Meilleur VPN aux États-Unis en 2021

Si vous voulez vous libérer du carcan des droits de diffusion internationaux complexes et regarder votre contenu préféré où que vous soyez, alors vous êtes au bon endroit.

Les meilleurs services VPN (Virtual Private Network) débloqueront Internet tout en préservant votre confidentialité, sans réduire la vitesse à des niveaux inutilisables. De Netflix, Disney Plus, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, YouTube et plus encore, le monde du contenu en ligne est votre huître.

Bien que la légalité de l’utilisation des services VPN pour contourner certaines restrictions puisse potentiellement vous mettre en danger, nous ne sommes pas ici pour tolérer quoi que ce soit. Si vous souhaitez débloquer BBC iPlayer aux États-Unis et rattraper la dernière saison de Bake Off, c’est à vous de décider – bien que les résidents britanniques voyageant à l’étranger qui ont déjà payé leur licence TV puissent le faire avec un peu moins de culpabilité.

Dans un monde dans lequel tout ce que nous faisons est suivi à des niveaux de plus en plus orwelliens, les VPN offrent également un anonymat glorieux, rendant vos actions en ligne pratiquement impossibles à profiler, usurpant votre emplacement dans les pays. Des trucs intelligents.

Comment un VPN en streaming me donne-t-il accès ?

Un VPN fonctionne en détournant votre signal via un autre serveur, souvent dans un autre pays, en utilisant une adresse IP différente. Essentiellement, cela signifie que vous pouvez sembler être à l’autre bout du monde en tant qu’utilisateur anonyme, offrant non seulement la confidentialité, mais également débloquant l’accès au contenu en streaming dans ce pays.

Concrètement, cela signifie que vous pouvez accéder à du contenu Netflix qui n’est pas disponible aux États-Unis, élargissant ainsi vos horizons médiatiques dans le confort de votre canapé.

Nous avons testé un tas de services VPN et avons rassemblé cinq des meilleurs ci-dessous !

1. ExpressVPN

Meilleur VPN complet pour la vitesse et la facilité d’utilisation

Débloque Netflix : Oui | Support client 24h/24 et 7j/7 : Oui | Garantie de remboursement : 30 jours | Déverrouille également : Amazon Prime Video, BBC iPlayer, YouTube, Hulu | Appareils de diffusion en continu : Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox | Nombre maximal d’appareils pris en charge : 5

Avantages

Débloque de nombreux services de streaming de manière cohérente Connexions rapides pour un streaming de qualité Support client exceptionnel

ExpressVPN est notre premier choix pour le meilleur VPN américain. C’est rapide, sécurisé et facile à installer et à utiliser, en cochant toutes les cases.

Avec des serveurs répartis sur 160 emplacements et 94 pays (y compris les États-Unis), il offre certaines des vitesses les plus rapides du marché, débloquant les plaisirs visuels de BBC iPlayer et d’innombrables autres services de streaming dans les États. Cette vitesse supplémentaire est également particulièrement utile pour diffuser du contenu 4K – quelque chose que les cinéphiles seront ravis d’entendre.

Si vous rencontrez des problèmes, l’assistance par chat en direct 24h/24 et 7j/7 est à portée de clic, tandis que le cryptage de niveau entreprise garantit que toutes vos activités en ligne sont cachées et sécurisées. Prenant en charge jusqu’à cinq appareils, il devrait répondre aux besoins de tous les utilisateurs, sauf les plus lourds, afin que les amis et la famille puissent également s’impliquer.

Ce n’est peut-être pas le VPN le moins cher proposé, mais vous en avez vraiment pour votre argent.

ExpressVPN



C’est notre premier choix pour tous ceux qui cherchent à démarrer avec un VPN. Il offre un excellent mélange de vitesse, de fiabilité, de service client exceptionnel et d’abordabilité. Il existe une garantie de remboursement de 30 jours, alors essayez-le dès aujourd’hui.

À partir de 6,67 $ par mois chez ExpressVPN

Source : Surfshark

2. Surfshark

Un streaming de qualité qui ne touchera pas votre portefeuille

Débloque Netflix : Oui | Support client 24h/24 et 7j/7 : Oui | Garantie de remboursement : 30 jours | Déverrouille également : BBC iPlayer, YouTube, Hulu | Appareils de diffusion en continu : Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox | Nombre maximal d’appareils pris en charge : illimité

Avantages

Abordable Très rapide Déblocage de streaming fiable

Ne laissez pas le surnom du bar de la plage vous rebuter – Surfshark est un choix solide pour tous ceux qui cherchent à plonger leurs orteils dans le surf VPN.

Bien qu’il n’existe pas depuis aussi longtemps que certains des autres concurrents de cette liste, le service de Surfshark nous a séduits avec son service solide et son prix moins cher – un abonnement de deux ans vous coûtera environ 60 $, soit un peu plus de deux dollars. un mois.

Pour votre argent, vous pouvez utiliser le service SurfShark sur un nombre illimité d’appareils, y compris Windows, iOS, Mac, Android et même Linux, avec des vitesses rapides pour une expérience de streaming de qualité pour démarrer.

Ajoutez un cryptage solide pour un anonymat accru, et il est impossible de ne pas recommander Surfshark comme l’un de nos meilleurs choix VPN.

Surfshark VPN



Vous pouvez connecter autant d’appareils que votre cœur le désire en même temps et ne jamais vous soucier qu’aucun d’entre eux ne soit connecté. Surfshark offre également une garantie de 30 jours que vous aimerez le produit, ou il vous remboursera.

