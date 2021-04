Meilleur routeur TP-Link 2021 | Android Central

Meilleur

TP-Link fabrique des équipements de réseau depuis des lustres, et il est assez bon dans ce domaine. De plus, les routeurs TP-Link offrent le plus souvent des spécifications compétitives à des prix avantageux. La plupart d’entre nous souhaitent acheter un routeur qui durera quelques années et offrira une vitesse plus que suffisante. L’Archer AX21 est le meilleur équilibre global de vitesse avec le Wi-Fi 6 et la prise en charge de OneMesh pour un prix bas. Pourtant, il existe de nombreux excellents choix sur le marché et, grâce à notre liste, vous serez en mesure de trouver le meilleur système de routeur TP-Link pour répondre à vos besoins.

Meilleur classement général: Archer AX21

Le TP-Link Archer AX21 n’est pas le routeur le plus rapide que vous puissiez obtenir, mais il est assez rapide pour la plupart des maisons et à un prix fantastique. Pour l’argent, vous obtenez AX1800 Wi-Fi 6 vitesses, quatre ports Ethernet ouverts et la prise en charge OneMesh. La vitesse tombe à 1201 Mbps à 5 GHz et 574 Mbps à 2,4 GHz. Quatre ports Ethernet facilitent la connexion de tous vos appareils filaires à une vitesse gigabit maximale.

La prise en charge de OneMesh est incluse avec l’Archer AX21, permettant aux utilisateurs d’utiliser un autre routeur AX21 ou OneMesh pour améliorer la couverture. Si vous prévoyez d’utiliser ce routeur dans le cadre d’un maillage, gardez à l’esprit que la vitesse sera répartie entre les périphériques connectés et la connexion à d’autres nœuds de maillage. Pouvoir étendre votre réseau domestique au besoin peut être formidable si vous n’êtes pas sûr de la couverture dont vous aurez besoin sur la route.

Avantages:

Solid AX1800 Wi-Fi 6 vitesses Quatre ports Ethernet ouverts Compatible OneMesh Pas cher

Les inconvénients:

Pas d’Ethernet Multi-Gigabit HomeCare / HomeShield non inclus

Meilleur dans l’ensemble

Archer AX21

Performances Wi-Fi 6

Avec une vitesse suffisante pour la plupart des maisons et un support en filet, l’Archer AX21 convient parfaitement aux petites ou moyennes maisons.

Meilleur rapport qualité / prix: Archer A7

La plupart des gens n’ont pas besoin de vitesses maximales absolues ou de six antennes sur leur système Wi-Fi. Pour une maison ou un appartement plus petit, le TP-Link Archer A7 offrira une solide expérience sans fil. Quatre ports Ethernet Gigabit permettent à ce routeur de s’intégrer parfaitement à votre configuration filaire actuelle.

Vous renoncez à quelques fonctionnalités pour un prix inférieur, comme MU-MIMO et la connectivité tri-bande, ce qui entraîne un certain ralentissement si vous souhaitez connecter plusieurs appareils à la fois. Pourtant, avec 450 Mbps sur la bande 2,4 GHz et 1300 Mbps à 5 GHz, l’Archer A7 devrait être plus que suffisant.

Le style traditionnel avec de grandes antennes rend ce routeur un peu plus difficile à intégrer dans une pièce, mais la couleur noire et la conception subtile signifient qu’il ne se démarquera pas trop. Ce routeur est un excellent équilibre pour un réseau qui n’a pas besoin d’une tonne de performances.

Avantages:

Vitesse AC1750 adéquate Quatre ports Ethernet Gigabit Prend en charge les compétences Amazon Alexa

Meilleure valeur

Routeur Wi-Fi intelligent Archer A7

AC1750 pour moins cher

Les vitesses AC1750 sont suffisantes pour la grande majorité des utilisateurs. Quatre ports Ethernet et trois antennes permettent de connecter de nombreux appareils.

Wi-Fi 6 abordable: Archer AX10

Le TP-Link Archer AX10 est une valeur remarquable, et il est bon marché par rapport aux autres systèmes Wi-Fi 6 d’entrée de gamme. Les utilisateurs n’abandonneront pas grand-chose pour le prix, grâce à quatre ports Ethernet et quatre antennes offrant les vitesses de connexion de l’AX1500. Comparé à de nombreux autres routeurs de cette liste et même à certains routeurs Wi-Fi 5, c’est un peu faible, mais il y a d’autres raisons de considérer l’AX10 que la vitesse brute.

L’Archer AX10 peut fournir 1,201 Mbps à 5 GHz et 300 Mbps à 2,4 GHz. Pour mettre cela en perspective, vous avez besoin d’environ 25 Mbps la plupart du temps pour un flux vidéo 4K. Le facteur clé est la cohérence, et avec le Wi-Fi 6, davantage d’appareils sont pris en charge. Les interférences seront également moins problématiques qu’avec la génération précédente de Wi-Fi.

