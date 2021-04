Meilleur téléphone Android robuste 2021

Meilleur

Le plus souvent, les téléphones sont conçus avec des dos en verre brillant, des cadres métalliques lisses et d’autres éléments élégants pour les rendre aussi attrayants que possible. C’est génial si vous préférez la forme à la fonction, mais qu’en est-il si vous êtes à la recherche d’un smartphone dont vous n’avez pas besoin pour bébé sans arrêt? Ce ne sont pas des téléphones que nous recommandons généralement si vous recherchez le meilleur téléphone Android dans l’ensemble, mais si vous êtes particulièrement sujet aux accidents, ces appareils sont plutôt parfaits. Voici les meilleurs téléphones Android robustes que nous ayons pu trouver!

Prêt pour la 5G: Ulefone Armor 10 5G 128 Go



Choix du personnel

La 5G est l’un des points de discussion les plus chauds pour les smartphones à l’heure actuelle, et heureusement pour vous, la technologie a déjà fait son chemin vers le créneau robuste. L’Ulefone Armor 10 5G est l’un des premiers téléphones robustes à proposer la 5G, vous garantissant ainsi les vitesses de données les plus rapides possibles. En plus de cela, l’Armor 10 5G offre également 128 Go de stockage, un grand écran de 6,67 pouces et une batterie généreuse de 5800 mAh.

600 $ chez Amazon

Batterie massive: Blackview BV9800 Pro 128 Go



Les grosses batteries sont essentielles pour tout téléphone robuste, et parmi toutes, le Blackview BV9800 Pro prend le gâteau à cet égard. Vous trouverez un 6 580 mAh absolument énorme dans le BV9800 Pro, permettant plusieurs jours d’utilisation sur une seule charge. Parmi les autres avantages, citons la résistance à la poussière / à l’eau IP68, la certification MIIL-STD 810G, deux caméras arrière assistées d’un capteur thermique et un écran de 6,3 pouces.

510 $ chez Amazon

Uniquement pour les pros: Samsung Galaxy XCover Pro



De nos jours, la plupart des téléphones Samsung sont des plaques de métal et de verre fragiles, mais le XCover Pro est un merveilleux départ par rapport à cette tendance et vous offre un combiné Samsung de haute qualité dans un emballage extrêmement durable. Le XCover Pro présente une conception de qualité militaire, Samsung garantissant qu’il peut résister facilement aux soins de santé, à la fabrication et à d’autres types d’environnements. Il dispose d’un écran de 6,3 pouces, d’une batterie remplaçable de 4050 mAh et de deux boutons personnalisables.

425 $ chez Amazon

Outils sans fin: CAT S61 64 Go



Connaissez-vous la marque Caterpillar qui fabrique des engins de chantier? Cette même société fabrique également des téléphones Android, et le CAT S61 est son meilleur à ce jour. Le S61 peut être immergé dans l’eau jusqu’à 3 mètres pendant 30 minutes, est protégé contre le sel et le sable et résiste à la pression. Il est également livré avec une caméra thermique, une mesure de distance assistée par laser et un moniteur de qualité de l’air intérieur.

Batterie encore plus grande: OUKITEL WP5 32 Go



Les téléphones robustes ont tendance à offrir un très bon rapport qualité-prix dans tous les domaines, mais bien sûr, certains le font mieux que d’autres. Un tel exemple est le OUKITEL WP5, qui offre tant de spécifications / fonctionnalités à un prix ridiculement bas. Il y a un écran HD + de 5,5 pouces, une résistance aux chutes, une protection contre la température et la plus grosse batterie du groupe, atteignant 8000 mAh.

160 $ ​​chez Amazon

Tout ce dont vous avez besoin: Blackview BV5900 32 Go



Blackview est actuellement l’un des leaders en matière de téléphones Android robustes, et si vous en voulez un avec une batterie énorme, vous voudrez vérifier le BV5900. Avec une batterie de 5580 mAh, vous pouvez utiliser le BV5900 à votre guise sans vous soucier de manquer de jus. Il dispose également d’un écran HD + de 5,7 pouces, de deux caméras arrière, d’un stockage extensible, d’une protection contre la poussière / étanchéité IP68 et d’une cote de durabilité MIL-STD-810G.

157 $ chez Amazon

Riche en fonctionnalités: Ulefone Armor 8 64 Go



Si vous voulez un téléphone robuste qui ne lésine pas sur les fonctionnalités ou les spécifications, l’Ulefone Armor 8 est la solution. Du côté de la robustesse, il est équipé d’un indice de résistance à la poussière / à l’eau IP68 et d’une durabilité de qualité militaire MIL-STD-810G. Vous obtenez également une énorme batterie de 5580 mAh, trois caméras arrière, NFC pour Google Pay et un bouton latéral personnalisable qui peut être reprogrammé pour faire ce que vous voulez. Compte tenu du bon marché de l’Armor 8, c’est tout à fait le package.

