Meilleur téléviseur pour PS5 en 2021

Meilleur

Téléviseur 4K pour PS4 Pro Android Central 2021

Lorsque vous recherchez le meilleur téléviseur pour PS5, vous devez rechercher quelques fonctionnalités spécifiques : une excellente qualité d’écran, une plage dynamique élevée (HDR) et la possibilité de jouer en résolution 4K jusqu’à 120 images par seconde ( FPS). La série LG OLED CX coche toutes ces cases et vous offre ensuite beaucoup plus de fonctionnalités intelligentes pour faire bonne mesure.

Meilleur téléviseur pour PS5 : série LG OLED CX

Source : LG

Le nom du jeu pour la PS4 Pro était le jeu HDR, et notre ancien choix préféré était le LG OLED ThinQ B8. Cependant, avancez rapidement de plusieurs mois dans le cycle de vie de la PS5, et LG occupe toujours la première place, bien qu’avec la nouvelle série LG OLED CX. De la conversion ascendante 4K à un design incroyablement fin, la série CX est une option fantastique pour tous ceux qui possèdent une PS5.

Comme on pouvait s’y attendre, le CX prend en charge les jeux 4K à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, grâce aux quatre ports HDMI 2.1 à l’arrière. Ce téléviseur prend également en charge le taux de rafraîchissement variable prêt à l’emploi, avec un passage fluide de 40 Hz à 120 Hz. De plus, vous trouverez la compatibilité avec la technologie G-Sync de NVIDIA, ainsi qu’avec AMD FreeSync, qui devrait apaiser tous vos problèmes de jeu pour maintenant et à l’avenir.

Le plus gros problème de la série LG OLED CX sera le même pour bon nombre des meilleurs téléviseurs pour PS5 – le prix. LG propose l’OLED CX en trois tailles : 48, 55 et 65 pouces, mais même le modèle inférieur à 50 pouces coûte plus de 1 000 $.

Avantages:

Incroyablement mince Compatible avec Google Assistant, Alexa et Apple HomeKit Temps de réponse de 1 ms Prend en charge la 4K à 120 Hz Prise en charge du taux de rafraîchissement variable prêt à l’emploi

Les inconvénients:

Plus de 1 000 $ Seulement trois tailles

Meilleur téléviseur pour PS5 dans l’ensemble

Série LG OLED CX

L’équilibre parfait

Bien qu’il ne s’agisse pas de la solution HDR 4K la moins chère, le LG CX OLED est le mélange parfait de retour sur investissement.

Meilleur rapport qualité/prix : Samsung TU8000

Source : Samsung

Samsung est peut-être mieux connu pour ses téléviseurs phares QLED, mais la marque a sa propre option de « valeur » pour les personnes qui cherchent toujours à acheter un téléviseur de grande qualité à un prix inférieur. Entrez dans le TU8000, une gamme de téléviseurs qui arborent ce que Samsung décrit comme « Crystal UHD ». La qualité d’image sur ces écrans n’est pas à dédaigner, offrant des images nettes et nettes ainsi que des couleurs étonnamment époustouflantes.

Les modèles Crystal UHD de Samsung sont également livrés avec leur plate-forme intelligente Tizen, qui est l’une des meilleures du secteur depuis un certain temps déjà. Mieux encore, le décalage d’entrée sur ceux-ci est ridiculement faible, ce qui en fait l’une des meilleures options de télévision pour les jeux, point final. Les téléviseurs ne prennent malheureusement pas en charge HDMI 2.1, mais ils ont une entrée 4K, 60 FPS et avec la prise en charge de HDR10+, HDR10 et HLG, ce ne sont pas exactement les téléviseurs les plus faibles du marché.

Bien sûr, ces options étant plus « de valeur », elles ont leurs défauts. Le manque de ports HDMI 2.1 est frustrant, et le TU8000 n’a également que trois ports HDMI contre les quatre fournis avec les autres téléviseurs. Le TU8000 ne prend pas non plus en charge le VRR et n’a qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Si vous parvenez à surmonter ces obstacles mineurs, alors cela pourrait être le meilleur téléviseur à petit budget que vous puissiez trouver.

Avantages:

Excellent rapport qualité-prix 4K, prise en charge 60 FPS HDR10+, HDR10, prise en charge HLG

Les inconvénients:

Pas de ports HDMI 2.1 Taux de rafraîchissement max. de 60 Hz

Meilleure valeur

Samsung série 55 pouces Crystal UHD TU-8000

Pas cher, mais intelligent

Le Samsung TU8000 est un téléviseur 4K abordable doté de fonctionnalités étonnamment avancées.

Meilleur téléviseur Samsung pour PS5 : Samsung QLED QN90A

Source : Samsung

Les panneaux QLED de Samsung ne font que s’améliorer avec le temps, et leur dernier produit phare ne déçoit pas du tout. Avec la qualité exceptionnelle standard que vous attendez d’un écran QLED. Le QN90A est l’un des meilleurs écrans OLED que vous puissiez acheter, point final. La qualité d’image est incroyable, car elle contient le tout dernier processeur Neo Quantum 4K de Samsung. Cela signifie que le téléviseur est doté d’un « mode intelligent » qui permet d’optimiser toutes ses sources, ce qui en fait également un téléviseur facile à utiliser.

