Meilleur service de surveillance de la dégradation de sites Web de 2021

Les meilleurs services de surveillance de la dégradation vous avertiront immédiatement de toute modification non autorisée de votre site Web, vous aidant ainsi à protéger vos actifs en ligne.

En juillet 2001, le ver Code Red a infecté plus de 359 000 hôtes qui exécutaient une implémentation vulnérable de Windows NT. Les visiteurs des sites Web compromis ont été accueillis avec le message : « BONJOUR ! Bienvenue sur http://www.worm.com ! Hacked By Chinese !

Code Red et la phrase “Hacked by Chinese!” sont depuis longtemps entrés dans la légende d’Internet, mais le danger de dégradation du site Web est clair et présent. Les pirates peuvent cibler votre site à tout moment, donc à moins que vous ne visualisiez une page telle qu’elle a été modifiée, il est difficile de répondre rapidement.

Dans ce guide, vous découvrirez une solution élégante au problème de la dégradation des sites Web sous la forme des meilleurs outils de sécurité sur le Web aujourd’hui. Ceux-ci automatisent la tâche de vérifier régulièrement les anomalies de vos domaines et veillent à vous informer si des modifications non autorisées sont détectées.

Il existe des options pour tous les budgets, des services gratuits adaptés aux blogueurs occasionnels aux plateformes premium pour les propriétaires de grandes entreprises.

Voici donc les meilleurs services de surveillance de la dégradation de sites Web actuellement disponibles.

(Crédit image : Visualisation)

1. Visualisation

Un outil simple et gratuit pour détecter les changements superficiels

Raisons d’acheter

+Configuration facile+Version mobile disponible

Raisons à éviter

-Ne détecte que les changements visuels

Visualping est un outil d’une simplicité trompeuse qui offre une protection puissante contre la dégradation des sites Web. Les utilisateurs du site Web ou des applications mobiles iOS/Android n’ont qu’à saisir une URL et leur adresse e-mail pour recevoir des mises à jour régulières de toute modification apportée.

L’outil fonctionne en faisant des instantanés réguliers de la page en question, puis en les comparant sur une base horaire, quotidienne ou hebdomadaire. Il peut également être personnalisé pour déclencher une alerte en cas de changements minimes, moyens ou importants.

Visualping n’est pas conçu spécifiquement pour la dégradation de sites Web. Comme le mentionne le site Web des développeurs, cela fonctionnera aussi bien pour vérifier la sortie des billets de concert ou le lancement d’un nouveau produit. Cependant, sa capacité à afficher des « images » superposées ainsi que le fait que vous puissiez contrôler la fréquence des vérifications par Visualping des changements signifie qu’il est certainement adapté à l’usage.

La version gratuite de base de Visualping vous permet jusqu’à 2 contrôles gratuits par jour. Les coûts varient ensuite sur une échelle mobile très raisonnable en fonction du nombre de contrôles requis. Si vous devez surveiller plusieurs domaines, envisagez d’installer l’extension Web Visualping Chrome. Une fois installé, cliquez simplement sur le bouton Visualping pour commencer à surveiller la page en cours.

Grâce à son nom, Visualping peut ne pas être en mesure de détecter les modifications invisibles aux pages telles que les modifications du code source. Si les logiciels malveillants sont un problème, pensez à l’un des autres outils de ce guide.

(Crédit image : StatusCake)

2. StatusCake

StatusCake est une offre puissante et savoureuse avec des prix compétitifs

Raisons d’acheter

+Fonctionnalités avancées telles que le test de vitesse+Coûts raisonnables

Raisons à éviter

-Le niveau gratuit offre seulement 10 chèques par jour

StatusCake est un régal à plusieurs niveaux pour les webmasters. Ce site basé au Royaume-Uni offre un moyen de vérifier vos pages pour dégrader et les temps d’arrêt à partir de divers endroits : le projet maintient 48 centres de surveillance dans 28 pays à travers le monde. De nombreux centres prennent en charge le protocole IPv6 le plus récent.

Cela offre aux abonnés une expérience beaucoup plus raffinée par rapport aux concurrents plus simples. Non seulement vous pouvez ajuster la fréquence des contrôles, mais vous pouvez également spécifier l’emplacement à partir duquel vous souhaitez surveiller les pages. StatusCake propose même un test de vitesse pour montrer à quelle vitesse une page se charge lorsqu’elle est cochée.

Il existe un package gratuit qui peut effectuer jusqu’à 10 contrôles à des intervalles de 5 minutes. C’est bien pour les blogueurs amateurs et ceux qui ont des sites Web très monolithiques, mais les propriétaires d’entreprise peuvent bénéficier davantage d’un abonnement payant.

Leur prix est très compétitif par rapport aux autres services de surveillance, mais quel que soit le forfait que vous choisissez, StatusCake inclut plusieurs options de notification, notamment par e-mail, SMS et même des notifications push via Android/iOS. Ce service fonctionne également avec certaines applications tierces telles que PagerDuty.

(Crédit image : Sucuri)

3. Sucuri

Arrêtez la dégradation du site Web dans son élan

Raisons d’acheter

+Gamme massive d’outils de sécurité+Basé sur le cloud donc aucune installation requise

Raisons à éviter

-Pas d’essai gratuit

Sucuri a commencé en 2010 sous la direction du développeur Daniel Cid qui a imaginé un outil qui pourrait donner aux webmasters un meilleur aperçu de l’état de sécurité de leurs sites Web.

