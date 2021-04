Meilleur routeur Wi-Fi 6 pas cher 2021

Meilleur

Routeur Wi-Fi 6 pas cher Android Central 2021

La prochaine génération de Wi-Fi, connue sous le nom de Wi-Fi 6, fait son chemin vers de nombreux nouveaux téléphones et appareils sans fil. Cette nouvelle technologie offre les vitesses les plus rapides, une couverture plus cohérente et une prise en charge de plus d’appareils. Le Wi-Fi 6 a enfin fait son chemin vers les routeurs moins chers qui intéressent la plupart des gens sans perdre les meilleures fonctionnalités qui vont avec. L’un des meilleurs routeurs Wi-Fi 6 bon marché est le TP-Link Archer AX21, grâce à ses vitesses bi-bande solides et à sa bonne offre logicielle avec une configuration basée sur l’application et la prise en charge de OneMesh.

Meilleur classement général: TP-Link Archer AX21

Source: TP-Link

De nombreuses personnes n’ont pas de connexion Internet gigabit chez elles, et même si elles en ont, elles n’ont pas besoin de toute cette vitesse sur leurs appareils sans fil. Le TP-LInk Archer AX21 est un excellent choix pour la plupart des personnes qui recherchent un routeur sans fil qui offre une grande vitesse pour les appareils mobiles prenant en charge le Wi-Fi 6 sans payer pour des fonctionnalités qu’ils ne peuvent pas pleinement utiliser. Avec une connexion AX1800, ce routeur offre 574 Mbps à 2,4 GHz et 1201 Mbps à 5 GHz. Quatre ports Ethernet vous permettent également de connecter vos appareils filaires.

Il peut être tentant d’opter pour un routeur plus rapide, mais il convient de garder à l’esprit qu’avec le Wi-Fi 6, ce routeur peut faire plus avec moins en termes de spectre et de vitesse. Un téléphone Android Wi-Fi 5, par exemple, se connectera à 867 Mbps au mieux, tandis qu’un appareil WI-Fi 6 similaire se connectera à 1201 Mbps.

Le logiciel de TP-Link a parcouru un long chemin au cours des dernières années, et ce routeur propose des contrôles parentaux de base, des options QoS et une prise en charge de OneMesh. OneMesh vous permet d’utiliser un autre routeur TP-Link compatible dans le cadre d’un système maillé afin que vous puissiez étendre votre couverture sur toute la ligne sans vous débarrasser de votre ancien routeur. Pour la plupart des gens, ce routeur offre un excellent équilibre de fonctionnalités avec beaucoup de vitesse pour un usage domestique.

Avantages:

Vitesse rapide de l’AX1800 Bande rapide de 2,4 GHz Configuration facile de l’application Capacité d’extension OneMesh

Les inconvénients:

Contrôle parental limité

Meilleur dans l’ensemble

TP-Link Archer AX21

Parfait pour la plupart des gens

Le TP-Link Archer AX21 est logique pour la plupart des gens avec une vitesse suffisante pour à peu près n’importe quelle tâche en ligne avec OneMesh pour l’expansion.

Meilleur rapport qualité / prix: TP-Link Archer AX10

Source: TP-Link

Si vous cherchez à ajouter le moins possible la capacité Wi-Fi 6 à votre réseau, vous n’allez pas battre le TP-Link Archer AX10. Ce routeur arrive à des vitesses AX1500 avec 300 Mbps disponibles à 2,4 GHz et 1201 Mbps à 5 GHz. Une chose à garder à l’esprit est qu’un signal de 2,4 GHz voyagera plus loin, de sorte que les appareils situés au bord même de votre connexion peuvent ne pas être en mesure d’accéder à la pleine vitesse de votre routeur. Néanmoins, ce ne sera pas un problème pour une petite maison, et avec une connexion 5 GHz, vous devriez avoir une vitesse plus que suffisante.

Avant d’être trop pris dans les capacités de vitesse brute, il est bon de se rappeler que la plupart des gens n’ont pas de connexions Internet, même assez proches pour utiliser la pleine vitesse de ce routeur. Vous n’avez également besoin que d’environ 25 Mbps pour diffuser une vidéo 4K sur Internet.

Vous bénéficiez également de toutes les autres fonctionnalités intéressantes du Wi-Fi 6, notamment une couverture plus fiable et la possibilité de se connecter à beaucoup plus d’appareils que le Wi-Fi 5. À l’arrière de l’Archer AX10, vous disposez de quatre ports Ethernet. afin que vous puissiez garder vos appareils filaires connectés sans équipement supplémentaire. Si vous cherchez à ajouter le Wi-Fi 6 mais que vous n’avez pas besoin d’une tonne de vitesse, c’est l’un de vos meilleurs paris.