À partir de 2,49 $ par mois chez Surfshark

Source : Bouclier Hotspot

3. Bouclier de point d’accès

Meilleures performances pour le déblocage de streaming aux États-Unis

Débloque Netflix : Oui | Support client 24h/24 et 7j/7 : Oui | Garantie de remboursement : 30 jours | Déverrouille également : Amazon Prime Video, BBC iPlayer, YouTube, Hulu | Appareils de diffusion en continu : Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox | Nombre maximal d’appareils pris en charge : 6

Avantages

Accès rapide à la vapeur Nombreux emplacements Superbes performances

Si la vitesse est votre priorité, ne cherchez pas plus loin que Hotspot Shield. Gagnant du VPN le plus rapide au monde, il a été vérifié qu’il offre des vitesses fulgurantes, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs expérimentés, les joueurs et les bing-watchers.

La HD illimitée et le streaming de données signifient que vous n’aurez pas à rythmer vos activités, tandis que le cryptage intégré, la protection contre les logiciels malveillants, le phishing et le vol d’identité, associés à un accès gratuit à l’application de gestion des mots de passe de 1Password, sont des fonctionnalités supplémentaires qui adoucissent l’offre de 7,99 $ par mois .

Bien qu’il ne prenne en charge que cinq appareils maximum par abonnement, une assistance par chat en direct 24h/24 et 7j/7 est proposée, ainsi qu’un accès gratuit à Robo Shield – un bloqueur d’appels indésirables.

VPN Hotspot Shield



C’est notre principale recommandation pour ceux qui recherchent un VPN gratuit. Vous devez entrer votre numéro de carte de crédit, mais la société ne vous facturera pas et vous pourrez utiliser le service gratuitement au-delà de la période d’essai de 7 jours.

À partir de 7,99 $ par mois chez Hotspot Shield

Source : IPVanish

4. IPVanish

Superbe polyvalent pour l’accès aux États-Unis

Débloque Netflix : Oui | Support client 24h/24 et 7j/7 : Oui | Garantie de remboursement : 30 jours | Déverrouille également : Amazon Prime Video, YouTube, Hulu | Appareils de diffusion en continu : Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox | Nombre maximal d’appareils pris en charge : 10

Avantages

Prise en charge de plusieurs appareils Aide au chat en direct rapide Déblocage constant du streaming aux États-Unis

IPVanish est notre premier choix pour des performances globales, alliant vitesse, sécurité et cohérence, dans un cocktail de confidentialité riche en fonctionnalités.

Un total de plus de 40 000 adresses IP réparties dans 75 pays offre un anonymat substantiel, tandis que l’avantage supplémentaire d’offrir la prise en charge de torrent P2P est un argument de vente certain pour les partageurs de fichiers.

Il n’y a pas non plus de limite d’appareils, vous pouvez donc diffuser et télécharger à votre guise sur tous vos appareils, y compris Fire TV d’Amazon. Les utilisateurs avancés peuvent également installer le service sur leurs routeurs, offrant une protection globale sur tous leurs appareils connectés à la maison.

Avec d’excellentes vitesses, une assistance 24h/24 et 7j/7 et un essai de 30 jours, IPVanish est un choix solide si vous voulez faire disparaître votre IP.

IPVanish VPN



IPVanish n’a peut-être pas les plus gros chiffres pour les statistiques, mais le service proposé par l’entreprise est fiable et rapide. La configuration ne prend que quelques minutes, alors commencez dès aujourd’hui !

À partir de 3,75 $ par mois chez IPVanish

Source : NordVPN

5. NordVPN

Meilleures performances pour le déblocage du streaming

Débloque Netflix : Oui | Support client 24h/24 et 7j/7 : Oui | Garantie de remboursement : 30 jours | Déverrouille également : Amazon Prime Video, BBC iPlayer, YouTube, Hulu | Appareils de diffusion en continu : Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox | Nombre maximal d’appareils pris en charge : 6

Avantages

Accès rapide à la vapeur Nombreux emplacements Superbes performances

Vous avez probablement vu des tonnes d’annonces NordVPN éparpillées sur YouTube, mais cela ne signifie pas que vous devriez automatiquement les rejeter comme l’une de ces horribles annonces Raid: Shadow Legend – c’est en fait l’un des meilleurs services VPN américains actuellement disponibles, sans parler l’un des plus intimes.

En doublant son cryptage avec une configuration de 2 048 bits (sans parler de deux kill switchs en plus de la protection contre les fuites DNS), c’est le meilleur choix pour ceux qui veulent l’expérience VPN la plus privée qui soit. Vous pouvez même choisir de payer son service de manière anonyme en utilisant Bitcoin, ce qui est un bonus clandestin supplémentaire.

Avec d’excellentes vitesses, une assistance par chat en direct et une expérience logicielle fluide sur plusieurs appareils, vous pouvez également protéger votre confidentialité lors de vos déplacements – sans parler d’une garantie de remboursement de 30 jours si vous n’êtes pas satisfait du service proposé.

NordVPN



NordVPN est l’un des noms les plus courants et les plus importants de l’espace VPN, et il se trouve également que c’est l’un des meilleurs. Il offre parmi le plus grand nombre d’options de serveur et des expériences d’applications de haute qualité.

À partir de 3,67 $ par mois chez NordVPN

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des termes et conditions de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