Si vous cherchez quelque chose pour maintenir votre réseau à jour sans avoir besoin de vitesses maximales, cela peut être une excellente option.

Avantages:

Wi-Fi 6 prend en charge des appareils entièrement nouveaux Quatre ports Ethernet Dual-band Bon marché

Les inconvénients:

Les vitesses de l’AX1500 ne tirent pas le meilleur parti du Wi-Fi 6 Un peu encombrant pour ses performances

Wi-Fi abordable 6

Archer AX10

Prise en charge du Wi-Fi 6 à moindre coût

Les vitesses de l’AX1500 fournies par l’AX10 sont suffisantes pour la plupart des gens, et la prise en charge du Wi-Fi 6 maintient la vitesse avec plus d’appareils.

Mise à niveau Wi-Fi 6: Archer AX90

Le TP-Link Archer AX90 est l’un des routeurs les plus rapides que vous puissiez obtenir de TP-Link. Après un routeur de jeu haut de gamme, les vitesses tri-bande AX6600 sont plus que suffisantes pour à peu près tout le monde. La vitesse tombe à 4804 Mbps et 1201 Mbps à 5 GHz et 574 Mbps à 2,4 GHz. À l’arrière, il y a cinq ports Ethernet dont un capable de vitesses 2,5G. Si vous disposez déjà d’un réseau câblé rapide ou d’une connexion fibre optique haut débit, vous pouvez utiliser le port 2.5G pour le WAN, bien que de nombreux PC et cartes mères de jeu modernes commencent également à être livrés avec Ethernet 2.5G.

Contrairement à un système maillé, toute la vitesse sans fil de l’AX90 peut être allouée aux appareils connectés, bien que ce routeur soit livré avec le support OneMesh, donc si vous souhaitez ajouter une couverture maillée sur toute la ligne, c’est un processus simple. Tout autre routeur OneMesh devrait fonctionner sans problème, y compris en utilisant simplement un autre AX90.

C’est l’un des premiers routeurs de TP-Link avec HomeShield Basic inclus. Comme son ancien logiciel HomeCare, HomeShield Basic ajoute des fonctionnalités de sécurité, une qualité de service et des contrôles parentaux avancés. Si vous souhaitez augmenter votre niveau de contrôle, vous pouvez vous inscrire à HomeShield Pro pour 54,99 $ par an ou 5,99 $ par mois.

Avantages:

Vitesses rapides du AX6600 Wi-Fi tri-bande 6 Port Ethernet WAN / LAN 2,5G HomeShield Basic est inclus

Les inconvénients:

Les fonctionnalités supplémentaires de HomeShield nécessitent un abonnement

Mise à niveau Wi-Fi 6

Archer AX90

Des tonnes de capacité sans fil

L’Archer AX90 a tout ce dont vous avez besoin et plus encore avec d’excellentes vitesses AX6600, une connexion Wi-Fi tri-bande et même un port Ethernet 2,5G.

Meilleur jeu: Archer C5400X

Le C5400X offre à peu près les meilleures performances que vous puissiez obtenir avec un routeur Wi-Fi 5. Si vous souhaitez vous en tenir à la version AC, vous n’abandonnez pas grand-chose avec une vitesse potentielle de 5400 Mbps. La vitesse tombe à 2167 Mbps sur chacun des canaux 5 GHz, avec un autre 1000 Mbps sur le canal 2,4 GHz.

Ce routeur convient également parfaitement si vous disposez d’un serveur de stockage réseau rapide grâce à l’agrégation de liens, qui vous permet de combiner la vitesse de deux ports Gigabit Ethernet si votre NAS le prend en charge. En parlant de connexions filaires, le C5400X dispose de huit ports Ethernet Gigabit, ce qui signifie que vous pouvez vous en tenir au filaire sur toutes vos consoles de jeu et PC de jeu.

Avec des antennes rouge vif sur chaque bord de ce routeur, il ne fait aucun doute qu’il est commercialisé auprès des joueurs. Néanmoins, il offre également une qualité de connexion grâce à un logiciel QoS solide / Combinez tout cela avec le Wi-Fi tri-bande et MU-MIMO, et vous devriez avoir une expérience Wi-Fi cohérente et rapide.

Avantages:

Vitesses AC5400 tri-bande rapides Huit ports Ethernet MU-MIMO pour la prise en charge de plusieurs périphériques Agrégation de liens

Les inconvénients:

Esthétique du joueur Pas de support Wi-fi 6

Meilleur jeu

Routeur de jeu Wi-Fi Archer C5400X

Performances de jeu rapides

L’Archer C5400X est l’un des routeurs CA les plus rapides avec une capacité pour les appareils filaires et sans fil. C’est également idéal pour un réseau occupé.

Meilleur maillage d’entrée de gamme: Deco M5

Le réseau maillé est la plus grande tendance en matière de Wi-Fi. Ces routeurs fonctionnent ensemble pour offrir une excellente couverture en combinant plusieurs petits routeurs en un seul réseau. Le TP-Link Deco M5 n’est pas le routeur maillé le plus rapide du marché, mais avec un prix avantageux et une configuration simple basée sur une application, c’est une excellente option pour quelqu’un qui se lance dans le réseautage maillé.