Avantages:

Quatre ports Ethernet économiques Wi-Fi rapide à 5 GHz

Les inconvénients:

Pas de prise en charge WPA3 Pas de ports USB

Meilleure valeur

TP-Link Archer AX10

Compatibilité Wi-Fi 6 abordable

Le TP-Link Archer AX10 est le meilleur rapport qualité-prix du Wi-Fi 6, avec des vitesses AX1500 disponibles pour la plupart des gens.

Source: Linksys

Linksys se penche davantage sur le Wi-Fi 6 avec un routeur bien équilibré et peu coûteux. Dans un boîtier subtil qui devrait vieillir gracieusement, le MR7350 offre des vitesses cohérentes avec les autres offres de l’AX1800, c’est-à-dire abondantes pour la plupart des utilisateurs. Linksys rapporte un potentiel de 1201 Mbps sur le canal 5 GHz et de 574 Mbps à 2,4 GHz. Il y a également quatre ports Ethernet à l’arrière pour les appareils filaires et un port USB 3.0.

Avec une couverture allant jusqu’à 1700 pieds carrés, ce routeur à lui seul est une bonne option pour de nombreuses maisons et appartements. Si vous trouvez que vous avez besoin de plus de couverture ou que vous avez une maison difficile à couvrir complètement, vous pouvez étendre votre couverture avec un autre routeur maillé compatible Velop de Linksys. Cela inclut également toute la ligne de maillage Velop, vous offrant de nombreuses options de vitesse et de couverture.

Avoir un routeur compatible maillé peut être un énorme bonus car nos besoins en Wi-Fi augmentent tout le temps, et à mesure que le trafic local et la congestion augmentent, avoir la possibilité de patcher plus de couverture en vaudra la peine.

Avantages:

Vitesses de l’AX1800 Port USB 3.0 compatible Velop Mesh Quatre ports Ethernet Prise en charge WPA3

Meilleure extension de maillage

Routeur maillé double bande sans fil MAX-STREAM MR7350 de Linksys

Beaucoup pour l’instant avec de la place pour grandir plus tard

Linksys intègre d’excellentes fonctionnalités dans un package simple avec prise en charge de l’extension Velop, des vitesses solides et du support de la sécurité WPA3.

Idéal pour les jeux: Asus RT-AX86

Source: Asus

Si vous êtes un joueur compétitif sérieux, vous devriez utiliser une connexion filaire si possible, et l’Asus RT-AX86 offre un excellent support avec un port Ethernet rapide de 2,5 Gbps. Si vous avez besoin d’utiliser le sans fil, ce routeur en tire toujours le meilleur parti avec une connexion rapide 2,4 GHz jusqu’à 861 Mbps et jusqu’à 4804 Mbps à 5 GHz. Cette vitesse supplémentaire à 2,4 GHz peut maintenir votre connexion rapide même si vous vous éloignez de votre routeur. Ce routeur dispose également de quatre ports Ethernet Gigabit supplémentaires pour les périphériques filaires de priorité inférieure.

Asus propose un excellent logiciel avec des fonctionnalités spécifiques aux jeux. Un optimiseur de jeu mobile vous aide à acquérir un avantage dans les jeux Android. Une recommandation Nvidia GeForce NOW signifie que ce routeur gardera les pings bas, que vous jouiez localement ou en streaming. La hiérarchisation classique est disponible pour les PC ou les consoles connectés au port de jeu. Aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire.

Enfin, Asus inclut également le support AiMesh pour une extension future de la couverture. AiProtection Pro est également inclus gratuitement, ce qui inclut le contrôle parental et la protection antivirus pour tous vos appareils connectés.

Avantages:

Vitesses de l’AX5700 Logiciel QoS de jeu inclus Prise en charge AiMesh pour une extension facile de la couverture AiProtection Pro inclus pour un réseau Ethernet 2,5 G gratuit pour WAN ou LAN

Idéal pour les jeux

Asus RT-AX86

Des performances plus rapides pour des jeux de qualité

L’Asus RT-AX86 dispose d’une connexion filaire et sans fil rapide pour les joueurs avec une capacité et des logiciels suffisants pour maintenir votre connexion forte.

Meilleur maillage: Eero 6

Source: Eero

L’ancien Eero était l’un de nos routeurs maillés préférés grâce à son logiciel incroyablement intuitif et à ses performances solides. Eero 6 va encore plus loin avec des vitesses Wi-Fi 6 AX1800 plus rapides tout en ne devenant pas beaucoup plus grande que l’ancien Eero. Les vitesses se décomposent à 574 Mbps à 2,4 GHz et 1201 Mbps à 5 GHz. Eero recommande ce routeur pour une connexion gigabit seul ou des connexions jusqu’à 500 Mbps en tant que maillage.

