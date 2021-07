Meilleur Roku 2021 | Android Central

Meilleur

Si vous recherchez les meilleurs appareils de streaming Roku, vous êtes au bon endroit. Roku propose de nombreux produits de streaming si faciles à configurer et à utiliser. Vous aurez accès à des milliers de films et d’émissions de télévision avec des appareils compatibles avec les téléviseurs intelligents et pour ceux d’entre vous qui ont encore des téléviseurs de l’âge des dinosaures. Nous adorons utiliser les appareils Roku et avons sélectionné pour vous nos favoris dans plusieurs catégories, bien que notre préféré soit le Roku Ultra.

Meilleur appareil de streaming Roku global : Roku Ultra

Le Roku Ultra est le décodeur de streaming premium de la société. Il offre toutes les spécifications haut de gamme que vous attendez d’un tel appareil, comme 4K UHD et HDR, ainsi que la prise en charge de Dolby Vision et Dolby Atmos. Il possède également des fonctionnalités d’utilisation exceptionnelles propres à la marque Roku, telles qu’un Lost Remote Finder sur la boîte. La prochaine fois que cette télécommande embêtante se glisse entre les coussins du canapé, il vous suffit d’appuyer sur un bouton et elle émettra un son pour vous aider à la localiser.

Le Roku Ultra dispose également d’une prise casque intégrée sur la télécommande et comprend des écouteurs JBL haut de gamme avec l’appareil afin que vous puissiez écouter votre programme préféré sans déranger votre entourage. L’appareil dispose d’un assistant Roku intégré pour vous aider à naviguer dans l’interface et à trouver la programmation. Vous pouvez toujours utiliser Alexa d’Amazon ou l’assistant de Google si vous préférez, bien que ce ne soit pas mains libres.

Les fans de Roku sont des fans de Roku car la société a une approche ouverte pour autoriser le contenu de toutes sortes de services sur leurs appareils. Leurs produits sont également assez personnalisables par rapport à la concurrence, et l’Ultra est l’un des seuls streamers à notre connaissance qui offre un stockage extensible via un port USB. La dernière version de l’Ultra vous permet également de personnaliser la fonctionnalité de deux des boutons de la télécommande. Flexible en effet !

Avantages:

Moins cher que les boîtiers concurrents Prise casque intégrée pour “l’écoute de nuit” Recherche à distance perdue Fonctionne avec Alexa et Google Assistant

Les inconvénients:

Pas de prise en charge HDR10+ Pas d’assistant vocal intelligent mains libres

Meilleur appareil de streaming Roku global

Roku Ultra

homme à tout faire

Le Roku Ultra est le meilleur rapport qualité-prix avec ses performances haut de gamme et ses fonctionnalités supplémentaires qui améliorent l’expérience globale.

Meilleur appareil de streaming Roku : Roku Streaming Stick+

Comme pour bon nombre de ces catégories, Roku a été parmi les premiers à amener la technologie de streaming en bas de gamme, des boîtiers sophistiqués et coûteux aux bâtons de streaming sans fioritures. Vous pouvez certainement trouver toute une gamme de bâtons de streaming sur le marché aujourd’hui pour moins d’argent, y compris notre choix le plus abordable à la fin de cette liste, mais Roku pense qu’il y a de la place dans le haut de gamme pour un bâton le plus performant. De plus, ce que vous obtenez pour le prix s’ajoute à une grande valeur.

Le Streaming Stick+ est un appareil svelte au look Juul qui se branche sur le port HDMI à l’arrière de votre téléviseur et peut ainsi être caché. Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille, cependant. Cet appareil peut prendre en charge HD, 4K, HDR et Dolby Atmos afin que vous puissiez profiter de tout votre contenu préféré de tous vos services favoris selon les normes les plus élevées. Il prend également en charge le sans fil longue portée et est livré avec la télécommande intelligente bien-aimée de Roku.

Cependant, vous n’obtiendrez pas certaines des fonctionnalités Ultra, comme le chercheur à distance ou la prise casque, mais ces omissions justifient le coût inférieur.

