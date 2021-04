Meilleur VPN sécurisé 2021 | Android Central

Lorsque vous recherchez le meilleur VPN sécurisé, vous souhaitez trouver un service capable de masquer votre emplacement, de protéger vos données sensibles et, dans l’ensemble, de vous aider à rester plus anonyme en ligne.

L’idée même d’un VPN, comme vous le savez peut-être déjà, est d’augmenter votre anonymat en envoyant votre signal via un serveur intermédiaire. Le résultat est que vous avez une couche tampon entre votre appareil et l’endroit où vous vous connectez. En conséquence, il est extrêmement difficile, voire impossible, de vous trouver en fonction de l’endroit où vous avez été en ligne.

Meilleurs VPN sécurisés 2021

En plus de cela, les meilleurs VPN chiffreront également toutes les données circulant à travers ses serveurs, ce qui rendra les informations inintelligibles même si une personne non autorisée en prenait possession.

Qu’est-ce que cela signifie pour la sécurité? Vous n’aurez pas à vous soucier de la découverte de votre emplacement, ni de vos informations sensibles, en particulier lorsqu’elles sont envoyées par e-mail ou via le Web. En faisant rebondir votre signal via un serveur sécurisé, vos données sont non seulement cryptées, mais également mieux cachées des éventuels mauvais acteurs. Alors, comment ça marche?

Comment fonctionne un VPN?

Comme mentionné, et sans devenir trop technique, un VPN rend essentiellement difficile pour tout visiteur potentiel en ligne d’accéder aux données envoyées depuis votre téléphone ou votre ordinateur sur Internet en masquant votre emplacement physique et en chiffrant les données sortantes et entrantes afin que seuls ceux qui envoient ou la réception peut voir le contenu.

Un avantage simple est le streaming de contenu qui serait autrement limité dans votre région, comme l’utilisation d’un VPN pour Netflix ou d’un VPN BBC iPlayer si le contenu de ces services ne vous est pas disponible autrement.

Le grand avantage dont nous parlons d’elle, cependant, est l’anonymat et la confidentialité totaux car votre emplacement réel et votre adresse IP sont masqués et vos données sont envoyées via une sorte de tunnel crypté, loin des regards indiscrets des gouvernements, des FAI ou même pirates malveillants. Si vous faites des achats ou effectuez des opérations bancaires en ligne, utilisez des réseaux Wi-Fi publics ou souhaitez simplement garder votre utilisation d’Internet privée, il est sage d’utiliser un VPN.

Avec tout cela à l’esprit, voici cinq des meilleures options VPN pour la sécurité.

1. ExpressVPN

Meilleur VPN global pour la sécurité et plus

Chat en direct 24h / 24 et 7j / 7: Oui | Durée de l’essai gratuit: 30 jours | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 5 | Serveurs / pays: 3 000 + / 90 +

Avantages

Serveurs très sécurisés Large couverture Performances rapides et fiables

ExpressVPN est notre premier choix en matière de sécurité. C’est grâce à une vaste sélection de serveurs placés partout dans le monde avec un cryptage AES 256 bits impressionnant et OpenVPN. Ces serveurs appartiennent à ExpressVPN et utilisent leur propre DNS crypté 256 bits sans connaissance sur chacun.

ExpressVPN utilise une prise de contact RSA-4096, un code d’authentification de message de hachage SHA-512 et Perfect Forward Secrecy. Tout cela s’ajoute à une connexion très étroite entre vous et les serveurs avant de vous connecter au Web plus large.

En plus de cela, vous bénéficiez également d’une protection contre les fuites WebRTC, d’une protection contre les fuites DNS et d’un kill switch qui arrête toutes les connexions sur votre appareil en cas de panne de votre réseau.

Les vitesses sont rapides et, grâce au nombre élevé de serveurs, vous pouvez obtenir cette hâte où que vous soyez et quel que soit le système auquel vous vous connectez. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous souhaitez vérifier que vous êtes en sécurité pour une tâche, le support client en ligne 24h / 24 et 7j / 7 est parfaitement doté d’un personnel serviable et compétent disponible immédiatement pour vous aider.

Grâce à une garantie de remboursement de 30 jours, c’est une excellente option à essayer avant d’acheter. Et si vous optez pour le plan annuel, vous obtenez un autre mois gratuit.

ExpressVPN

C’est un premier choix pour tous ceux qui cherchent à se lancer avec un VPN. Il offre un excellent mélange de vitesse, de fiabilité, de service client exceptionnel et de prix abordable. Il y a une garantie de remboursement de 30 jours, alors essayez-le aujourd’hui.

2. NordVPN

L’un des meilleurs VPN sécurisés du marché

Chat en direct 24h / 24 et 7j / 7: Oui | Durée de l’essai gratuit: 30 jours | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 6 | Serveurs / pays: 5 000 + / 55 +

Avantages

Double protection par cryptage Paiements anonymes Bitcoin Blocage des logiciels publicitaires et des logiciels malveillants

NordVPN est réputé pour sa sécurité et cela est en grande partie grâce à son utilisation non pas d’un mais de deux cryptages. Ce double VPN signifie que vos données sont envoyées via deux serveurs distincts, ajoutant cette couche de sécurité supplémentaire.

De plus, vous pouvez payer en utilisant Bitcoin pour être encore plus anonyme. Nord dispose de serveurs dédiés au travail sur le réseau Onion. Un bonus intéressant est le blocage automatique des sites Web suspects ainsi que le blocage des logiciels publicitaires et des logiciels malveillants. Tout cela et vous avez un cryptage 256 bits, des protocoles de sécurité IKEv2 / IPSec et une forte politique de non-journalisation, pour vous garder totalement anonyme.

