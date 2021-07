Meilleur résultat pour McLaren jusqu’à présent en partie en raison des caractéristiques de la piste

Daniel Ricciardo a attribué son meilleur résultat de la saison le week-end dernier en partie aux caractéristiques du circuit de Silverstone.

Le pilote McLaren s’est qualifié septième, puis a gagné une place lors de la toute première course de qualification de sprint samedi. Il a profité de l’abandon de Max Verstappen au premier tour pour terminer cinquième du Grand Prix de Grande-Bretagne, son meilleur résultat depuis qu’il a rejoint McLaren.

Cependant, Ricciardo a déclaré que la nature à grande vitesse de Silverstone, qui pèse moins sur le freinage, l’a aidé à tirer le meilleur parti de sa McLaren MCL35M.

“Nous étions dans une position décente avec la voiture et nous avons juste gagné en confiance en nous qualifiant”, a-t-il déclaré samedi. «Je pense que j’avais juste un bon niveau de confort avec ça, évidemment ça aide.

« Mais c’est certainement [that] il y a moins de freinage sur ce circuit, c’est donc une caractéristique qui a peut-être été une bonne chose pour moi ce week-end.

Ricciardo a déclaré que c’était la première fois que la voiture lui allait si bien cette année. « J’avais le confort et la confiance nécessaires pour pousser et cela m’a semblé relativement naturel. Donc, nous ne cherchions pas vraiment trop avec les réglages ou le type de technique.

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, était “très heureux” du résultat de Ricciardo en qualifications mais a déclaré “en même temps, c’était bien de voir qu’il n’était toujours pas content et qu’il était grincheux parce qu’il en voulait plus”.

S’exprimant dimanche soir, Ricciardo a déclaré que sa bataille de longue date avec Carlos Sainz Jnr l’avait aidé à mieux comprendre le comportement de sa voiture.

“C’est étrange, parce que vous penseriez qu’un tour est plus quand vous poussez vraiment la voiture à la limite et peut-être que la course, quand tout se calme, j’aurai un peu plus [pace],” il a dit.

« Mais j’ai un peu vu le contraire ce week-end. Sur la course, quand la voiture est un peu [high] sur le carburant et commence à se déplacer plus, c’est là que je dois encore le composer un peu plus. Je pense juste au sentiment et au fait de pouvoir vraiment mettre la voiture sur le fil du rasoir. Je ne suis pas encore capable de faire aussi régulièrement.

“Je pense que Carlos m’a mis la pression pendant la majeure partie de la course, ce qui m’a en quelque sorte forcé à sur-piloter certains virages. Et je pense que cela m’a permis de sentir un peu plus où se trouve cet avantage. »

