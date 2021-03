Meilleur VPN de jeu 2021 | Android Central

Le meilleur VPN pour les jeux vous offrira la vitesse dont vous avez besoin pour rivaliser en ligne, mais il le fera sans compromettre votre sécurité. Tous les VPN ne sont pas identiques, il est donc important de trouver le meilleur pour le jeu, car vous voudrez réduire les temps de ping pour obtenir le meilleur avantage concurrentiel possible en ligne.

Si vous passez beaucoup de temps à jouer en ligne, il est logique de sécuriser votre connexion et vos informations personnelles. Il est également bon d’avoir une couche de défense contre les attaques DDoS potentielles que certains joueurs trop compétitifs utiliseront comme arme.

Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité de modifier votre emplacement apparent. Cela signifie que vous pouvez jouer à des jeux qui pourraient autrement être géo-limités par pays. Cela signifie également que pour toute personne sur une connexion ouverte comme dans une université, par exemple, vous pourrez toujours jouer à des jeux autrement bloqués comme Fortnite.

La vitesse souffrira généralement un peu du fait de faire rebondir votre signal via un VPN. Cependant, nous avons constaté lors de nos tests que dans certains cas, nous obtenions des vitesses plus rapides. Oui, si vous choisissez le bon VPN pour votre emplacement, il pourrait vraiment n’y avoir rien à perdre et beaucoup à gagner.

Comment un VPN de jeu me donne-t-il accès?

Un VPN, ou réseau privé virtuel, fonctionne en faisant rebondir votre signal via un autre serveur, en utilisant une adresse IP attribuée. Tout cela signifie que vous semblez être quelqu’un d’autre, ailleurs. Bien que ce soit excellent pour l’anonymat et la sécurité, cela signifie également que vous pouvez sembler être partout où vous en avez besoin.

Cela signifie que vous pouvez sembler être en dehors du réseau – vous permettant ainsi d’accéder à du contenu bloqué comme Fornite à l’université ou à un jeu géo-restreint dans un autre pays.

Alors, quel est le meilleur VPN pour les jeux? Nous les avons tous testés et avons réduit la liste à cinq, chacun offrant un attrait unique, pour vous aider à trouver le meilleur pour vous. N’oubliez pas de consulter notre page des meilleures offres VPN pour voir si l’option qui vous intéresse est en vente!

ExpressVPN

Meilleur VPN complet pour les jeux

Avantages

Connexions rapides pour des jeux de qualité Excellent support client Excellentes applications mobiles Sélection de serveurs dans le monde entier

ExpressVPN est le meilleur VPN pour les jeux car, franchement, c’est le meilleur VPN pour la plupart des tâches. C’est grâce à un grand nombre de serveurs sécurisés et de haute qualité répartis dans le monde entier, plus de 3000 sur 160 sites pour être plus précis. Cela signifie que vous devriez en avoir près de chez vous pour la vitesse de connexion la plus rapide possible tout en jouant et en restant anonyme et sécurisé. Cela maintiendra vos taux de ping bas tout en ajoutant la couche de sécurité.

Les options de l’application ExpressVPN sont également nombreuses, ce qui signifie que vous pouvez en profiter sur plusieurs appareils tels que votre plate-forme de jeu PC, votre console et votre téléphone, le tout en même temps, avec jusqu’à cinq connexions simultanées.

La sécurité est un chiffrement au niveau de l’entreprise et si strict que vous pouvez oublier que vous craignez qu’une attaque DDoS soit probablement un problème pour vous.

Si vous rencontrez des problèmes, par exemple en essayant simplement de trouver le serveur le plus rapide pour ce que vous jouez, il existe un support client par chat en direct 24/7 très utile qui fonctionne vraiment. Tout cela signifie que c’est un peu plus cher que les autres options de la liste, mais avec une garantie de remboursement de 30 jours sans poser de questions, cela vaut la peine d’essayer.

