Meilleur téléphone OnePlus 2021 | Android Central

Cela a commencé comme une petite marque passionnée en 2014, mais OnePlus a rapidement explosé pour devenir un succès grand public responsable de la fabrication de certains des meilleurs téléphones Android chaque année. Si vous recherchez le meilleur téléphone OnePlus mais que vous ne savez pas quel modèle obtenir, nous avons une liste rapide pour vous aider à choisir celui qui vous convient!

Produit phare ultime: OnePlus 9 Pro



Le OnePlus 9 Pro établit une nouvelle norme pour OnePlus, le téléphone offrant un appareil photo réglé par Hasselblad qui se démarque des meilleurs de l’industrie. Vous obtenez également un sublime écran AMOLED 120 Hz, le dernier matériel interne avec mmWave 5G, une charge filaire 65 W et sans fil 50 W, un nouveau design magnifique et un logiciel sans ballonnement.

Tout sur la valeur: OnePlus 9



Si vous recherchez une option plus abordable, le OnePlus 9 est un excellent choix. Le téléphone offre un excellent appareil photo grâce au réglage Hasselblad, vous obtenez la même charge rapide de 65 W et il y a maintenant une charge sans fil Qi 15 W, un panneau AMOLED 120 Hz et le dernier matériel avec connectivité 5G.

Bête à petit budget: OnePlus Nord N10 5G



Le OnePlus Nord N10 5G offre les mêmes principes de base que les autres téléphones OnePlus à un coût beaucoup plus abordable. Le téléphone est livré avec un écran 90 Hz, des caméras fiables à l’arrière, une charge rapide de 30 W et vous bénéficiez même d’une connectivité 5G. Il ne recevra qu’une seule mise à jour Android, mais pour ce que vous payez en fin de compte ici, il y a beaucoup à aimer.

Choix remarquable: OnePlus Nord



Le OnePlus Nord n’est pas officiellement vendu aux États-Unis, mais si vous vivez dans un marché où le téléphone est disponible, il se distingue comme l’une des meilleures valeurs. Le Nord propose un écran AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le chipset Snapdragon 765G avec connectivité 5G et quatre caméras arrière.

Polyvalent: OnePlus 8T



Le OnePlus 8T est un choix solide; le matériel a beaucoup à offrir, vous obtenez un panneau AMOLED plat de 120 Hz, une charge rapide de 65 W et un logiciel sans ballonnement. Avec le lancement de la série OnePlus 9, le 8T a bénéficié d’une réduction, ce qui en fait une option attrayante en 2021.

Produit phare à moindre coût: OnePlus 8 Pro



Le OnePlus 8 Pro possède un superbe écran 120 Hz, un chipset Snapdragon 865, une énorme batterie de 4510 mAh et jusqu’à 12 Go de RAM. Le 8 Pro dispose d’un excellent appareil photo, en plus d’une charge sans fil de 30 W et d’un indice de résistance à la poussière / à l’eau IP68 officiel. Le téléphone vient de bénéficier d’une réduction massive, ce qui en fait un choix hors du commun en 2021.

Obtenez le téléphone OnePlus qui vous convient le mieux

Le meilleur téléphone OnePlus actuellement est le OnePlus 9 Pro. Vous obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un produit phare Android, y compris le chipset Snapdragon 888 avec mmWave 5G, des caméras exceptionnelles, un sublime panneau AMOLED 120 Hz et un logiciel sans ballonnement qui est un plaisir à utiliser.

Il existe également une charge filaire de 65 W et une charge sans fil de 50 W, une résistance à la poussière et à l’eau IP68 et un son stéréo. Vous payez beaucoup d’argent pour le OnePlus 9 Pro, mais c’est à égalité avec le Galaxy S21 Ultra, le Xiaomi Mi 11 et d’autres produits phares d’Android.

Si vous recherchez une option plus axée sur le budget, le Nord N10 5G continue d’être un excellent choix aux États-Unis.Le téléphone dispose d’un matériel fiable avec une connectivité 5G et d’un appareil photo 64MP décent à l’arrière, et il offre beaucoup de valeur .