230 $ chez Amazon

Robuste et élégant: Ulefone Armor X8 64 Go



La plupart des gens pourraient penser que les téléphones robustes doivent sacrifier l’esthétique, mais comme en témoigne l’Ulefone Armor X8, cela ne doit pas être le cas. Avec un dos élégant en fibre de carbone et des accents jaunes, le X8 est l’un des téléphones les plus beaux de cette liste. Il est également assez puissant, avec un processeur octa-core, 64 Go de stockage et une batterie de 5080 mAh.

180 $ chez Amazon

Imagerie thermique: Ulefone Armor 9 128 Go



Ulefone est surtout connu pour ses combinés Android abordables, mais saviez-vous que la société propose également des options haut de gamme? Prenez l’Ulefone Armor 9, par exemple. Il est rempli de spécifications solides à tous les niveaux, notamment un processeur Helio P90, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 6600 mAh. Il possède également des caractéristiques assez uniques, notamment une caméra à imagerie thermique et un endoscope étanche.

630 $ chez Amazon

Chargement sans fil: DOOGEE S96 Pro 128 Go



Un coup d’œil au DOOGEE S96 Pro suffit pour voir qu’il s’agit d’un téléphone Android robuste qui est synonyme d’affaires. Du point de vue de la conception, le S96 Pro a tout pour plaire: résistance à la poussière / à l’eau IP68, durabilité MIL-STD-810G et protection contre le rayonnement solaire, les températures extrêmes, etc. Nous sommes également fans des 128 Go de stockage, 6 Go de RAM et de la puissante batterie de 6350 mAh. DOOGEE fait même tout son possible pour offrir une recharge sans fil Qi 10W!

390 $ chez Amazon

CAT abordable: CAT S42 32 Go



Vous voulez un téléphone Caterpillar mais vous n’avez pas l’argent pour le S61? Le S42 est un autre excellent choix qui abandonne quelques fonctionnalités au profit d’un prix beaucoup plus bas. Le CAT S42 peut être immergé à plusieurs reprises dans l’eau (y compris l’eau chaude et le savon), a une cote de durabilité de qualité militaire et une grande batterie qui promet jusqu’à deux jours d’utilisation par charge. Grâce à la taille de l’écran de 5,5 pouces, il est également facile à utiliser d’une seule main.

250 $ chez Amazon 250 $ chez B&H

Plus pour moins: OUKITEL WP8 Pro 64 Go



Une fois de plus, prouvant qu’il sait fabriquer un excellent téléphone robuste pour moins cher, OUKITEL a un appareil tueur entre les mains avec le WP8 Pro. En regardant la fiche technique, il est impressionnant de voir à quel point le WP8 Pro est vraiment bon marché. Il y a un écran Full HD + de 6,49 pouces, une batterie de 5000 mAh, trois caméras arrière et 64 Go de stockage. Nous sommes également ravis de voir des choses comme une conception étanche et une durabilité de qualité militaire.

190 $ chez Amazon

Si nous devions faire un choix dur

Maintenant que vous savez quels téléphones robustes nous recommandons, lequel vous convient le mieux? Tous les téléphones répertoriés ici sont d’excellents choix pour quiconque s’intéresse à la niche robuste. Pourtant, si nous devions choisir un gagnant, ce serait l’Ulefone Armor 10 5G. Il possède toutes les fonctionnalités de durabilité que vous attendez d’un téléphone de cette catégorie, des spécifications impressionnantes et cette connectivité 5G. Il y a tellement de choses à aimer ici, et même comparé côte à côte avec quelque chose comme le Pixel 5a 5G, il tient étonnamment bien.

Un autre excellent choix est l’Ulefone Armor 8. C’est un très bon rapport qualité-prix compte tenu de son prix, offrant des fonctionnalités telles que trois caméras arrière, une grosse batterie, NFC, etc.

Enfin, si la batterie fait partie de vos principales préoccupations, le OUKITEL WP5 est la voie à suivre. Avec une énorme batterie de 8000 mAh, vous pouvez utiliser le WP5 autant que vous le souhaitez sans avoir à vivre avec l’anxiété de la batterie. C’est un choix fantastique pour les personnes qui effectuent des travaux difficiles sans accès facile à une source d’alimentation.