Connexions rapides: Très | Nombre de serveurs: 3 000+ | Emplacements des serveurs: 160 | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 5 | Peut être utilisé avec: Windows, Mac, Android, iOS, Linux, PlayStation, Xbox

ExpressVPN

C’est notre premier choix pour tous ceux qui cherchent à se lancer avec un VPN. Il offre un excellent mélange de vitesse, de fiabilité, de service client exceptionnel et de prix abordable. Il y a une garantie de remboursement de 30 jours, alors essayez-le aujourd’hui.

StrongVPN

Idéal pour les connexions ininterrompues

Avantages

Prise en charge intégrée de WireGuard Inclut le stockage SugarSync Nombreuses options d’application

Les inconvénients

Emplacements de serveurs limités en comparaison

StrongVPN a été essentiellement conçu pour le jeu. L’intégration de WireGuard permet une vitesse et des performances de pointe et permet de garantir que votre appareil reste connecté pendant de longues périodes. Vous pouvez l’utiliser avec jusqu’à 12 appareils en même temps, donc pas besoin de déconnecter une machine pour en sécuriser une autre, et cela fonctionne sur Mac, Android, Windows, iOS, Linux, et plus encore.

La société est si sûre que vous devriez l’utiliser pour les jeux qu’elle a créé un article complet sur les raisons pour lesquelles vous voudrez l’utiliser. Avec des forfaits commençant à un peu plus de 5 $, il est difficile de battre cette option.

Connexions rapides: Très | Nombre de serveurs: 995+ | Emplacements des serveurs: 30+ | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 12 | Peut être utilisé avec: Windows, Mac, Android, iOS, Linux

StrongVPN

Le support WireGuard intégré fait de StrongVPN le VPN de rêve des joueurs. Essayez-le aujourd’hui et voyez comment vous l’aimez!

Surfshark

Idéal pour les jeux à haute vitesse abordables

Avantages

Super abordable Très rapide pour les appareils de jeu illimités

Surfshark est peut-être l’un des VPN les plus jeunes, mais cela signifie simplement qu’il a plus à prouver – et il le fait vraiment bien. Bien qu’il s’agisse de l’une des options les moins chères, cela offre des vitesses ultra-rapides sur une connexion très sécurisée. Il couvre également le monde avec plus de 80 emplacements avec ses serveurs, donc contourner les restrictions géographiques n’est pas un problème.

Nos tests de vitesse ont révélé que c’était l’une des meilleures options pour réduire vos temps de ping. Mais il le fait avec des applications pour plusieurs plates-formes qui sont très faciles à utiliser et soutenues par une excellente sécurité basée sur le cryptage et une politique claire de non-journalisation pour votre vie privée.

Surfshark peut être utilisé sur un nombre illimité d’appareils en utilisant un seul compte et avec un support pour PlayStation, Xbox, Windows, Mac, iOS, Android et Linux, cela devrait certainement être utilisé sur plusieurs appareils.

Connexions rapides: Oui | Nombre de serveurs: 1 700+ | Emplacements des serveurs: 100+ | Nombre maximal d’appareils pris en charge: illimité | Peut être utilisé avec: Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Playstation, Xbox

VPN Surfshark

Vous pouvez connecter autant d’appareils que votre cœur le souhaite en même temps et ne jamais vous soucier de la connexion de l’un d’entre eux. Surfshark offre également une garantie de 30 jours que vous aimerez le produit, ou il vous remboursera.

NordVPN

Idéal pour une superbe sécurité et une évasion des restrictions

Avantages

Excellentes vitesses pour les jeux Nombreux emplacements de serveur Confidentialité vérifiée

NordVPN est un superbe VPN de jeu grâce à son cryptage à double couche et à sa politique claire de non-journalisation qui est auditée, ce qui signifie que vous avez une totale tranquillité d’esprit en matière de confidentialité et d’anonymat. Et grâce à plus de 5400 serveurs répartis sur 80 emplacements, vous pouvez également vous attendre à des vitesses rapides de ce VPN.