Ce routeur dispose de deux ports Ethernet sur chacun, vous n’avez donc pas besoin d’abandonner vos appareils filaires, mais l’accent est mis ici sur le Wi-Fi. En parlant de Wi-Fi, ce Deco M5 arbore une connexion bi-bande à des vitesses AC1200. C’est 867 Mbps à 5 GHz et 400 Mbps à 2,4 GHz. Avec un pack de trois couvrant environ 5500 pieds carrés, cela peut être une excellente solution pour une maison difficile à couvrir avec un seul routeur.

Étant donné que vous placerez des routeurs maillés dans plus de pièces de votre maison, c’est bien que le Deco M5 soit si petit. Vous pouvez toujours ajouter d’autres routeurs Deco si vous souhaitez également renforcer votre réseau.

Avantages:

Les vitesses AC1200 sont suffisantes pour la plupart des gens Taille compacte MU-MIMO pour la prise en charge de plusieurs appareils 5500 pieds carrés de couverture

Les inconvénients:

La double bande n’est pas idéale pour le maillage Seulement deux ports Ethernet par unité

Meilleur maillage d’entrée de gamme

Système Wi-Fi TP-Link Deco Mesh (Deco M5)

Maille de départ solide

Le TP-Link Deco M5 est un moyen simple et facile de créer un réseau maillé dans votre maison. La vitesse Wi-Fi est assez rapide pour la plupart des utilisateurs.

Meilleur maillage Wi-Fi 6: Deco X90

Le Deco X90 est le routeur maillé ultime de TP-Link, et même comparé à d’autres marques, c’est l’un des systèmes maillés les plus rapides du marché. Tout cela grâce à une configuration sans fil AX6600 Wi-Fi 6 plus que adéquate. Cette vitesse se décompose à 4804 Mbps sur un canal 5 GHz avec prise en charge de 160 MHz, 1201 Mbps sur l’autre canal 5 GHz et 574 Mbps à 2,4 GHz. Si vous recherchez un système maillé capable de suivre le rythme d’une connexion fibre gigabit, c’est tout.

Ce pack contient deux nœuds identiques, chacun avec deux ports Ethernet. Un port est gigabit et l’autre est 2,5 Gbps avec WAN / LAN à détection automatique, ce qui signifie que vous pouvez connecter un PC rapide au port 2,5 G ou l’utiliser pour votre connexion Internet, selon ce qui est le plus logique pour votre réseau domestique. Cela signifie également qu’il s’agit de l’un des premiers systèmes maillés grand public à permettre une liaison filaire 2,5G. C’est super.

Ceci, comme l’Archer X90 ci-dessus, est l’un des premiers appareils à prendre en charge TP-Link HomeShield. HomeShield est un progiciel qui s’exécute sur le routeur et ajoute des options de sécurité, de qualité de service et de contrôle parental supplémentaires. Vous pouvez également ajouter plus de fonctionnalités si vous êtes prêt à payer pour un abonnement. Le logiciel gratuit conviendra à la plupart des gens, mais c’est bien d’avoir une option de mise à niveau si vous le souhaitez.

Avantages:

Vitesses rapides de l’AX6600 Tri-bande Wi-Fi 6 2.5G Ethernet sur chaque nœud Prise en charge WPA3 Couverture pour les très grandes maisons

Les inconvénients:

Les fonctionnalités supplémentaires coûteuses de HomeShield nécessitent un abonnement

Meilleur maillage Wi-Fi 6

Déco X90

Couverture et vitesse énormes

Le Deco X90 offre une excellente couverture avec des vitesses incroyables grâce à une configuration Wi-Fi 6 tri-bande rapide et à un Ethernet 2,5G.

En bout de ligne

TP-Link fabrique certains des meilleurs routeurs sans fil et a probablement une solution pour les besoins de réseau de n’importe qui. Même avec une concurrence intense dans l’espace maillé de sociétés plus récentes comme Google et Eero, les routeurs maillés Deco sont d’une grande valeur, que vous ayez besoin de la couverture bon marché du M5 ou que vous souhaitiez passer au Wi-Fi 6 avec le X60. Le jeu est également une option avec un logiciel de qualité de service pour maintenir la latence de jeu faible même lorsque de nombreux utilisateurs sont en ligne.

L’une des raisons pour lesquelles il existe un si grand nombre de routeurs différents est qu’ils répondent tous à un ensemble d’exigences différent. Si, cependant, vous voulez un bon équilibre entre les fonctionnalités les plus importantes d’un routeur, l’Archer AX21 est un excellent choix. Il existe de nombreux routeurs plus rapides parmi lesquels choisir, que vous souhaitiez quelque chose de TP-Link ou de l’un des autres meilleurs routeurs Wi-Fi 6, mais chez AX1800, la plupart des gens seront satisfaits de l’AX21.

