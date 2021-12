Meilleur

Meilleur Téléphone appareil photo Android 2021

L’une des principales raisons d’acheter un téléphone haut de gamme est l’appareil photo. Que ce soit par le biais d’un traitement informatique ou d’autant d’objectifs que possible, les téléphones prennent de nos jours des photos suffisamment bonnes pour que la plupart des gens n’envisagent même pas un appareil photo dédié. Heureusement, il existe de nombreuses options pour les personnes qui souhaitent une photographie de style point-and-shoot sans effort et pour celles qui souhaitent aller plus en profondeur ou qui ont des besoins différents au-delà de l’appareil photo. Cependant, le meilleur appareil photo Android est sur le Google Pixel 6 Pro car il est simple à utiliser mais produit des photos impressionnantes dans toutes les conditions.

Viser et tirer : Google Pixel 6 Pro



Choix du personnel

Google a refait son téléphone phare de l’intérieur, et le Pixel 6 Pro n’en est que meilleur. Vous disposez non seulement de trois objectifs arrière pour prendre des photos, mais également d’un capteur d’image principal beaucoup plus grand, d’un logiciel de calcul amélioré et de modes sympas, comme les modes Action pan et Longue exposition. Ajoutez la possibilité d’utiliser Magic Eraser dans Google Photos, et vous avez un véritable gagnant en qui vous pouvez avoir confiance sur le terrain.

À partir de 899 $ chez Google

Incroyablement cohérent : Samsung Galaxy S21 – Smartphone 5G



Alors que Google a peut-être le dessus dans le jeu de l’appareil photo, pour l’instant, Samsung rattrape rapidement son retard. Le traitement d’image de Samsung est toujours plus saturé et moins réaliste que celui de Google, mais si tout ce qui vous intéresse est d’obtenir une belle photo pour Twitter ou Instagram, le S21 est fait pour vous. Il est également plus fonctionnel qu’un téléphone Pixel offrant un capteur téléobjectif 64MP et un objectif ultra-large 12MP avec un champ de vision plus large.

Appareil photo solide, valeur incroyable : OnePlus 9 Pro – Smartphone 5G



Le OnePlus 9 Pro a vraiment amélioré son jeu dans le département des appareils photo de la dernière génération, montrant que l’entreprise s’efforce d’être parmi les meilleurs du secteur. Il a encore besoin de travail sur le côté logiciel, mais il est toujours plus que capable de prendre d’excellentes photos. Maintenant que OnePlus est fermement sur le territoire phare en termes de prix, vous devez vous attendre à une amélioration de la sortie car il s’agit du meilleur système de caméra que OnePlus ait jamais conçu.

929 $ sur Amazon

Appareil photo incroyable à petit budget : Google Pixel 5a – 5G



Les acheteurs aux États-Unis ont la chance d’avoir ce téléphone en option, non seulement parce qu’il n’est pas largement disponible ailleurs, mais aussi parce qu’il prend tellement du Pixel 5 et le met à un prix inférieur. Les capteurs primaires 12MP et ultra-larges 16MP sont essentiellement les mêmes, tout comme le traitement d’image inégalé de Google. Ainsi, même si Google s’est un peu retenu, vous vous retrouvez avec un téléphone qui prend des photos incroyables à un prix agréable.

À partir de 449 $ chez Google

Le meilleur zoom : Samsung Galaxy S21 Ultra – Smartphone 5G



Les capteurs de téléobjectif ne sont pas nouveaux pour les smartphones, mais ils laissent souvent à désirer. Avec le Galaxy S21 Ultra, ce n’est plus le cas. Grâce à son appareil photo principal de 108 MP et à ses deux téléobjectifs – l’un offrant un zoom 3x et l’autre prenant en charge 10x – le résultat est un téléphone qui capture certaines des photos avec zoom les plus impressionnantes que nous ayons jamais vues.