Il est sûr de dire que M. Cid a réussi. Le SaaS (Software as a Service) basé sur le cloud Sucuri fonctionne non seulement comme une plate-forme de surveillance, mais contient de nombreux outils pour aider à prévenir les attaques malveillantes par des pirates tels qu’un pare-feu, un antivirus et une protection DDoS. C’est peut-être la raison pour laquelle Sucuri a été rachetée par le légendaire fournisseur d’hébergement GoDaddy en mars 2018.

Le pare-feu de site Web Sucuri peut gérer la prévention des logiciels malveillants grâce à l’utilisation d’une liste blanche dédiée, afin que seules les parties autorisées puissent se connecter à votre site. Sucuri surveille également régulièrement les modifications apportées à vos pages et peut afficher les avertissements appropriés. En outre, il existe un logiciel gratuit d’analyse de logiciels malveillants et de sécurité que vous pouvez utiliser sur sitecheck.sucuri.net.

Le service dispose également d’une équipe dédiée à la réponse aux incidents, qui travaille 365 jours par an pour vous aider à restaurer votre site en cas de problème. Les abonnés ont la garantie d’une réponse dans les 12 heures à toutes les demandes d’assistance de ce type. Le niveau de base comprend également des fonctionnalités telles que le pare-feu (avec prise en charge des listes blanches et des listes noires), l’analyse continue de la dégradation et le nettoyage des logiciels malveillants.

Malheureusement, il n’y a pas d’essai gratuit pour Sucuri, mais le site principal offre une garantie de remboursement dans les 30 jours si les utilisateurs ne sont pas satisfaits.

(Crédit image : Avenir)

4. OnWebChange

Un outil anti-dégradation flexible et économique

Raisons d’acheter

+Sélectionnez des zones de page spécifiques+Très bon marché

Raisons à éviter

-Le niveau gratuit ne surveille que 3 domaines

OnWebChange est l’un des outils les plus polyvalents et les plus utiles en matière de protection contre la dégradation. Depuis qu’il a été développé à l’origine par le Britannique Tom Carnell en 2009, le service a explosé et peut se vanter de compter des dizaines de milliers d’utilisateurs. Cela est dû en partie aux fonctions de surveillance sophistiquées. Dans un premier temps, les utilisateurs peuvent sélectionner une ou plusieurs zones à surveiller dans une page Web. C’est idéal si vous maintenez des pages avec un contenu dynamique.

OnWebChange vous avertira chaque fois qu’un changement aura lieu, soit par e-mail, soit via des notifications push dans Android/iOS. Les utilisateurs expérimentés peuvent également utiliser des rappels HTTP avec leurs propres données de connexion pour ajuster automatiquement le contenu du site Web, par exemple pour restaurer une page dégradée. De plus, les utilisateurs peuvent utiliser le suivi multirégional qui vous permet de visiter les pages Web comme si vous les visitiez depuis différentes régions géographiques du monde. De plus, la fonction “Mode navigateur” est disponible, ce qui vous permet de suivre n’importe quelle page Web publique.

Le niveau gratuit généreux offre aux abonnés un CSS avancé (sélection de contenu de page) ainsi que la possibilité de numériser à la fois des fichiers PDF et des fichiers texte brut pour les modifications. Les utilisateurs du niveau gratuit sont autorisés à un maximum de 3 sites suivis par mois. Les contrôles sont effectués jusqu’à 30 fois (environ une fois par jour).

Les abonnés Premium bénéficient de fonctionnalités avancées telles que des trackers et des contrôles illimités toutes les 60 minutes. Le niveau d’abonnement le plus élevé appelé “Turbo-100”, permet un suivi de 5 minutes avec quelques fonctionnalités supplémentaires.

(Crédit image : Fluxguard)

5. Fluxguard

Un outil puissant adapté à pratiquement tout le monde

Raisons d’acheter

+Fonctionnalités puissantes+Plan gratuit généreux

Raisons à éviter

-Pas de plan de niveau inférieur

Fluxguard offre diverses fonctionnalités puissantes en plus de la surveillance de la dégradation et, en tant que telle, attire une variété de clients. Sa surveillance des modifications de site Web est assez efficace avec des explorations complètes des pages du navigateur et d’autres fonctions en fonction de ce que vous avez payé.

Le service fournit plusieurs niveaux de détection des modifications Web. Chaque page est capturée et tout changement de pixel est détecté. Le code HTML est comparé et le texte est extrait et vérifié pour les modifications, et l’analyse complète des modifications du réseau est effectuée. Le service exécute également des audits Google Lighthouse. Les explorations complètes des pages du navigateur déjà mentionnées incluent la journalisation complète de l’activité du réseau, plusieurs captures d’écran, une capture DOM rendue et quelques autres choses.

La tarification est polyvalente avec plusieurs forfaits disponibles, y compris le forfait gratuit. Le plan gratuit vous donne 50 crédits par mois, et 1 crédit équivaut à une exploration de page complète, vous pouvez donc explorer et surveiller 50 pages par mois. Le plan comprend la détection des modifications visuelles, HTML et textuelles, ainsi qu’une surveillance de page 100 % dynamique. Vous bénéficiez également du robot d’exploration Google Chrome, des audits Google Lighthouse et des alertes instantanées par e-mail.

Tout bien considéré, Fluxguard est un bon choix pour tous vos besoins de surveillance de la dégradation et leur plan gratuit offre un bon point de départ pour explorer ce que le service peut faire.