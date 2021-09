Meilleur volant de course : meilleurs choix pour PlayStation, Xbox et PC

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être un fan de jeux de course, car non seulement il ne manque pas de grands titres parmi lesquels choisir, mais ils sont tous fantastiques sur les consoles et les plates-formes PC actuelles. Non seulement il existe une large sélection de jeux attrayants parmi lesquels choisir, mais vous pouvez également reproduire fidèlement ce que l’on ressent à l’intérieur d’une hypercar moderne grâce à une sélection de périphériques proposés par plusieurs fabricants.

Les fabricants de Logitech à Thrustmaster proposent depuis longtemps de formidables volants à utiliser dans ces jeux, et même si beaucoup d’entre eux coûtent plusieurs centaines de dollars, ils valent la peine d’investir lorsque vous souhaitez vous offrir une journée de piste virtuelle. Si vous êtes à la recherche de plus de matériel pour améliorer votre expérience de course, nous avons également des résumés des meilleurs accessoires actuellement disponibles pour Xbox, PS4 et PS5.

Nous avons rassemblé les meilleurs volants de course sur PlayStation, Xbox et PC, certaines de nos entrées offrant même une utilisation multiplateforme. Si vous cherchez des jeux pour jouer avec votre nouveau volant de course, consultez notre tour d’horizon des meilleurs jeux de course PlayStation (dont beaucoup sont également disponibles sur Xbox et PC). Les exclusivités de course les plus importantes sur PlayStation et Xbox recevront également bientôt de nouvelles entrées. Assurez-vous de consulter notre guide de précommande Forza Horizon 5 et notre guide de précommande Gran Turismo 7 pour plus de détails.

Meilleur volant de course par catégorie

Volant et pédales Logitech G923 Racing



En pole position, le Logitech G923, qui offre une superbe expérience de course grâce à ses impressionnantes fonctionnalités de retour haptique. Le retour de force de cette roue est suffisamment puissant pour vous faire claquer des dents lorsque vous glissez dans un virage, la roue elle-même est entourée d’une sélection de matériaux de première classe et le logiciel TrueForce traduit avec précision la physique du jeu d’une manière qui est nuancé de manière satisfaisante.

Il convient de noter que TrueForce n’est actuellement pris en charge que dans un petit nombre de jeux, tels que Project Cars 3, Assetto Corsa Competizione, Automobilista 2, GRID, iRacing, Monster Truck Championship et Snowrunner. Ces jeux ont cependant toujours des adeptes dédiés et ont été loués pour leur design authentique et leurs visuels magnifiques.

Avec un ensemble de trois pédales inclus, le Logitech G923 est beaucoup de matériel pour envelopper vos mains et vos pieds, le tout pour seulement 400 $. Avec sa qualité de construction solide et sa compatibilité sur PlayStation, Xbox et PC, le périphérique de course de Logitech offre une méthode riche et passionnante pour rendre les courses numériques incroyablement réalistes.

HORI Racing Wheel Overdrive pour Xbox One



Pour 100 $, il est surprenant de voir à quel point vous en avez pour votre argent lorsque vous abandonnez une manette Xbox et adoptez le volant Overdrive de Hori. Certes, il s’agit d’un périphérique qui n’offrira pas de retour de force comme le peut un contrôleur Xbox, et il n’y a pas de matériaux en cuir en peluche sur le volant, mais il se concentre sur la fourniture d’une solide expérience de course sur Xbox à ce prix. Une zone morte réglable est pratique, jusqu’à quatre profils peuvent y être enregistrés, les boutons du visage peuvent être programmés pour répondre à vos besoins et la sensibilité du rapport de rotation peut être modifiée de 270 degrés à 180 degrés à la volée.

Mieux encore, le volant est également compatible avec les PC Windows 10, offrant une valeur multiplateforme supplémentaire dans le processus. Une chose à noter cependant est que les volants de Hori ont tendance à favoriser les mains de petite taille, donc si vos appendices sont un peu charnus, vous voudrez peut-être envisager d’autres options. Néanmoins, si vous avez un budget limité et que vous cherchez à étirer votre argent autant que possible, vous serez probablement surpris de ce que Hori a à offrir.

Volant de course à retour de force Thrustmaster TMX



Pour quelques dollars de plus, le volant de course TMX est une option fiable de volant de course de milieu de gamme. Alors que les pédales peuvent laisser beaucoup à désirer lorsqu’il s’agit de mettre le pied sur l’accélérateur, la roue elle-même est une pièce de matériel robuste qui a un retour de force qui fait vibrer les os, 900 degrés de rotation et des palettes à engrenages qui émettent un cathartique. cliquez chaque fois que vous changez de vitesse dans l’un des nombreux jeux de course passionnants disponibles sur Xbox.

Une configuration de capteur 12 bits capable de différencier jusqu’à 4 096 pas dans la position de la roue lui donne beaucoup d’espace nuancé pour prendre des virages, créant des secousses d’énergie passionnantes avec les moteurs de grondement internes sur à peu près n’importe quel jeu de course auquel vous jouez .

Volant de course Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition



Le T80 de Thrustmaster est un volant d’entrée de gamme sur PlayStation, offrant une action de course fiable conçue pour faire le travail. Il n’est peut-être pas doté d’une riche sélection de fonctionnalités et sa rotation de roue est assez limitée, mais c’est toujours une option décousue sur laquelle vous pouvez compter pour offrir une expérience de course plus riche que ce dont un contrôleur ordinaire est capable.

Logitech G Dual-Motor Feedback Driving Force G29



Cinq ans après sa première mise en vente, le Dual-Motor G29 de Logitech est toujours l’un des meilleurs kits de course que la marque ait jamais produits. Ressemblant à un accessoire haut de gamme qui a été retiré directement d’une voiture de Formule 1, le G29 est ergonomique et possède un certain nombre de commandes impressionnantes conçues uniquement pour la PS4, qui fonctionnent naturellement bien avec la console PS5. Il montre son âge avec un retour de force bruyant et son rayon de braquage pourrait être meilleur, mais le G29 gratte une démangeaison de milieu de gamme qui ne laisse pas votre compte bancaire dans le rouge.

Les jeux de course ne manquent pas non plus sur les deux consoles PlayStation actuelles de Sony, c’est donc le moment idéal pour porter cette passion pour le genre au niveau supérieur.

PXN V3II Volant universel de course de voiture Usb de 180 degrés



Certaines personnes veulent de la polyvalence avec leurs volants de course, le confort de savoir qu’elles peuvent le brancher sur n’importe quel appareil dont elles disposent, s’asseoir et commencer à lancer une réplique numérique d’une Ferrari à un million de dollars dans les virages avec un abandon imprudent. Le PXN V3II est cette roue, et pour les personnes qui apprécient le confort plug-and-play avant tout, cette roue est plus qu’à la hauteur. Compatible avec PC, PlayStation et Xbox, ce volant de course peut facilement être utilisé pour quelques tours dans Forza Horizon, configuré pour un circuit dans Gran Turismo Sport, puis transféré sur un PC pour un tour d’Europe en camion jeu de simulation. Mettez un casque et l’immersion est totale.

Une option touche-à-tout avec un prix attractif, la plus grande force du PXN V3II est sa construction robuste et sa nature fiable.