890 $ chez Amazon À partir de 950 $ chez Best Buy

Sortie : Samsung Galaxy Z Flip 3 – Smartphone 5G



Le dernier smartphone à clapet de Samsung est doté d’appareils photo similaires au Galaxy S21+, vous devriez donc obtenir des photos décentes, même s’il n’y a pas de téléobjectif à bord. La clé qui distingue ce téléphone est de prendre des photos d’une manière qui ne peut rivaliser avec d’autres appareils. Soulevez-le ou inclinez-le comme vous le souhaitez, y compris pour les prises de vue nocturnes ou à longue exposition. Le logiciel de Samsung est principalement intact, de sorte que les meilleurs modes et fonctionnalités sont également facilement disponibles.

À partir de 999 $ chez Samsung À partir de 999 $ chez Amazon

Chargé de fonctionnalités : Vivo X70 Pro+



Il est difficile de ne pas remarquer le VIvo X70 Pro+ lorsque vous parlez d’un téléphone chargé de fonctions photographiques. Une multitude de modes ouvrent les portes à de nombreuses expérimentations. Le logiciel offre de nombreuses options, qu’il s’agisse de la prise de vue unique des portraits ou des modes d’exposition longue étonnamment utiles. Bien sûr, si vous recherchez la 5G aux États-Unis, vous ne l’obtiendrez pas, mais de superbes photos sont à portée de main si vous êtes un utilisateur international.

1 377 $ sur Amazon

Meilleur international : le smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra



Si vous n’avez pas entendu parler de Xiaomi ou du Mi 11 Ultra, c’est l’un des appareils photo pour smartphone les plus chargés disponibles à ce jour. Ce n’est pas seulement qu’il ressemble à une bête sur le papier, mais la sortie sonne également fidèle à la litanie des spécifications mettant ce téléphone sur le piédestal. Il possède l’un des meilleurs objectifs ultra-larges de l’industrie, avec une prise de vue en basse lumière pour rivaliser avec ce que les meilleurs ont eu à offrir jusqu’à présent. Notez simplement que vous risquez de manquer la prise en charge de la bande 5G avec les opérateurs américains.

69 999 chez Xiaomi Inde 1 199 € chez Xiaomi

Parfait pour la vidéo : Sony Xperia 1 III 256 Go



Tous les téléphones de cette liste peuvent prendre de très bonnes vidéos, mais si vous voulez vous assurer que vos films personnels sont aussi beaux que possible, le Xperia 1 III est le meilleur choix. Offrant trois caméras et un capteur de temps de vol, ce téléphone a des vitesses de mise au point incroyablement rapides, enregistre en 4K HDR et offre des commandes vidéo manuelles complètes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Cela prend un certain temps à maîtriser, mais le potentiel est irréel une fois que vous en avez l’impression.

Si nous faisons des suggestions d’appareils photo Android

Le Google Pixel 6 Pro arrive en tête en raison de sa valeur par rapport aux performances et au prix. Il est difficile de le surpasser, ou de tout autre téléphone Pixel vraiment, comme l’un des meilleurs téléphones Android du marché en raison de sa capacité fantastique à capturer de belles photos dans toutes les situations sans aucun ajustement, sans deviner avec les paramètres ou sans modifications après la capture. Certes, c’est aussi là parce que le Pixel 5a est plus difficile à trouver en dehors des États-Unis, et vous n’obtenez pas absolument tout avec lui, même si la sortie de la caméra est en grande partie intacte.

Le Galaxy S21 est plus polyvalent que les Pixels, avec un zoom amélioré, un appareil photo ultra-large plus utile et un logiciel à grande portée qui se combinent pour vous offrir plus d’options de prise de vue. Son prix de vente au détail diminue à mesure qu’un nouveau modèle se profile à l’horizon et n’atteint finalement pas les mêmes niveaux incroyables de qualité photo.

En parlant de Samsung, nous devons donner une mention spéciale au Galaxy S21 Ultra. Le prix élevé a un peu dégringolé, donc si votre budget le permet, il y a tellement de choses dans lesquelles vous mordre à pleines dents. Et si vous êtes prêt à être un peu aventureux, les Vivo X70 Pro+ et Xiaomi Mi 11 Ultra sont des précurseurs, pas seulement des challengers.

