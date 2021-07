Meilleur VPN Chine 2021 | Android Central

Ceux d’entre vous qui ont voyagé en Chine dans le passé ont plus que probablement subi les effets du Grand Pare-feu – une censure contrôlée d’Internet qui bloque un certain nombre de sites Web et de services populaires dans le monde occidental. Les meilleurs services VPN (Virtual Private Network) peuvent vous y aider.

Que vous soyez là-bas pour affaires ou en vacances, le blocage d’Instagram, Facebook, Skype et WhatsApp signifie que vous ne pourrez pas rester en contact avec votre famille et vos amis à la maison. Avec des services de streaming comme Netflix également bloqués, vous risquez de vous ennuyer un peu dans votre chambre d’hôtel.

Dans cet esprit, la mise en place d’un réseau privé virtuel (VPN) est une évidence pour ceux qui voyagent en Chine, car cela débloquera tous les sites dont vous avez besoin pour obtenir votre correctif. L’utilisation d’un VPN n’est, comme prévu, pas exactement casher, nous ne l’approuvons donc pas nous-mêmes. Nous avons cependant rassemblé cinq des meilleures options, si vous décidez d’explorer vos choix.

Comment un VPN chinois me donne-t-il accès ?

Un VPN détourne votre signal via un autre serveur, souvent dans un autre pays, en utilisant une adresse IP différente. Cela signifie que vous pouvez apparaître n’importe où dans le monde, de manière anonyme, en aidant à protéger votre identité tout en débloquant le contenu qui n’est pas autorisé dans votre emplacement physique.

Concrètement, cela signifie que vous pouvez accéder à des services tels que Netflix et Twitter en Chine, sans qu’aucune page d’erreur embêtante ne vous gêne.

Voici cinq des meilleurs services VPN recommandés pour une utilisation en Chine.

1. ExpressVPN

Meilleur VPN pour la Chine

Fonctionne en Chine : Oui | Débloque Netflix : Oui | Support client 24h/24 et 7j/7 : Oui | Garantie de remboursement : 30 jours | Déverrouille également : Amazon Prime Video, BBC iPlayer, YouTube, Hulu | Appareils de diffusion en continu : Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox | Nombre maximal d’appareils pris en charge : 5

Avantages

Beaucoup de serveurs adaptés à la Chine Chat en direct et assistance débloqués Fonctionne sur tous les appareils

ExpressVPN est notre premier choix pour le meilleur VPN pour la Chine, car il surveille activement son réseau pour s’assurer qu’il garde une longueur d’avance sur les efforts du grand pare-feu, en utilisant un mélange de protocoles sophistiqués et d’autres technologies pour s’assurer que les services restent débloqués.

Ses emplacements de serveurs sont un autre avantage clé, avec des emplacements tels que Hong Kong, Taïwan et le Japon, pour une vitesse et une stabilité accrues. Pour couronner le tout, le service de chat en direct 24h/24 et 7j/7 de l’entreprise n’est heureusement pas bloqué par défaut, ce qui vous permet de résoudre facilement les problèmes de configuration.

Bien que ce soit l’une des options les plus chères disponibles, vous en avez pour votre argent – et une garantie de remboursement de 30 jours ne fait pas de mal non plus.

Ce n’est peut-être pas le VPN le moins cher proposé, mais cela en vaudra la peine en Chine, c’est sûr.

ExpressVPN



C’est notre premier choix pour tous ceux qui cherchent à démarrer avec un VPN. Il offre un excellent mélange de vitesse, de fiabilité, de service client exceptionnel et d’abordabilité. Il existe une garantie de remboursement de 30 jours, alors essayez-le dès aujourd’hui.

À partir de 6,67 $ par mois chez ExpressVPN

Source : Surfshark

2. Surfshark

Un VPN de qualité qui ne frappera pas votre portefeuille

Fonctionne en Chine : Oui | Débloque Netflix : Oui | Support client 24h/24 et 7j/7 : Oui | Garantie de remboursement : 30 jours | Déverrouille également : BBC iPlayer, YouTube, Hulu | Appareils de diffusion en continu : Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox | Nombre maximal d’appareils pris en charge : illimité

Avantages

Compatible avec les portefeuilles Facile à utiliser Déblocage fiable

Les inconvénients

Moins de serveurs que les autres concurrents

Surfshark a sa juste part de fans, en raison de son prix extrêmement abordable. L’une des offres VPN les moins chères actuellement disponibles, sa liste de plus de 3 200 serveurs facilite l’usurpation de votre emplacement.

Vous pouvez utiliser le service sur un nombre illimité d’appareils, y compris Windows, iOS, Mac, Android et même Linux, ce qui est particulièrement pratique si vous voyagez avec plusieurs appareils et que vous souhaitez séparer travail et jeu.

Ajoutez des protocoles de sécurité avancés, un cryptage AES-256 et un kill switch en cas d’échec de votre connexion, et vous disposez d’un solide VPN anti-pare-feu qui coûte un peu plus de 2 $ par mois. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

Surfshark VPN



Vous pouvez connecter autant d’appareils que votre cœur le désire en même temps et ne jamais vous soucier qu’aucun d’entre eux ne soit connecté. Surfshark offre également une garantie de 30 jours que vous aimerez le produit, ou il vous remboursera.

