Meilleur téléphone Android avec batterie amovible 2021

Meilleur

Téléphone Android avec batterie amovible Android Central 2021

À mesure que la technologie progresse et mûrit, il est naturel que certaines fonctionnalités disparaissent dans le cadre du processus d’évolution. En ce qui concerne les téléphones Android, une chose qui était autrefois un élément de base emblématique qui est depuis devenu une chose du passé est une batterie amovible. Peu de téléphones sortent ces jours-ci avec une batterie qui peut être remplacée par l’utilisateur final, mais si vous savez où chercher, il reste encore quelques options qui valent la peine d’être vérifiées.

Le choix idéal: Samsung Galaxy XCover Pro



Choix du personnel

Le Galaxy XCover Pro est un téléphone robuste qui coche toutes les bonnes cases. Il a une résistance à l’eau IP68, un écran Full HD de 6,3 pouces, un chipset Exynos 9611 – identique au Galaxy A51 – appareil photo 25MP à l’arrière et une batterie amovible de 4050mAh. La conception robuste le rend idéal pour une utilisation en extérieur, et la meilleure partie est que le téléphone est officiellement disponible aux États-Unis.

425 $ chez Amazon

Idéal pour la plupart: Smartphone Moto E6



Parmi tous les téléphones dotés d’une batterie amovible, nous pensons que le Moto E6 est le meilleur pour la plupart des gens. Ce n’est pas le téléphone le plus flashy ou le plus puissant du marché, mais il possède les spécifications dont vous avez besoin pour une expérience Android fiable. Il existe un écran HD + de 5,5 pouces, un chipset Snapdragon octa-core et un stockage extensible jusqu’à 256 Go. Mieux encore, cela fonctionne sur tous les transporteurs américains!

150 $ chez Amazon

Supersize moi: Moto E6 Plus



Comme son nom l’indique, le Moto E6 Plus est une version améliorée de l’E6 standard avec de meilleures spécifications à tous les niveaux. Plus particulièrement, il dispose de 4 Go de RAM au lieu de 2 Go, de 64 Go de stockage interne au lieu de 16 Go, de deux caméras arrière et d’un écran plus grand avec des cadres plus minces. Cependant, il s’agit d’un téléphone international, ce qui signifie qu’il ne fonctionne que sur AT&T et T-Mobile et n’est pas couvert par une garantie américaine.

115 $ chez Walmart

Ça vaut toujours le coup: le smartphone Moto E5 Play



L’un des meilleurs téléphones économiques sur le marché est le Moto E5 Play, et en plus d’avoir une batterie remplaçable par l’utilisateur, il possède également une tonne d’autres fonctionnalités qui valent le détour. L’écran HD de 5,2 pouces est plutôt bon pour le prix, le Snapdragon 425 est très puissant pour les applications et les jeux normaux, et il prend en charge jusqu’à 256 Go de stockage extensible. Ce modèle particulier est verrouillé sur AT&T.

90 $ chez Amazon

Ancien produit phare: le smartphone LG G5



Nous savons, nous savons. Le LG G5 n’est en aucun cas un nouveau téléphone à ce stade. Cependant, c’est toujours l’un des plus performants qui dispose d’une batterie amovible. L’écran de 5,3 pouces avec une résolution de 2560×1440 est toujours très net, le Snapdragon 820 associé à 4 Go de RAM offre des vitesses généreuses et vous obtenez deux caméras arrière 16MP + 5MP. Vous ne le trouverez pas neuf, mais les modèles d’occasion sont assez abordables.

140 $ chez Amazon

Des piles amovibles existent – il suffit de savoir où chercher

Les téléphones Android avec batteries amovibles sont beaucoup moins courants qu’ils ne l’étaient autrefois, mais ils existent toujours. Dans l’ensemble, celui que nous recommandons à la plupart des gens est le Galaxy XCover Pro. Samsung fabrique certains des meilleurs téléphones Android bon marché, et il a pris le matériel sous-jacent du Galaxy A51, a ajouté une coque robuste et le vend sous le nom de XCover Pro.

Le Moto E6 est également un excellent choix. Il a tous les ingrédients pour un combiné Android sans fioritures qui offre les bases à un prix ultra-bas. Si vous avez juste besoin d’un téléphone pour consulter vos e-mails, faire défiler Twitter, regarder YouTube et jouer à des jeux légers, le Moto E6 est tout le téléphone dont vous avez besoin. De plus, comme il fonctionne sur AT&T, T-Mobile, Sprint et Verizon, vous pouvez l’utiliser quel que soit l’opérateur sur lequel vous comptez.

Si vous voulez quelque chose avec un peu plus de mordant, le Moto E6 Plus vaut également le détour. Il met à niveau diverses spécifications du E6 tout en présentant un design plus moderne – et cela coûte moins cher car vous achetez la version internationale. Dans l’ensemble, c’est un très bon téléphone. La plus grande mise en garde concernant le E6 Plus est le fait qu’il ne vient pas avec une garantie américaine et ne fonctionne qu’avec AT&T et T-Mobile. Si cela vous convient, le E6 Plus est un achat solide.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

guide des acheteurs

Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone de Verizon

Il n’y a rien de tel qu’un nouveau téléphone sur le réseau américain le mieux noté, et le Galaxy S21 Ultra est un succès retentissant. Bien que ce soit sans doute le meilleur téléphone sur Verizon à l’heure actuelle, il existe de nombreuses autres options intéressantes.