Cela vous aidera certainement à vous assurer que vous n’avez aucun problème DDoS et à vous assurer que toutes vos informations sont conservées en sécurité. Au-delà de cela, vous avez également d’excellents correctifs de restriction géographique pour les jeux et le streaming, ce qui en fait un outil idéal pour l’accès Netflix et BBC iPlayer.

Il existe également une garantie de remboursement utile de 30 jours, vous pouvez donc essayer avant d’acheter.

Connexions rapides: Très | Nombre de serveurs: 5 400+ | Emplacements des serveurs: 80+ | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 55+ | Peut être utilisé avec: Windows, Mac, Android, iOS, Linux

NordVPN

Malgré une récente erreur de sécurité, NordVPN est un fournisseur VPN préféré depuis un certain temps. Il y a de fortes chances que vous ayez entendu le nom, alors pourquoi ne pas essayer aujourd’hui?

IPVanish

Idéal pour les vitesses spécifiques au jeu

Avantages

Excellentes fonctionnalités de ping Aide rapide du chat en direct Stockage gratuit dans le cloud

IPVanish est l’une des meilleures options VPN pour les jeux car il dispose de fonctionnalités de jeu dédiées en plus d’être rapide. Et par rapide, nous entendons jusqu’à cinq fois plus rapide que certains concurrents sur des sauts courts – des choses très impressionnantes. Mais ce que nous aimons, ce sont les fonctionnalités spécifiques au jeu telles que la commande de ping. Oui, vous pouvez commander vos serveurs par ping.

Cela signifie que vous pouvez soit obtenir IPVanish pour vous assurer que vous êtes verrouillé dans le VPN le plus rapide disponible lorsque vous vous connectez, soit choisir des serveurs spécialement conçus pour les jeux. Cela devrait signifier les temps de ping les plus bas et un décalage minimal.

Vous bénéficiez également de 250 Go de stockage cloud gratuit, d’une prise en charge rapide du chat en direct et de jusqu’à 10 appareils pris en charge à la fois pour une utilisation simultanée.

Connexions rapides: Oui | Nombre de serveurs: 1 400+ | Emplacements des serveurs: 75 | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 10 | Peut être utilisé avec: Windows, Mac, Android, iOS, Linux

VPN IPVanish

IPVanish n’a peut-être pas le plus grand nombre de statistiques, mais le service proposé par la société est fiable et rapide. La configuration ne prend que quelques minutes, alors commencez dès aujourd’hui!

Bouclier de point chaud

Idéal pour l’équilibre

Avantages

Vitesse de jeu décente Option gratuite facile à utiliser

Hotspot Shield est une excellente option VPN pour les jeux car elle établit un bon équilibre entre l’abordabilité et les performances. Par performances, nous n’entendons pas seulement sa facilité d’utilisation, qui est superbe, mais aussi sa vitesse.

Grâce au protocole propriétaire Catapult Hydra, Hotspot Shield dispose de connexions ultra-rapides et qui s’applique même sur de longues distances de saut. Cela en fait donc une excellente option si vous avez besoin de supprimer les restrictions géographiques sur les jeux tout en voulant que ces temps de ping soient réduits au minimum.

Cela fonctionne sur jusqu’à cinq appareils à la fois, prend en charge Windows, Mac, iOS, Android et Linux, et offre l’une des meilleures garanties de remboursement dans un délai de 45 jours. Il existe même une version gratuite à essayer, même si vous ne vous attendez pas aux mêmes vitesses et que vous êtes limité à 500 Mo par jour.

Connexions rapides: Très | Nombre de serveurs: 3 200+ | Emplacements des serveurs: 130+ | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 5 | Peut être utilisé avec: Windows, Mac, Android, iOS, Linux

VPN Hotspot Shield

C’est notre principale recommandation pour ceux qui recherchent un VPN gratuit. Vous devez entrer votre numéro de carte de crédit, mais la société ne vous facturera pas et vous pourrez utiliser le service gratuitement au-delà de la période d’essai de 7 jours.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protégez votre sécurité en ligne et renforcez votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

