Meilleur SSD pour le jeu 2021 : disques SSD M.2, NVMe et SATA

Dans le passé, les disques SSD (également connus sous le nom de SSD) étaient des périphériques de stockage PC optionnels et coûteux sur lesquels vous pouviez installer votre système d’exploitation pour certains avantages en termes de performances globales, mais le stockage flash existe maintenant depuis assez longtemps pour devenir un option viable à intégrer tout au long de votre construction. De SATA à NVMe, PCIe Gen 3 et Gen4, les SSD se présentent sous différentes formes, vitesses et, surtout, prix, ce qui peut rendre la recherche du meilleur SSD pour les jeux un peu déroutante.

Pourquoi les SSD sont-ils les meilleurs pour les jeux ?

Tout d’abord, il est important de savoir pourquoi les SSD sont tellement meilleurs que les gros disques durs traditionnels que vous utilisez peut-être encore. Les SSD utilisent de la mémoire flash, qui, en plus d’être beaucoup, beaucoup plus rapide, est également plus fiable. Sans toutes les pièces mécaniques qui composent un disque dur, les pannes de SSD sont beaucoup moins courantes lorsque vous déplacez votre PC ou entrez en contact avec des aimants. Les SSD sont également plus petits, ce qui les rend plus faciles à intégrer dans une build. Ils sont également silencieux – plus de bruit de vibration gênant lorsque vous essayez de charger une partie d’Apex Legends, par exemple.

Types de SSD

Les SSD sont disponibles dans une variété de types et de facteurs de forme. SSD SATA sont toujours incroyablement populaires et correspondent probablement à ce que vous avez actuellement sur votre PC. Ils nécessitent que vous les connectiez à votre alimentation et aux ports SATA de votre carte mère. SSD M.2 sont une option plus rapide et vous obligent à les brancher dans les emplacements M.2 de votre carte mère – vous devez vous assurer que votre carte mère dispose d’emplacements M.2 avant votre achat.

Les SSD M.2 sont également disponibles dans un certain nombre de configurations différentes. SATA M.2 est le plus lent, car il utilise la même norme que les disques durs et les premiers SSD ont utilisé pendant des années. M.2 PCIe, par contre, est beaucoup plus rapide. La plupart des SSD M.2 PCIe utilisent le NVMe standard de mémoire, offrant des vitesses fulgurantes car ils s’interfacent directement avec votre CPU sur les voies PCIe. De nos jours, vous n’aurez probablement qu’à choisir entre les disques Gen3 et Gen4, ces derniers nécessitant soit les derniers processeurs Intel, soit les processeurs Zen2 ou Zen3 d’AMD (ainsi qu’une carte mère compatible) pour accéder à leurs vitesses ridiculement élevées. Les SSD M.2 PCIe NVMe coûtent généralement plus cher, mais vous pouvez souvent trouver des SSD NVMe à un prix inférieur à celui des SSD habituels, grâce aux ventes.

Quelques points à surveiller

Assurez-vous de considérer le type de stockage flash utilisé par un SSD. Cela influence fortement l’endurance, le nombre d’opérations de lecture et d’écriture que la mémoire peut prendre en charge avant de devenir peu fiable ou endommagée. Plus il y a de bits stockés par couche, plus un module de mémoire peut offrir de stockage au détriment d’une durée de vie plus courte. La mémoire flash à haute endurance est également chère, offrant beaucoup moins de stockage par Go mais promettant une durée de vie plus longue. Si vous n’utilisez votre PC que pour des travaux légers et des jeux, l’endurance ne devrait pas vraiment être prise en compte dans votre décision d’achat. Il s’agit d’une préoccupation réservée aux charges de travail intenses où vous déplacez constamment des fichiers, comme avec des serveurs et certaines charges de travail de création de contenu. La plupart des SSD répertoriés ci-dessous utilisent une mémoire flash TLC ou QLC, qui offrent toutes deux leurs propres avantages et inconvénients en fonction de votre cas d’utilisation le plus critique.

Il est également important de s’assurer que le SSD que vous avez choisi dispose d’un contrôleur intégré. C’est principalement un problème lorsque l’on examine les SSD extrêmement bon marché, dont beaucoup parviennent à réduire considérablement les coûts en les expédiant sans contrôleur. Ce sont généralement de mauvais SSD dans lesquels investir, et aucun sur notre liste n’est de ce type. Tout aussi important est un cache, qui est souvent créé avec un stockage flash beaucoup plus rapide, tel que SLC. Un cache accélère les transferts de fichiers en utilisant d’abord la mémoire la plus rapide avant qu’elle ne soit déchargée vers le stockage flash régulier par le contrôleur. Ceux-ci peuvent faire fonctionner les disques haute capacité à des niveaux de lecture et d’écriture élevés, qui finissent par diminuer à mesure que le disque se remplit. Sabrent l’utilise efficacement pour proposer des prix compétitifs pour les disques de grande capacité, par exemple, mais c’est un compromis que vous devez considérer avec soin.