Les couches de sécurité ne signifient pas un ralentissement des vitesses de connexion en ce qui concerne NordVPN, car vous obtenez toujours des performances impressionnantes sur les nombreux emplacements de serveurs. Et cela s’applique lorsqu’il est utilisé sur macOS, iOS, Windows et Android.

Profitez d’un service client 24h / 24 et 7j / 7 et d’une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui en fait une autre option de sécurité VPN très attrayante.

NordVPN

NordVPN est l’un des noms les plus courants et les plus importants de l’espace VPN, et il se trouve également être l’un des meilleurs. Il offre parmi le plus grand nombre d’options de serveur et des expériences d’application de haute qualité.

3. CyberGhost

Excellent rapport qualité / prix sécurité

Chat en direct 24h / 24 et 7j / 7: Oui | Durée de l’essai gratuit: 45 jours | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 7 | Serveurs / pays: 6 500 + / 85 +

Avantages

Bloque les publicités, les trackers et les sites Web malveillants. Performances solides Facilité d’utilisation

Les inconvénients

L’interface pourrait être plus propre

CyberGhost est une option VPN rapide, abordable et hautement sécurisée qui coche toutes les cases nécessaires pour la sécurité en ligne. C’est idéal pour bloquer avec sa capacité à empêcher les publicités, les trackers et les sites Web malveillants de vous harceler, et ce n’est que la pointe de l’iceberg. Cela automatise également la redirection HTTPS pour que vous soyez toujours en sécurité – idéal lorsque vous utilisez vos coordonnées bancaires en ligne.

La politique de non-journalisation de CyberGhost se démarque également et l’entreprise utilise un rapport de transparence annuel. Il fait cela pour montrer qu’il ne cache rien aux utilisateurs et prend très au sérieux la confidentialité des données.

CyberGhost fait tout cela tout en maintenant le prix bas et en sous-cotant une grande partie de la concurrence VPN. Optez pour un engagement à plus long terme, comme le plan de 39 mois, et cela devient l’une des options VPN les plus abordables du marché.

CyberGhost VPN

CyberGhost facilite l’utilisation d’un VPN en vous aidant à choisir le meilleur serveur à utiliser pour certaines tâches, et il offre généralement certains des meilleurs prix du marché.

4. VyprVPN

Idéal pour des performances ultra-rapides

Chat en direct 24h / 24 et 7j / 7: Oui | Durée de l’essai gratuit: 3 jours | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 5 | Serveurs / pays: 700 + / 64

Avantages

Super vitesses Outils de confidentialité supplémentaires Facile à utiliser

VyprVPN est l’une des options VPN les plus rapides du marché, sans exception. Pourtant, il le fait tout en offrant une grande sécurité. Dans ses 64 pays serveurs, vous pouvez vous attendre à des performances rapides et à une sécurité supplémentaire grâce à son propre protocole Chameleon, ce qui rend plus difficile la détection de l’utilisation d’un VPN – idéal pour le streaming dans d’autres pays.

L’interrupteur d’arrêt et la protection contre les fuites sont standard, ce qui signifie que vous êtes protégé entre les points de connexion et au cas où votre connexion Internet serait coupée. L’utilisation de son propre service DNS sans connaissance est attrayante car cela signifie que votre anonymat est super sécurisé. L’entreprise a même un audit indépendant pour s’assurer que vos données sont sécurisées et qu’il n’y a pas du tout de journalisation.

Le seul inconvénient est que l’essai gratuit est limité à trois jours et que vous ne serez pas remboursé après votre engagement. Cela dit, les prix sont bas pour les plans à long terme et cela en vaut la peine et plus encore.

VyprVPN

Économisez 87% en optant pour l’offre de 36 mois disponible chez VyprVPN dès maintenant. Il dispose d’une connexion rapide et fiable pour le streaming, un cryptage puissant, des applications pour toutes les principales plates-formes et des serveurs du monde entier.

5. IPVanish

Idéal pour la puissance et les performances

Chat en direct 24h / 24 et 7j / 7: Non | Durée de l’essai gratuit: 30 jours | Nombre maximal d’appareils pris en charge: 10 | Serveurs / pays: 1300 + / 53

Avantages

Applications configurables très rapides De nombreux appareils pris en charge

Les inconvénients

Ne débloque pas iPlayer ou Amazon Prime Video

IPVanish est un VPN qui équilibre bien la puissance et les performances, ce qui signifie que vous obtenez de nombreuses fonctionnalités sans qu’elles n’affectent les connexions ultra-rapides. Les offres de sécurité incluent le cryptage AES 256 bits-CBC ainsi qu’un algorithme de hachage SHA256, ce qui signifie une excellente couverture lorsque vos données se déplacent en ligne.

Vous obtenez plusieurs options de protocole avec IPVanish ainsi qu’un kill switch pour vous protéger en cas de panne de votre connexion. Il existe également une protection contre les fuites IPv6, des DNS propriétaires et des DNS tiers, ainsi qu’une option de brouillage OpenVPN pour vous empêcher d’être détecté comme utilisant un VPN. Cela signifie moins de chance d’être bloqué lors de l’utilisation de ce VPN – idéal pour les sites de streaming.

L’inconvénient est que cela ne débloquera pas BBC iPlayer ou Amazon Prime Video. Cela dit, vous pouvez vous attendre à des vitesses ultra rapides et à une grande sécurité – ce à quoi vous vous attendez car c’est l’une des options les plus coûteuses du marché et ne propose qu’un essai de 30 jours à l’occasion. Cela vaut la peine d’être saisi si cela se produit lorsque vous visitez le site.

VPN IPVanish

IPVanish n’a peut-être pas le plus grand nombre de statistiques, mais le service proposé par la société est fiable et rapide. La configuration ne prend que quelques minutes, alors commencez dès aujourd’hui!