En ce qui concerne la connectivité, le QN90A est également doté de quatre ports HDMI 2.1, ce qui signifie que vous serez à l’épreuve du temps pendant un certain temps, quel que soit le type d’appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Avec la connectivité intelligente fournie par Tizen, vous aurez également accès à la propre plate-forme de télévision intelligente de Samsung, qui prend en charge une tonne d’applications, y compris tous les favoris comme Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, et plus encore.

Pour les jeux, le QN90A est livré avec sa propre barre de jeu, une interface spéciale conçue pour tirer le meilleur parti de tous les jeux auxquels vous jouez, y compris certains des meilleurs jeux PS5. Cela fonctionne essentiellement comme un « mode jeu » sur n’importe quel autre téléviseur, mais vise à vous aider dans votre jeu en réduisant le décalage d’entrée. Mieux encore, HDR, HDR10, HLG et HDR10+ sont tous pris en charge, bien que Dolby Vision ne le soit pas. Cependant, le propre système audio OTS+ embarqué de Samsung n’est pas une blague, donc vous ne perdrez pas exactement une tonne de qualité audio si vous décidez de l’utiliser.

Avantages:

Luminosité d’affichage adaptative Qualité d’image stellaire Prend en charge 4K à 120 Hz

Les inconvénients:

Dolby Vision très cher n’est pas pris en charge

Meilleur téléviseur Samsung pour PS5

Samsung QLED QN90A

La crème de la crème

Le Samsung QN90A est disponible en plusieurs tailles, dispose d’un processeur puissant et prend en charge les jeux 4K à 120 Hz.

Meilleur téléviseur Android pour PS5 : Sony X900H

Source : Sony

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher ou que vous n’ayez encore bercé un téléviseur il y a 10 ans, vous ne serez pas surpris que Sony ait sorti le téléviseur compagnon idéal pour votre PS5. Le Sony X900H est déjà l’un des meilleurs téléviseurs Android 4K que l’argent peut acheter et prend en charge toutes les fonctionnalités que la PS5 peut lancer.

En plus d’être alimenté par Android TV, le X900H est proposé à un prix compétitif, le modèle 55 pouces coûtant un peu moins de 1 000 $. Vous avez le choix entre quatre tailles différentes, en commençant par la version 55 pouces et allant jusqu’à 85 pouces. Avec le processeur X1 4K HDR en remorque, le X900H coche toutes les cases pour être votre téléviseur principal et constitue une excellente option pour la PS5.

Des fonctionnalités qui n’étaient pas disponibles au lancement, telles que le taux de rafraîchissement variable et le 4K/120 Hz, ont été ajoutées dans une récente mise à jour logicielle, des changements qui contribuent énormément au statut « Prêt pour la PS5 » auquel Sony aspire. Bien que le X90J ait remplacé le X900H, le nouveau modèle n’a toujours pas reçu sa mise à jour VRR, laissant celui-ci largement supérieur actuellement. Bien que la qualité d’image ne soit pas aussi bonne que celle du LG OLED, le X900H est un téléviseur fantastique et mérite le détour si vous souhaitez libérer la puissance de votre PS5.

Avantages:

Excellent prix Prise en charge d’Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit Chromecast intégré Commercialisé comme « Prêt pour la PS5 » Taux de rafraîchissement variable maintenant disponible

Les inconvénients:

Pas le plus grand angle de vue

Meilleur téléviseur Android pour PS5

Sony X900H

Petit, mais puissant

Le Sony X900H serait le meilleur choix pour la PS5 si toutes les fonctionnalités n’étaient pas disponibles.

Meilleur téléviseur HDR pour PS5 : VIZIO V-Series

Source : VIZIO

Alors que Samsung et LG continuent de se disputer les meilleurs téléviseurs, VIZIO continue de proposer d’excellentes options. La dernière gamme de téléviseurs de Vizio, la série V, offre l’une des meilleures compatibilités HDR que vous trouverez sur le marché et également certains des meilleurs prix économiques. Sa technologie Quantum Color est également excellente, offrant jusqu’à 180 % de couleur en plus que les itérations précédentes. Cela intègre également le HDR, de sorte que la série P de VIZIO offre une excellente image, que vous jouiez sur la PS5 ou que vous vous asseyiez simplement avec un film récemment sorti.

La série V a également quelques astuces bénéfiques pour les joueurs. Bien qu’il ne prenne en charge que des taux de rafraîchissement de 60 Hz, il est livré avec un décalage d’entrée très faible (enregistrement à environ 10 ms) et prend en charge le gameplay 4k 60 FPS, vous devriez donc pouvoir exécuter n’importe quoi avec ses paramètres optimaux.

