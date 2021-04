Meilleur VPN et extensions Google Chrome 2021

Google Chrome est le navigateur le plus populaire au monde et pour une bonne raison. Il est stable, facile à utiliser et vous permet de profiter de tonnes de nouvelles fonctionnalités et personnalisations grâce à ses extensions.

Meilleurs VPN Google Chrome 2021

Les extensions de réseau privé virtuel (VPN) sont parmi les plus populaires, car elles permettent aux gens de protéger leur vie privée en ligne, tout en débloquant le contenu qui serait autrement bloqué dans leur région.

Si vous regardez régulièrement Netflix dans votre navigateur Chrome, par exemple, un VPN vous permettra de regarder du contenu indisponible aux États-Unis. La légalité de l’utilisation d’un VPN de certaines manières est une zone grise, donc nous ne le tolérons pas nous-mêmes, mais nous avons rassemblé certaines des meilleures options VPN que vous pouvez utiliser facilement avec Google Chrome.

Comment fonctionne un VPN?

Sans être trop technique, un VPN fait essentiellement croire à tout visiteur potentiel en ligne que vous vous trouvez dans un emplacement physique différent, tel qu’un pays différent.

Si vous utilisez un VPN aux États-Unis par exemple et que vous souhaitez regarder du contenu uniquement disponible au Royaume-Uni, vous pouvez utiliser une extension VPN dans Chrome pour faire croire à Netflix et à d’autres sites que vous êtes au Royaume-Uni. Un autre avantage est l’anonymat et la confidentialité totaux, car votre emplacement réel et votre adresse IP sont masqués.

Avec tout cela à l’esprit, voici cinq des meilleures options VPN Chrome disponibles actuellement!

1. ExpressVPN

Meilleur VPN Chrome global pour la plupart

Extension Chrome dédiée: Oui | Note du Chrome Web Store: 4,4 / 5 | Chat en direct 24/7: Oui | Durée de l’essai gratuit: 30 jours | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 5 | Serveurs / pays: 3000 + / 90 +

Avantages

Large couverture du serveur Extension substantielle Performances rapides et fiables

Les inconvénients

L’extension ne fonctionnera pas sans l’application

ExpressVPN est notre choix numéro un pour Chrome. Avant de comprendre pourquoi, éliminons d’abord le principal inconvénient: vous devez installer l’application de bureau ExpressVPN sur votre Mac ou votre PC pour que l’extension fonctionne. Ce n’est au mieux qu’un inconvénient mineur, compte tenu des résultats.

Pour commencer, vous pouvez modifier votre emplacement et vos paramètres usurpés directement à partir de l’extension elle-même, ce qui vous permet de changer de pays en un clin d’œil. Alors que les VPN peuvent souvent ralentir les choses, ExpressVPN garde les choses rapides, sans journalisation de votre trafic et de votre activité en ligne.

Si votre PC ou Mac est votre périphérique multimédia principal, vous serez heureux d’apprendre qu’ExpressVPN débloque tous les services clés, y compris Amazon Prime Video, Netflix, BBC iPlayer, Hulu, etc.

Associé à des versions HTTPS plus sécurisées des sites Web et à un support client en direct, il s’agit de notre premier choix VPN pour Chrome.

ExpressVPN



C’est notre premier choix pour tous ceux qui cherchent à se lancer avec un VPN. Il offre un excellent mélange de vitesse, de fiabilité, de service client exceptionnel et de prix abordable. Il y a une garantie de remboursement de 30 jours, alors essayez-le aujourd’hui.

À partir de 6,67 $ par mois chez ExpressVPN

Source: NordVPN

2. NordVPN

L’un des meilleurs VPN du moment

Extension Chrome dédiée: Non | Note du Chrome Web Store: 3/5 | Chat en direct 24/7: Oui | Durée de l’essai gratuit: 30 jours | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 6 | Serveurs / pays: 5000 + / 55 +

Avantages

Large couverture du serveur Vitesse rapide Blocage des logiciels publicitaires / programmes malveillants

NordVPN n’a pas d’extension Chrome gratuite, ce qui signifie que vous devrez configurer les choses directement avec Nord pour que tout fonctionne. L’extension est cependant facile à utiliser et les vitesses sont également décentes, avec plus de 5000 serveurs à travers le monde dédiés aux utilisateurs de NordVPN.

Nord a également un œil sur la sécurité avec une combinaison de double saut et de cryptage qui devrait vous garder totalement anonyme et en sécurité lorsque vous êtes en ligne.

Un service de chat en direct 24h / 24 et 7j / 7 vous permet de résoudre les problèmes à tout moment, et bien que cela puisse coûter un peu cher si vous payez mensuellement, il existe une garantie de remboursement de 30 jours si vous souhaitez l’essayer. Le plan de trois ans en particulier offre le meilleur rapport qualité-prix et vaut le détour si vous êtes convaincu que vous utiliserez le service à bon escient.

