Meilleur stylet pour téléphones et tablettes Android 2021

Les meilleures tablettes et smartphones à grand écran sont conçus pour que vous puissiez utiliser vos doigts pour naviguer dans les menus et les écrans, taper, sélectionner, etc. Mais vous pouvez également utiliser le meilleur stylet pour téléphones et tablettes Android pour faire tout ce qui précède. Un stylet offre une meilleure précision, en particulier pour des tâches telles que la coloration, la prise de notes numériques ou la sélection d’éléments dans un document détaillé ou une feuille de calcul. Ils sont bénéfiques pour ceux qui ont de grandes mains, doigts et/ou pouces qui ont du mal à manipuler du petit texte à l’écran. La meilleure option absolue pour un appareil Samsung Galaxy est un S Pen Pro, mais si vous cherchez une alternative ou avez une autre marque de tablette ou de smartphone, il existe également des alternatives à considérer.

Stylet à pointe fine : Adonit Dash 4



Choix du personnel

Ce stylet universel pour téléphones et tablettes Android est doté d’une pointe fine qui imite une traînée semblable à du papier. Vous pouvez remplacer les pointes et recharger la charge via un dongle USB C sans fil unique. Avec un temps de fonctionnement de 15 heures, cela vous durera à travers plusieurs sessions de dessin et de prise de notes.

Meilleur S Pen à ce jour : Samsung Galaxy S Pen Pro



La dernière incursion de Samsung dans le monde de la technologie d’écriture pour ses téléphones et tablettes est un succès retentissant. Le S Pen Pro se connecte à une large gamme d’appareils et de tablettes Galaxy et à certains ordinateurs portables Samsung. En chargeant via USB C, le S Pen Pro vante une autonomie généreuse de 16 jours. Vous pouvez même le localiser à l’aide de l’application SmartThings de Samsung.

Meilleur rapport qualité-prix : stylet universel pour écran tactile MEKO 2-en-1



Disponible en huit couleurs, vous obtenez deux stylets capacitifs, quatre pointes de disque de remplacement et deux pointes de fibre. Il n’y a pas de batterie là-dedans, cependant. Au lieu de cela, le stylet MEKO repose uniquement sur le transfert de charges électriques de votre corps à la pointe lors de l’interaction avec l’écran tactile.

À partir de 14 $ chez Amazon 12 $ chez Walmart

Apple Pencil pour Android : Stylet actif KECOW



Conçu à l’image de l’Apple Pencil exclusif à iOS, ce stylet actif est très confortable à utiliser. Sa forme ressemble à celle d’un crayon graphite moyen, mais l’aspect général est très sophistiqué. Si la batterie est épuisée, vous pouvez toujours la retourner et l’utiliser comme stylet capacitif, ce qui est une sauvegarde fantastique.

20 $ sur Amazon

S Pen pour S21 Ultra en exclusivité : Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen



Le Samsung Galaxy S21 Ultra est le premier appareil non-Note de Samsung à fonctionner avec un stylet, et vous pouvez saisir le S Pen premium en noir avec 4 096 points de pression pour aller parfaitement avec le smartphone. Malheureusement, cette version ne fonctionne qu’avec le S21 Ultra.

Nous avons quelques conseils : Stylet universel Digiroot (2-en-1) Disc Stylus Pen



Les deux styles prédominants pour les stylets universels sont les pointes à fibre ou à disque, et celui-ci propose trois fibres et six disques. Cette option de Digiroot offre une finition plus raffinée et une pointe beaucoup plus précise pour un stylet capacitif.

À partir de 12 $ chez Amazon 19 $ chez Walmart

Option la plus abordable : Bargains Depot Stylus (paquet de 2)



Les collégiens peuvent mettre de la monnaie ensemble pour s’emparer de ce pack de 2 de Bargains Depot. Cet ensemble de deux stylets capacitifs est livré avec dix pointes en caoutchouc supplémentaires. Vous obtenez une pointe plus large supplémentaire à l’extrémité arrière qui est cachée sous un capuchon.

À partir de 7 $ sur Amazon

Pour la série Galaxy Note 20 : stylet S de remplacement pour Samsung Note 20



Il s’agit du stylo de remplacement que vous devriez obtenir pour un stylo S de remplacement ou supplémentaire à utiliser avec les anciens modèles Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra.

À partir de 32 $ chez Amazon 40 $ chez Samsung

Conception ergonomique : Evach Active Stylus Digital Pen



À la pointe, une unité tampon offre plus de précision et de contrôle avec ce stylet qui offre une autonomie de huit heures par charge.

26 $ chez Amazon 36 $ chez Walmart

Gardez votre Note 10 en vie : S-Pen de remplacement officiel Samsung pour Galaxy Note10 et Note10+



Obtenez un S Pen de remplacement officiel pour cet appareil vieux d’un an, qui est disponible en six options de couleurs pour s’adapter à votre style.

À partir de 21 $ chez Amazon 30 $ chez Samsung

Colorez votre monde : ensemble de stylets homEdge



Pourquoi se contenter d’un seul stylet alors que vous pourriez obtenir un ensemble complet avec cet ensemble qui en contient 20 en 10 couleurs. Bien sûr, celle-ci est une option capacitive, elle n’est donc pas aussi précise, mais vous avez l’avantage de ne pas avoir à la recharger.

7 $ chez Amazon 10 $ chez Walmart

Pour votre Note 8 : Stylet Samsung Note 8 S



Vous avez perdu ou cassé le S Pen de votre Galaxy Note 8 ? Ne remplacez pas votre téléphone avant d’avoir essayé ce S Pen de remplacement de Samsung.

À partir de 6 $ sur Amazon

Il y a une grande différence entre un stylet et un S Pen

Le meilleur stylet pour Android couvre toute la gamme. Si vous possédez une tablette, un smartphone, un ordinateur portable Samsung Galaxy ou même le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 3 pliable, vous voudrez vous en tenir au très excellent S Pen Pro de Samsung. Nous avons rassemblé la plupart des S Pen les plus courants disponibles à l’achat si vous avez besoin d’un stylo supplémentaire ou de remplacement. Gardez à l’esprit qu’un stylet universel fonctionnera également pour les tâches de base sur un appareil mobile Samsung, mais vous n’obtiendrez pas toutes les fonctionnalités intelligentes que Samsung a intégrées au S Pen Pro.

Si vous recherchez un stylet polyvalent et conçu pour fonctionner avec les smartphones et tablettes Android d’autres marques ainsi qu’avec l’une des offres d’Apple, nous vous recommandons l’Adonit Dash 4 ou le stylet actif KECOW. si vous aimez la valeur d’obtenir un tas de conseils de remplacement. L’option KECOW fonctionne comme un stylet actif et capacitif, donc si vous êtes à court de charge, vous pouvez simplement le retourner et continuer à écrire.

Cependant, en ce qui concerne le prix, surtout si vous souhaitez acheter un stylet pour tous les membres de la famille, ou un stylet à garder à la maison, au bureau, dans votre mallette, votre sac de voyage et votre sac à dos, le homEdge Stylus Pen Set ne peut pas être battu. Vous obtenez 20 stylets pour un prix très bas, assez pour partager avec la famille, en garder un accessible à tout moment, et peut-être même en avoir quelques-uns à offrir en cadeau ou à garder comme pièces de rechange. Et ils sont compatibles avec tout appareil doté d’un écran tactile capacitif. Le seul compromis est la précision, mais c’est ce que vous obtenez à ce prix.