Le logiciel d’Eero est excellent, tout étant contrôlé à partir d’une application. Bien que vous n’ayez pas autant de contrôle que les autres routeurs, la plupart de ce que vous devez faire est inclus de la configuration à la gestion des périphériques. Vous pouvez également définir des fonctionnalités telles que IPv6, WPA 3 et même la redirection de port à partir de l’application. Eero 6 n’a pas autant de couverture que les autres routeurs à ce prix, mais sa taille compacte et sa facilité d’extension de maillage le compensent. En parlant de maillage, Eero 6 est compatible avec tous les autres Eeros, y compris les modèles Wi-Fi 5, donc si vous avez besoin d’étendre votre couverture, vous avez de nombreuses options.

Avantages:

Vitesses AX1800 rapides Extension facile de la couverture Taille compacte Fonctionne avec tous les autres Eeros

Les inconvénients:

Seulement deux ports Ethernet par unité

Meilleur maillage

Routeur Eero 6

Créez un maillage avec Wi-Fi 6

Eero 6 obtient à peu près tout ce qu’il faut avec une vitesse suffisante pour la plupart des gens et l’expérience logicielle la plus simple en réseau domestique.

Idéal pour la sécurité: Asus RT-AX55

Source: Asus

L’Asus RT-AX55 offre un niveau de performances similaire à celui du premier choix, avec quelques fonctionnalités logicielles supplémentaires ajoutées pour adoucir la situation. Ce routeur dispose d’une connexion AX1800 avec 574 Mbps à 2,4 GHz et 1201 Mbps à 5 GHz. Ce routeur a une conception judicieuse avec quatre ports Ethernet à l’arrière pour vos appareils filaires. Il manque un port USB, que la plupart des gens n’utiliseront pas de toute façon.

Ce qui aide ce routeur à se démarquer, c’est son logiciel. Le logiciel AiProtection est inclus gratuitement avec l’antivirus fourni par TrendMicro. Bien que la plupart des routeurs Asus aient cette fonctionnalité, il est agréable de le voir atteindre même ses options Wi-Fi 6 les moins chères. Ai Protection comprend également des contrôles parentaux. AiMesh est toujours là, vous permettant d’étendre facilement votre couverture avec des routeurs Asus supplémentaires. Ce routeur a également un joli look avec un boîtier noir texturé et des accents rouges.

Avantages:

Vitesses de l’AX1800 Quatre ports Ethernet Prise en charge d’Asus AiProtection Prise en charge d’AiMesh incluse

Les inconvénients:

Plus cher que d’autres à cette vitesse

Idéal pour la sécurité

Asus RT-AX55

AiProtection est inclus gratuitement

Asus propose un excellent logiciel avec des contrôles parentaux et une sécurité inclus gratuitement pour assurer la sécurité de la navigation de votre famille.

En bout de ligne

Si vous avez un routeur Wi-Fi 5 rapide, il n’y a vraiment pas beaucoup de raisons de passer au Wi-Fi 6 à moins que vous ne vous trouviez dans une zone avec beaucoup de trafic sans fil. Si votre routeur commence à être lent ou si vous n’avez pas encore fait le saut vers un routeur Wi-Fi 5 rapide, la mise à niveau vers Wi-Fi 6 devrait considérablement améliorer votre vitesse et pourrait même aider si votre connexion tombe. Le prix a même suffisamment baissé pour que la plupart des meilleurs routeurs sans fil que vous puissiez obtenir soient le Wi-Fi 6.

Si vous disposez d’une connexion Internet Gigabit haut débit, vous voudrez peut-être investir dans un routeur plus rapide, mais AX1800 sera plus que suffisamment rapide pour la plupart des gens. Le TP-Link Archer AX21 est une excellente valeur pour la plupart des gens avec des vitesses solides et est même livré avec la possibilité d’étendre votre couverture avec le logiciel OneMesh de TP-Link qui peut se connecter avec d’autres routeurs TP-Link compatibles. L’AX21 est également facile à configurer avec l’application pour smartphone de TP-Link.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Samuel Contreras Lorsque Samuel n’écrit pas sur les réseaux et les opérateurs, il passe le plus clair de son temps à rechercher des composants informatiques et à être obsédé par le processeur entrant dans l’ordinateur Windows 98 ultime. C’est le Pentium 3.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.