Avantages:

Entrée abordable en streaming 4k, UHD, HDR Peut être rangé pour une visualisation sans distraction Récepteur sans fil avancé

Les inconvénients:

Ne prend pas en charge HDR10+ ou Dolby Vision N’inclut pas de recherche à distance ou de prise casque

Appareil de streaming Roku au meilleur rapport qualité-prix

Roku Streaming Stick+

Une alternative premium

Le Roku Streaming Stick+ offre une diffusion de contenu vidéo et audio haut de gamme dans un petit emballage abordable. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

Meilleur téléviseur intelligent en streaming Roku: série TCL 6

Nous commençons à ressembler à un record ici, mais Roku a également été l’un des premiers à conclure des accords avec des fabricants de téléviseurs tiers pour inclure son système d’exploitation Roku sur les téléviseurs intelligents. De nombreux fabricants de téléviseurs ont livré, et le font toujours, des téléviseurs avec leur propre logiciel intelligent propriétaire, mais en général, ces efforts ont été accueillis avec un meh collectif. Ce à quoi le marché a semblé répondre au cours des dernières années, ce sont les fabricants qui collaborent avec Amazon et Roku pour apporter des systèmes d’exploitation de téléviseurs intelligents plus établis et plus raffinés aux téléviseurs intelligents à un coût plus raisonnable.

Roku a des partenariats avec plusieurs fabricants sur des centaines de téléviseurs intelligents Roku, notamment TCL, Sharp, JVC, Philips et autres. Celui avec lequel nous avons eu une bonne expérience, qui est également salué par les critiques et les critiques d’Amazon, est la série TCL 6 de téléviseurs intelligents Roku.

La série TCL 6 est disponible en versions 55, 65 et 75 pouces. Il dispose d’un écran QLED 4K, UHD MINI-LED avec prise en charge de Dolby Vision et de tous les ports et accessoires que vous attendez, ainsi que de la célèbre télécommande Roku. Vous pouvez utiliser la recherche vocale de Roku ou connecter Amazon Alexa ou Google Assistant à l’appareil pour des fonctionnalités supplémentaires.

Avantages:

Prix ​​compétitifs pour un écran 4K UHD plus grand Prise en charge d’Amazon Alexa et de l’Assistant Google La conception en métal brossé se démarque

Les inconvénients:

Plaintes de bandes d’écran Vous êtes essentiellement obligé d’accéder à l’interface Roku

Meilleur téléviseur intelligent en streaming Roku

Série TCL 6

Tout en un

Les téléviseurs intelligents Roku sont un excellent investissement car vous obtenez des composants de qualité avec cette expérience Roku préférée des fans.

Meilleur appareil de streaming Roku polyvalent : Roku Streambar Pro

Roku a récemment ressenti suffisamment de pression de la part d’autres fabricants d’appareils pour commencer à étendre son écosystème et ses offres de produits au-delà des bâtons de streaming, des boîtiers et des téléviseurs – et dans les haut-parleurs. Après avoir présenté son premier produit de haut-parleur, les haut-parleurs sans fil Roku TV, il a ajouté le caisson de basses sans fil Roku et la barre de son intelligente Roku au pli en 2020. En 2021, il a renommé la barre de son intelligente en Roku Streambar Pro.

Le Roku Streambar Pro combine les avantages des lecteurs de streaming de Roku et le transforme en 11 avec des intégrations sonores incroyables. Le Streambar Pro s’associe également au nouveau caisson de basses sans fil pour améliorer l’étendue et la profondeur de la qualité sonore. Et contrairement à la précédente Smart Soundbar, la nouvelle Roku Streambar Pro fonctionne également avec les haut-parleurs sans fil TV de la marque.

Le Streambar Pro est livré avec la télécommande vocale Roku améliorée, avec l’intégration de Google Assistant et des boutons pour contrôler votre téléviseur, votre streaming et votre son à partir d’un seul appareil. Il prend également en charge 4K, HDR et Dolby Audio et peut être utilisé comme haut-parleur Bluetooth standard pour diffuser à partir de l’une des nombreuses chaînes musicales du Roku ou directement à partir de votre appareil mobile.

Avantages:

Deux appareils en un ! Peut servir de haut-parleur Bluetooth autonome Compatible avec les haut-parleurs sans fil Roku TV

Les inconvénients:

Non compatible avec Alexa L’appareil de streaming Roku le plus cher

Meilleur appareil de streaming Roku polyvalent

Roku Streambar Pro

Roku s’agrandit

Un autre exemple de Roku qui trace son propre chemin. Avec l’interface utilisateur simple que les fans adorent, le succès est au rendez-vous.

Meilleurs haut-parleurs de streaming Roku : haut-parleurs sans fil Roku TV

La beauté de ces haut-parleurs est qu’ils promettent de fournir un son de qualité à un prix abordable. Ils sont regroupés sous forme de paire stéréo et sont incroyablement faciles à installer. Ils sont livrés avec leur propre télécommande Roku Touch afin que vous puissiez régler les paramètres de volume et de son indépendamment de votre expérience visuelle. Ils prennent également en charge le streaming Bluetooth afin que vous puissiez profiter de votre son préféré à partir de n’importe quel appareil Bluetooth compatible.