À partir de 2,49 $ par mois chez Surfshark

Source : NordVPN

3. NordVPN

Idéal pour l’équipe de déblocage dédiée

Fonctionne en Chine : Oui | Débloque Netflix : Oui | Support client 24h/24 et 7j/7 : Oui | Garantie de remboursement : 30 jours | Déverrouille également : Amazon Prime Video, BBC iPlayer, YouTube, Hulu | Appareils de diffusion en continu : Android, iOS, Amazon Fire, Apple TV, Chromecast, Roku, PlayStation, Xbox | Nombre maximal d’appareils pris en charge : 6

Avantages

Accès rapide à la vapeur Nombreux emplacements Performances fluides

Les inconvénients

L’application mobile doit être améliorée

NordVPN est probablement le nom le plus reconnu de cette liste, en raison des énormes sommes d’argent que la société a consacrées aux publicités en ligne. Ne les laissez pas vous rebuter, car c’est l’une des meilleures options VPN pour déverrouiller Internet en Chine.

Pour commencer, il dispose d’une équipe entière dédiée au déblocage de contenu dans des pays plus stricts comme la Chine, l’Iran et l’Arabie saoudite, qui garde activement le contrôle des connexions et contourne toute nouvelle tentative de blocage.

Les serveurs à proximité au Japon et à Hong Kong offrent également le bonus de connexions plus rapides et plus stables, tandis que le cryptage 2 048 bits, deux kill switch et la protection contre les fuites DNS offrent encore plus de tranquillité d’esprit.

Ajoutez un chat en direct, une garantie de remboursement de 30 jours et la possibilité de payer de manière anonyme par Bitcoin, et vous disposez de l’un des moyens les plus privés de rester anonyme lors de votre visite.

NordVPN



NordVPN est l’un des noms les plus courants et les plus importants de l’espace VPN, et il se trouve également que c’est l’un des meilleurs. Il offre parmi le plus grand nombre d’options de serveur et des expériences d’applications de haute qualité.

À partir de 3,67 $ par mois chez NordVPN

Source : Vypr VPN

4. VyprVPN

Superbe polyvalent pour la Chine

Fonctionne sur la Chine : Oui | Nombre de serveurs : 700+ | Emplacements des serveurs : 70+ | Nombre maximal d’appareils pris en charge : 30 | Assistance par chat en direct 24h/24 et 7j/7 : Oui

Avantages

Protocole de sécurité Chameleon Assistance en ligne rapide Déblocage cohérent

Les caméléons sont d’adorables lézards aux yeux bombés capables de changer la couleur de leur peau pour mieux se fondre dans leur environnement – à ne pas confondre avec le protocole caméléon, qui est le principal argument de vente de VyprVPN.

La technologie aide à contourner les blocages VPN de la Chine en brouillant les métadonnées des paquets OpenVPN pour les protéger de niveaux d’inspection plus importants.

Avec 14 serveurs situés en Asie, vous pouvez également parier sur des connexions solides et des vitesses rapides, avec un chat en direct 24h/24 et 7j/7 pour résoudre tous les problèmes.

Le forfait de base n’inclut pas le protocole sophistiqué Chameleon et n’offre que trois connexions simultanées. Nous vous recommandons de débourser l’argent supplémentaire pour le plan premium annuel, qui comprend le protocole Chameleon. Si vous préférez ne pas payer de supplément, vous feriez mieux d’opter pour un service moins cher et sans caméléon.

VyprVPN



VyprVPN est une autre excellente option pour ceux qui recherchent des options VPN abordables à utiliser en Chine pour accéder à d’excellents services. Il y a 14 serveurs situés en Asie, permettant des vitesses de connexion élevées et garantissant sa fiabilité.

À partir de 1,67 $ par mois chez VyprVPN

Source : Bouclier Hotspot

5. Bouclier de point d’accès

Idéal pour les performances ultra-rapides

Fonctionne en Chine : Oui | Nombre de serveurs : 1 800+ | Emplacements des serveurs : 80+ | Nombre maximal d’appareils pris en charge : 5 | Assistance par chat en direct 24h/24 et 7j/7 : Oui

Avantages

Accès rapide Nombreux serveurs Facile à utiliser

Protocole caméléon trop mignon et câlin pour vos besoins VPN ? Que diriez-vous de Catapult Hydra – le protocole hors du commun de Hotspot Shield qui offre des vitesses exceptionnelles, même en utilisant des emplacements de serveurs éloignés, ce qui en fait un choix idéal pour les visiteurs des États-Unis qui cherchent à se connecter chez eux.

Le streaming HD illimité signifie qu’il n’y a aucune limite à vos activités, tandis que la protection intégrée contre les logiciels malveillants, le phishing et l’identité offre également une sécurité supplémentaire.

Le principal inconvénient est que vous ne pouvez connecter que cinq appareils maximum par abonnement, mais cela devrait être plus que suffisant pour tous, sauf les plus hardcore des guerriers de la route.

VPN Hotspot Shield



C’est notre principale recommandation pour ceux qui recherchent un VPN gratuit. Vous devez entrer votre numéro de carte de crédit, mais la société ne vous facturera pas et vous pourrez utiliser le service gratuitement au-delà de la période d’essai de 7 jours.

À partir de 2,49 $ par mois chez Hotspot Shield

Assurez-vous de consulter toutes les meilleures offres VPN pour vous aider à économiser de l’argent sur l’achat du meilleur VPN de Chine également.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des termes et conditions de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