NordVPN



NordVPN est l’un des noms les plus courants et les plus importants de l’espace VPN, et il se trouve également être l’un des meilleurs. Il offre parmi le plus grand nombre d’options de serveur et des expériences d’application de haute qualité.

À partir de 3,49 $ par mois chez NordVPN

Source: Bouclier Hotspot

3. Bouclier de point d’accès

Une option gratuite solide

Extension Chrome dédiée: Oui | Note du Chrome Web Store: 3,7 / 5 | Chat en direct 24/7: Oui | Durée de l’essai gratuit: 45 jours | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 5 | Serveurs / pays: 3200 + / 80 +

Avantages

Essai gratuit Vitesses rapides Facile à utiliser

Les inconvénients

Le forfait mensuel peut coûter cher

Hotspot Shield est un excellent choix pour ceux qui cherchent à tester les eaux VPN sans s’engager à un engagement financier mensuel ou annuel.

L’extension gratuite vous permet de tester le service, limitant l’usurpation de votre emplacement à seulement quatre pays, avec un bonus de blocage des publicités ajouté pour faire bonne mesure.

Il est facile à utiliser, attribuant automatiquement le serveur le plus rapide possible à votre connexion, et cela se voit – les vitesses de téléchargement et de téléchargement sont impressionnantes, avec un cryptage 256 bits également inclus pour un anonymat sécurisé.

Un essai de 45 jours est la cerise sur un gâteau déjà délicieux.

VPN Hotspot Shield



C’est notre principale recommandation pour ceux qui recherchent un VPN gratuit. Vous devez entrer votre numéro de carte de crédit, mais la société ne vous facturera pas et vous pourrez utiliser le service gratuitement au-delà de la période d’essai de 7 jours.

À partir de 2,99 $ par mois chez Hotspot Shield

Source: Cyberghost

4. CyberGhost

Excellent rapport qualité / prix

Extension Chrome dédiée: Non | Note du Chrome Web Store: 4,4 / 5 | Chat en direct 24/7: Oui | Durée de l’essai gratuit: 45 jours | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 7 | Serveurs / pays: 6500 + / 85 +

Avantages

Utilisation gratuite Performances solides Facilité d’utilisation

Les inconvénients

Les paiements mensuels sont chers

L’extension proxy gratuite de CyberGhost est facile à configurer et à utiliser, vous permettant de l’activer et de la désactiver tout en choisissant votre emplacement préféré directement à partir de votre navigateur Chrome.

Les vitesses sont solides, même si vous remarquerez peut-être des ralentissements en fonction de votre emplacement et / ou de l’heure de la journée. Le service comprend un cryptage 256 bits pour une plus grande tranquillité d’esprit, avec quatre plans disponibles en fonction de vos besoins.

Bien que l’abonnement mensuel soit assez cher, le plan annuel offre un meilleur rapport qualité-prix, le plan de trois ans offrant le meilleur rapport qualité-prix.

CyberGhost VPN



CyberGhost facilite l’utilisation d’un VPN en vous aidant à choisir le meilleur serveur à utiliser pour certaines tâches, et il offre généralement certains des meilleurs prix du marché.

À partir de 2,75 $ par mois chez CyberGhost VPN

Source: PIA

5. Accès Internet privé

Idéal pour des performances ultra-rapides

Extension Chrome dédiée: Oui | Note du Chrome Web Store: 3,7 / 5 | Chat en direct 24h / 24 et 7j / 7: Non | Durée de l’essai gratuit: 30 jours | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 10 | Serveurs / pays: 3300 + / 45

Avantages

Beaucoup de fonctionnalités Outils de confidentialité supplémentaires Facile à utiliser

L’extension Private Internet Access est une offre solide et robuste, facile à utiliser, avec en prime des outils de confidentialité supplémentaires.

Celles-ci incluent la possibilité d’empêcher les sites Web d’accéder à votre microphone, votre emplacement et votre caméra, tout en arrêtant les fuites WebRTC, en bloquant / désactivant Flash, les cookies tiers, le remplissage automatique des cartes de crédit, et bien plus encore.

Au-delà de la pléthore de fonctionnalités de sécurité, il débloque également le contenu – bien que vous puissiez rencontrer des problèmes avec Amazon Prime ou BBC iPlayer. Si vous utilisez ces services, il est préférable de chercher ailleurs.

Les vitesses de téléchargement sont solides, mais il n’y a pas de support de chat en direct. Ce dernier est un peu amélioré avec un essai gratuit de 30 jours, vous permettant de tester les choses avant de vous engager correctement.

VPN PIA



Bien que PIA puisse avoir des emplacements de serveur inférieurs à ceux de la plupart des concurrents, il ne propose aucune limite de données, 10 connexions simultanées et des applications faciles à utiliser, ce qui signifie qu’il reste toujours un gagnant dans notre livre.

À partir de 2,69 $ par mois chez PIA

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par example:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protégez votre sécurité en ligne et renforcez votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