L’une des raisons pour lesquelles VIZIO continue de lutter pour briser les rangs de LG et de Samsung est due à des problèmes frustrants avec différentes versions. Cette fois-ci, malgré ses excellentes fonctionnalités, la série V ne prend pas en charge les taux de rafraîchissement HDMI 2.1 ou 120 Hz, ce qui la laisse fermement derrière certaines des autres options premium en matière de prise en charge des jeux.

Avantages:

ProGaming Engine offre une meilleure réactivité HDR fantastique Bon prix

Les inconvénients:

Pas de prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz

Meilleur téléviseur HDR pour PS5

VIZIO Série V 43″ (42,5″ Diag.)

Design accrocheur

Des fonctionnalités de jeu exceptionnelles à une image fantastique, la série V de VIZIO ne déçoit pas.

Meilleur téléviseur pour PS5 avec 8K : série Samsung QN900A

Source : Samsung

2020 marque les premières consoles prenant en charge les jeux 8K, et cela inclut la PS5. Le problème est qu’il n’y a vraiment pas beaucoup d’options disponibles pour ceux qui souhaitent associer un téléviseur 8K à la console de nouvelle génération. Si l’argent n’est pas une préoccupation, alors le Samsung QN900A est la voie à suivre.

La série QN900A de téléviseurs Neo QLED de Samsung est le sommet de la montagne pour les écrans de télévision. Avec un écran 8K absolument époustouflant, le produit phare de Samsung propose tout ce que vous pourriez demander à un téléviseur en ce moment. En conséquence, il est fermement dans l’argument pour le meilleur téléviseur de tout type disponible en 2021.

Le QN900A prend en charge toutes les principales options HDR modernes, y compris HDR10, HLG et HDR10+. Comme son homologue QN90A, le QN900A ne prend pas en charge Dolby Vision, mais son système audio embarqué a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs de toutes les marques de téléviseurs, ce qui pourrait ne pas être un problème pour certains. En ce qui concerne les jeux, les taux de rafraîchissement HDMI 2.1 et 120 Hz sont tous deux pris en charge, ce qui signifie que vous pourrez jouer à n’importe quel jeu de votre choix.

Bien sûr, l’inconvénient d’un téléviseur comme celui-ci réside dans son prix et sa taille. Actuellement, le QN900A n’est disponible qu’en trois tailles, la plus petite étant une offre de 65 pouces. Cette option de 65 pouces coûte également plus de 3 000 $, nous ne pouvons donc vraiment recommander ce téléviseur que si vous pouvez vous permettre quelque chose comme ça et que vous voulez le meilleur du meilleur.

Avantages:

Lecture UHD 8K L’une des options les plus fines Image adaptative Taux de rafraîchissement 120 Hz

Les inconvénients:

Extrêmement cher Seulement trois tailles

Meilleur téléviseur pour PS5 avec 8K

Samsung série QN900A

Le jeu 8K est enfin arrivé

Si l’argent n’est pas un problème et que vous voulez jouer en 8K avec votre PS5, le Samsung Q900TS est la solution.

En bout de ligne

Si c’était mon argent, j’aurais la série LG OLED CX. Il a le bon équilibre entre argent et fonctionnalités, et la technologie Perfect Black donne aux jeux vidéo le meilleur aspect possible. Il y a beaucoup à recommander sur l’OLED CX, y compris les excellents services intelligents comme Netflix et Hulu. Après tout, nous ne pouvons pas jouer à des jeux tout le temps, n’est-ce pas ?

Le HDMI supplémentaire – les téléviseurs normaux en ont trois et le LG OLED CX en a quatre – est une aubaine pour ceux d’entre nous qui jouent à des jeux vidéo. Lorsque vous disposez des meilleures barres de son ou de plusieurs consoles sur un seul téléviseur, vous avez besoin de toutes les connexions possibles.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

James Bricknell joue à des jeux depuis qu’ils jouent en tant que code dans un magazine. Il adore les jeux sur console et est toujours à la recherche de la meilleure configuration possible. Si vous voulez l’écouter divaguer ou parler imprimantes 3D, rendez-vous sur Twitter @keridel

Jennifer Locke a joué à des jeux vidéo presque toute sa vie. Si une manette n’est pas entre ses mains, elle est occupée à écrire sur tout ce qui concerne PlayStation. Vous pouvez la trouver obsédée par Star Wars et d’autres choses geek sur Twitter @JenLocke95 ..

Andrew Myrick est un pigiste régulier chez Android Central et iMore. Il est un passionné de technologie depuis la sortie de l’iPhone original et continue de basculer entre les appareils. Si vous avez des questions, vous pouvez le trouver sur Twitter @andymyrick.

Anthony Nash est un rédacteur indépendant couvrant tout ce qui concerne les jeux sur Android Central et Windows Central. Quand il n’écrit pas sur les jeux, il y joue généralement. Vous pouvez le trouver sur Twitter @_anthonynash.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.