La dernière chose à considérer est de savoir si vous avez besoin ou non d’un dissipateur thermique. De nombreuses cartes mères modernes sont livrées avec au moins un emplacement M.2 avec un dissipateur thermique intégré, mais si vous en avez un sans cela, vous devriez envisager d’acheter un SSD avec un déjà connecté. Ce n’est pas particulièrement important pour les SSD PCIe Gen3, mais c’est sans doute essentiel pour les disques PCIe Gen4 qui deviennent notoirement chauds pendant le fonctionnement. Sans un dissipateur thermique efficace, vous pouvez trouver des vitesses réduites pendant l’utilisation et, dans le pire des cas, une panne complète du disque lorsque la mémoire flash est endommagée.

WD_Noir SN850



Le bon

Le dissipateur thermique inclus est efficace et saisissantFonctionne avec la PS5

Le mauvais

Très cherSi utilisé uniquement pour le jeu, les avantages seront légers

PCIe Gen 4 est le dernier et le meilleur en termes de stockage hautes performances, et bien qu’il ne soit pas encore requis pour les jeux sur PC, nous voyons déjà certains de ses avantages dans des consoles telles que la Xbox Series X et la PlayStation 5. Si vous voulez profiter de telles vitesses dès maintenant, alors le meilleur SSD sur le marché est le SN850 de WD_Black. Il offre des vitesses de lecture extrêmement rapides de 7 000 Mo/s et des vitesses d’écriture de 5 300 Mo/s, ce qui le rend adapté même aux exigences élevées de la PS5 en matière d’extension SSD interne. Sur la bonne carte mère compatible, vous pouvez profiter de ces mêmes vitesses dans les jeux, bien que ses véritables performances ne soient évidentes que lorsque les jeux PC eux-mêmes commencent à en profiter spécifiquement.

Sabrent Rocket 4 Plus



Le bon

Également très rapide, offre un excellent équilibre entre performances et prix Fonctionne avec la PS5

Le mauvais

Bien que moins cher, mais encore assez cher, le cache SLC deviendra moins efficace à mesure que le lecteur se remplit

Il ne fait aucun doute que les SSD PCIe Gen4 sont chers, mais certaines options offrent de grandes capacités à moindre coût. Le Sabrent Rocket 4 Plus est un excellent exemple, offrant des prix compétitifs avec seulement des compromis marginaux en termes de vitesse. Il y parvient en utilisant le flash TLC avec un cache SLC, qui peut atteindre des performances juste inférieures au WD_Black SN850 – du moins, lorsque le lecteur est vide. Au fur et à mesure que vous commencerez à le remplir, les performances du cache SLC diminueront, ce qui signifie que vous vous rapprocherez probablement des vitesses PCIe Gen 3 lorsque vous aurez enfin tout rempli. Ce compromis est peut-être trop élevé, mais étant donné que les jeux PC n’utilisent pas encore vraiment ces vitesses de toute façon, peu importe si vous voulez simplement un lecteur rapide pour vos titres les plus joués.

Samsung 970 EVO Plus



Le bon

Repousse les limites des vitesses PCIe Gen3Beaucoup plus abordables maintenant grâce à PCIe Gen4Un excellent équilibre de performances que vous pouvez réellement utiliser dans les jeux

Le mauvais

C’est déjà une génération Pas assez bon marché pour que ce soit un achat impulsifPas de dissipateur thermique inclus

Il peut sembler étrange d’avoir l’un des SSD EVO de Samsung ici sur un de sa gamme Pro, mais la vérité est que lorsqu’il s’agit de PCIe Gen3, il n’y a pas de lecteur plus rapide que cette version améliorée du 970 EVO. Le 970 EVO Plus conserve le même contrôleur que son prédécesseur, mais fonctionne avec la nouvelle mémoire flash à 9 couches de Samsung. Le résultat est un SSD qui repousse les limites du PCIe Gen3, avec des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s et des écritures de 3 200 Mo/s. Si vous n’êtes pas encore prêt à investir dans les disques PCIe Gen4 plus chers ou si vous n’avez pas de carte mère compatible pour en profiter, alors le Samsung 970 EVO Plus est aussi proche que possible aujourd’hui.

Adata XPG SX8200 Pro



Le bon

Le meilleur équilibre entre prix et performances pour les jeuxDes vitesses proches du disque Samsung le plus cher

Le mauvais

Pas de dissipateur thermique inclusÉgalement une génération derrière déjà

Cependant, être le SSD PCIe Gen3 le plus rapide ne laisse pas beaucoup de place à la valeur, et c’est là que l’Adata XPG SX8200 Pro offre. Il offre des vitesses légèrement inférieures à celles du Samsung 970 EVO Plus, avec des lectures séquentielles jusqu’à 3 500 Mo/s et des écritures jusqu’à 3 300 Mo/s. Le stockage flash de Samsung ne ralentit pas autant que l’Adata lorsque le lecteur commence à se remplir, ce qui donne au 970 EVO Plus l’avantage global, mais il ne ralentit pas suffisamment pour faire de la différence de prix entre les deux un facteur intéressant pour le commerce de la performance. Si vous voulez les vitesses des SSD NVMe mais que vous avez également suffisamment de flexibilité pour la capacité, le SX8200 est un excellent choix.

