G en partageant le spectre avec son réseau LTE. Pour l’instant, la plupart des clients d’AT&T se connectant à la 5G utiliseront le spectre de 850 MHz.

AT&T a rapidement adapté son réseau en cas de besoin avec une combinaison de bandes 5G dédiées, DSS et mmWave, le cas échéant. La 5G en bande C arrivera fin 2021 pour aider à combler le fossé entre les signaux 5G à bande basse et à bande haute d’AT&T. Non seulement cela, mais le réseau 4G LTE d’AT&T est l’un des plus rapides du marché, en particulier là où il est pleinement développé. Pourtant, le réseau 5G d’AT&T est impressionnant grâce à sa croissance rapide, et son réseau LTE robuste est agréable à avoir comme solution de repli.

Les clients possédant des téléphones compatibles et un forfait prenant en charge la 5G peuvent accéder aux deux réseaux pour des vitesses améliorées. La plupart des forfaits illimités AT&T prennent en charge Nationwide 5G avec un téléphone compatible, mais peu de forfaits de données plus petits ne le font pas. AT&T propose également moins d’options 5G prépayées que T-Mobile, et ceux qui le prennent en charge comme Cricket nécessitent un plan coûteux pour l’utiliser. Il convient de garder à l’esprit qu’AT&T a commencé à appeler son réseau LTE avancé 5GE sur certains téléphones plus anciens. Cela ne signifie pas que vous êtes connecté à la 5G de quelque manière que ce soit et signifie que vous êtes connecté au meilleur de la 4G LTE.

Avantages:

Grande couverture Réseau sub-6 et mmWave Vitesses rapides sur mmWave

Les inconvénients:

La plupart des vitesses comparables à l’icône LTE 5GE confondent les clients Certains forfaits n’offrent toujours pas la 5G

Grand potentiel

AT&T

Sub-6 et mmWave travaillent ensemble

AT&T assure le suivi de l’un des réseaux LTE les plus performants avec un réseau 5G rapide avec une couverture mmWave dans de nombreuses villes, offrant des vitesses encore plus élevées.

Résultat final

AT&T, T-Mobile et Verizon ont des réseaux sub-6 et mmWave avec une couverture 5G variable. T-Mobile a rapidement pris les devants dans la couverture 5G grâce à son spectre à bande basse, mais AT&T n’était pas trop loin derrière avec son propre réseau à bande basse. Alors qu’AT&T a passé plus de temps à se concentrer sur mmWave, il parvient toujours à suivre le rythme de T-Mobile avec une expansion rapide. Verizon a été le dernier à déployer sous-6 5G mais avait fait de solides progrès avec le réseau. AT&T et Verizon ne rattraperont pas vraiment T-Mobile tant qu’ils ne pourront pas commencer à utiliser le spectre de la bande C.

T-Mobile a parié la ferme sur la 5G, et cela semble porter ses fruits. Peu importe comment vous le regardez, T-Mobile a la meilleure couverture 5G avec le spectre le plus inférieur à 6 prêt pour le déploiement. En ce qui concerne la 5G, T-Mobile a facilement le meilleur forfait de téléphonie mobile. Alors qu’AT&T et Verizon font des progrès rapides en essayant de rattraper leur retard, l’excellent spectre de bande basse de T-Mobile lui a donné une avance significative, et T-Mobile a maintenu son avance grâce à son propre spectre mmWave à bande haute et à la bande médiane spectre qu’il a obtenu de son achat de Sprint. Avec tous ces éléments, T-Mobile est sur le point de conserver son avance 5G, et il a le spectre pour maintenir l’expansion.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Samuel Contreras Lorsque Samuel n’écrit pas sur les réseaux, il passe le plus clair de son temps à rechercher des composants informatiques et à se demander quel CPU est intégré à l’ultime ordinateur Windows 98. C’est le Pentium 3.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

guide des acheteurs

Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone de Verizon

Il n’y a rien de tel qu’un nouveau téléphone sur le réseau le plus apprécié des États-Unis, et le Galaxy S21 Ultra est un succès retentissant. Bien que ce soit sans doute le meilleur téléphone sur Verizon à l’heure actuelle, il existe de nombreuses autres options intéressantes.

VR vraiment portable

Voici tous les jeux auxquels vous pouvez jouer sur Oculus Quest et Quest 2

L’Oculus Quest et l’Oculus Quest 2 ont plus de 200 jeux et applications qui peuvent tous deux jouer avec quelques améliorations pour les versions de Quest 2, et tout achat de Quest est transféré vers votre nouveau casque. Voici tous les jeux Oculus Quest actuellement disponibles pour les deux casques, ainsi que tous les titres annoncés et à venir à venir.