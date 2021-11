Meilleur stade ? Le derby le plus fougueux ? Devant Liverpool contre Arsenal ce samedi, Gabby met les clubs en tête-à-tête

C’est le match le plus marquant de ce week-end alors qu’Arsenal renaissant se rend à Anfield pour affronter Liverpool, qui cherche à rebondir après la défaite contre West Ham la dernière fois.

Les Gunners dépasseront l’équipe de Jurgen Klopp et entreront dans le top quatre de la Premier League avec une victoire dans le Merseyside.

C’est Liverpool contre Arsenal – alors Gabby Agbonlahor met les clubs en tête-à-tête

Remarquable de penser que le travail de Mikel Arteta était mis en doute après trois défaites lors de leurs trois premiers matchs, les Londoniens du nord occupant la dernière pierre du classement.

Et les deux vieux ennemis s’affrontent samedi soir, un match que vous pouvez écouter en direct et en exclusivité uniquement sur talkSPORT.

Mais prenons une petite leçon d’histoire, animée par Gabby Agbonlahor de l’EDGE. Qui a les meilleurs fans ? Quel club a la rivalité locale la plus féroce, et plus encore.

Regardez notre vidéo ci-dessous…