Fusée Sabrent Q



Le bon

Jusqu’à 8 To sur un seul cache SLC de lecteur M.2 aideront le flash NAND QLC, mais…

Le mauvais

… une fois rempli, les performances seront considérablement réduites QLC a une mauvaise endurance, ce qui le rend médiocre pour certaines charges de travail

Parfois, vous voulez simplement le plus de stockage possible avec un lecteur NVMe, et pour cela, vous devrez faire face à des compromis d’une manière ou d’une autre. Mais certains disques sur le marché parviennent toujours à trouver un équilibre entre performances et valeur, comme le Sabrent Rocket Q. Avec ses capacités atteignant 8 To, vous aurez du mal à trouver d’autres disques M.2 avec le même stockage. capacités. Le Sabrent Rocket Q y parvient en utilisant le flash QLC NAND, ce qui a un impact considérable sur l’endurance. Mais si vous recherchez simplement un lecteur capable de stocker à peu près tout ce que vous avez numériquement et que vous ne prévoyez pas de faire des lectures et des écritures intenses quotidiennement, vous ne le remarquerez probablement pas. Ce que vous remarquerez peut-être, ce sont les performances plus lentes lorsque vous remplissez le disque, ce qui réduit l’efficacité du cache SLC, mais c’est pourquoi il s’agit d’un excellent disque uniquement pour les besoins de stockage importants, pas nécessairement les performances.

Adata XPG Spectrix S40G



Le bon

À peu près aussi beau qu’un SSD peut obtenir des vitesses toujours respectables bien qu’il ne soit pas au centre de l’attention

Le mauvais

Génère plus de chaleur, accélère plus rapidement et consomme plus d’énergiePlus cher pour de moins bonnes performances

C’est du jeu sur PC, donc bien sûr il y a un SSD avec RVB intégré. Et cela a du sens, surtout si vous prévoyez de monter un lecteur comme celui-ci à l’avant et au centre de votre carte mère. Si l’esthétique est en tête de liste lors de l’achat de stockage, l’Adata XPG Spectrix S40G coche toutes les cases. C’est avant tout flashy et lumineux, mais aussi juste un excellent SSD en dehors du flair. C’est un SSD PCIe Gen3, avec des vitesses d’écriture et de lecture comme le XPG SX8200. Cependant, l’éclairage plus énergivore produit plus de chaleur, ce qui peut entraîner un étranglement thermique dans plus de situations. Assurez-vous de le placer loin de votre GPU si vous le pouvez.

Samsung 870 Evo



Le bon

Repousse les limites du SATA en termes de vitesseUn choix fantastique pour le stockage de masse de jeuxInstallation élégante et facile

Le mauvais

Beaucoup, beaucoup plus lent que les disques NVMe nécessite toujours un câblage, ce qui peut être ennuyeux

Si vous cherchez à obtenir les meilleures performances absolues possibles de la norme SATA vieillissante, le fiable 870 Evo de Samsung reste la meilleure option sur le marché. Il offre des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 550 Mo/s, atteignant le sommet de ce que SATA a à offrir, tout en utilisant également le flash TLC 3D NAND pour une grande endurance. Cela signifie que vous pouvez compter sur ce SSD pour stocker jusqu’à 4 To de vos jeux et médias pour les années à venir, même si vous avez l’habitude de déplacer des données quotidiennement. Son prix est toujours premium, mais vous ne vous améliorerez pas sur le front SATA aujourd’hui.

Crucial MX500



Le bon

Presque aussi rapide que le lecteur Samsung pour moinsPléthore d’options de capacitéLivré au format M.2 SATA pour l’installation de la carte mère

Le mauvais

Le design est très datéEncore beaucoup plus lent que les disques NVMe

Le Crucial MX500 est l’un de ces rares SSD intemporels qui existe sur des listes comme celles-ci depuis des années, et pour cause. Il atteint l’équilibre parfait entre prix et capacité, avec des performances assez proches des plus rapides dans ce domaine qui rendent ses compromis minuscules. Si vous recherchez un SSD pouvant contenir la plupart de vos jeux, que ce soit pour jouer directement ou pour fournir des transferts rapides pour un SSD plus rapide dans votre système, vous aurez du mal à trouver une meilleure option que le MX500 et sa gamme de capacités.

Si vous n’aimez pas le facteur de forme 2,5 pouces, Crucial vous propose également un facteur de forme SATA M.2 pour le même disque. Cela vous permet de l’installer directement sur votre carte mère, ce qui peut économiser de l’espace et de la complexité du routage des câbles dans votre construction. Vous n’obtiendrez pas des vitesses plus rapides et vous payez plus pour ce facteur de forme, mais c’est une autre option à considérer si vous le pouvez.