Le plus gros inconvénient des haut-parleurs sans fil Roku TV était qu’ils ne pouvaient pas être couplés avec la barre de son intelligente Roku; cependant, ils sont désormais compatibles avec le nouveau Streambar Pro. Vous pouvez également coupler les haut-parleurs sans fil TV à l’autre nouvel accessoire audio de Roku, le subwoofer sans fil Roku. En conséquence, Roku se positionne comme un acteur compétitif dans l’espace plus large du cinéma maison avec une gamme audio en expansion.

Avantages:

Télécommande de son de qualité abordable et télécommandes de haut-parleurs incluses Paires avec Roku Streambar Pro

Les inconvénients:

Ne fonctionnera pas avec d’autres écosystèmes Vous pourriez avoir besoin d’accessoires de montage

Les meilleurs haut-parleurs de streaming Roku

Haut-parleurs sans fil Roku TV

Parle moi

La nouvelle gamme de haut-parleurs TV sans fil de Roku apporte un son de qualité à votre expérience de visionnage dans un ensemble facile à configurer.

Appareil de streaming Roku le plus abordable : Roku Express 4K+

Nouveau en 2021, l’appareil de streaming Roku Express 4K+ conserve à la fois la conception améliorée et le prix de départ avantageux du précédent Roku Express. La conception mise à jour est censée aider l’Express à se fondre dans le téléviseur auquel il est connecté, d’autant plus que Roku dit que ses ports USB peuvent alimenter l’appareil sans le brancher sur une prise de courant.

Alors que le Roku Express original dépassait la résolution HD, le nouveau Roku Express 4K+ diffuse du contenu HD, 4K et HDR. Il dispose également d’un processeur plus puissant, d’une prise en charge Wi-Fi double bande et d’une télécommande vocale améliorée. Contrairement à la télécommande précédente, la télécommande vocale Roku améliorée vous permet de naviguer dans le service de streaming et de contrôler l’alimentation et le volume de votre téléviseur à partir du même appareil.

Roku commercialise l’Express 4K+ comme “le moyen le plus abordable de diffuser en 4K”, et ce n’est pas faux. L’appareil est également facile à configurer, ce qui en fait une excellente option pour les streamers débutants. Cependant, les streamers expérimentés qui souhaitent ajouter un appareil de streaming de haute qualité et abordable à chaque pièce avec un téléviseur devraient également envisager de prendre un Roku Express 4K+ ou deux.

Avantages:

Excellent rapport qualité-prix Streams HD, 4K, contenu HDR Télécommande vocale améliorée

Les inconvénients:

Pas de prise en charge de Dolby Vision HDR Les performances Wi-Fi pourraient être meilleures

Appareil de streaming Roku le plus abordable

Roku Express 4K+

Qu’avez-vous à perdre?

Le Roku Express 4K+ est super abordable et facile pour la banque. De cette façon, vous pouvez économiser de l’argent pour d’autres projets de divertissement à domicile.

En bout de ligne

Roku vise à être votre guichet unique en matière de divertissement à domicile. Avec un portefeuille de produits en constante expansion qui s’étend des bâtons de streaming bon marché aux boîtiers de streaming haut de gamme, aux téléviseurs intelligents intégrés et aux solutions audio, vous pouvez devenir fou en équipant votre maison avec les derniers et les meilleurs de Roku.

Notre premier choix pour les produits de streaming Roku reste le Roku Ultra. Son prix est inférieur aux boîtes concurrentes d’Apple et d’Amazon et offre une excellente expérience vidéo. Si vous recherchez une solution tout-en-un, le téléviseur de la série TCL 6 est un bon rapport qualité-prix pour un excellent téléviseur. Alternativement, si vous vous lancez dans le streaming haute définition ou si vous souhaitez équiper plusieurs espaces, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Roku Express 4K+ mis à jour.

Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus substantiel, le nouveau Roku Streambar Pro peut être la meilleure option pour vous. Une version plus grande et plus chère de la Streambar de l’année dernière et le successeur de la Smart Soundbar originale de Roku. .” Le Streambar Pro est également compatible avec les haut-parleurs sans fil Roku TV, ce qui n’était pas le cas avec le modèle précédent de Smart Soundbar.

Nous espérons que cette liste vous a été utile si vous envisagez de vous procurer bientôt un nouvel appareil Roku. Quel que soit votre choix, nous vous souhaitons un bon streaming !

