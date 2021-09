Meilleur village touristique : le gouvernement nomme Ladhpura Khas du Madhya Pradesh pour le prix du meilleur village touristique de l’OMT

Le projet et le développement touristique ultérieur dans la région profiteront probablement directement à la communauté locale. (Image représentative)

Meilleur village touristique : Un village du Niwari du Madhya Pradesh, Ladhpura Khas, a été nominé par le ministère du Tourisme de l’Union pour un prix décerné par l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies ou l’OMT dans la catégorie « Meilleur village touristique ». Le développement a été rapporté par l’agence de presse PTI, qui a cité le secrétaire principal du ministère du Tourisme et de la Culture, Sheo Shekhar Shukla, disant que le village, situé près de la ville touristique d’Orchha, avait été nominé pour le prix par le Centre. Avec le village MP, un village de Telangana et un deuxième village de Meghalaya ont également été nominés pour le prix.

Les villages du Madhya Pradesh sont en train d’être réaménagés pour devenir des villages touristiques dans le cadre du “projet de tourisme rural”, a ajouté Shukla. Ladhpura Khas est l’un de ces villages. L’objectif du projet est de donner une forme concrète au concept de tourisme villageois en y ajoutant de nouvelles dimensions. Dans le cadre du projet, une centaine de villages seraient développés au cours des cinq prochaines années en gardant à l’esprit l’angle du tourisme rural. A cet effet, des sites autour des lieux touristiques seraient sélectionnés et aménagés. Des endroits comme Mandu, Khajuraho, Orchha, Tamia, Pachmarhi, le parc national de Bandhavgarh, le parc national de Pench et Kanha, le parc national de Panna et le parc national de Sanjay Dubri, entre autres, sont recherchés et des villages à proximité sont sélectionnés à cet effet.

Le tourisme rural, selon Shukla, est une opportunité pour la population locale de comprendre ce que les touristes trouvent intéressant et ce dont ils ont besoin, tout en préservant la culture et la tradition locales intactes avec la même importance.

Le projet et le développement touristique ultérieur dans la région profiteront probablement directement à la communauté locale. De plus, pour impliquer la communauté dans ce projet, le MP Tourism Board forme également les habitants au développement de produits liés au tourisme.

