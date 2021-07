Meilleur VPN YouTube 2021 : Débloquez et diffusez facilement

Si vous avez travaillé à domicile pendant la pandémie mondiale actuelle, il y a de fortes chances que vous ayez été soumis aux terribles réalités de la télévision de jour. Des jeux télévisés ringards aux anciennes rediffusions, regarder la pause déjeuner peut rapidement devenir une expérience plutôt douloureuse. C’est là qu’intervient le meilleur VPN YouTube. Cela peut vous aider à sauver la journée et à débloquer YouTube pour vous rapidement et facilement.

Heureusement, nous avons YouTube pour nous tenir compagnie, avec son offre infinie de vidéos couvrant tous les sujets imaginables. Des vidéos de chats aux discussions scientifiques approfondies sur les mystères de l’univers, il y en a pour tous les goûts.

Malheureusement, le contenu de YouTube n’est pas toujours accessible à tous. Assez souvent, certains contenus peuvent être bloqués dans différentes régions. Si vous essayez de rattraper un peu d’esprit sec classique d’un panel britannique aux États-Unis, par exemple, vous pourriez trouver votre chemin bloqué par un message d’erreur ennuyeux. C’est là que l’utilisation de l’un des meilleurs services VPN peut vraiment vous aider.

Un VPN vous permet essentiellement de prétendre être dans un autre pays ou lieu, vous permettant de regarder des vidéos sur YouTube qui seraient autrement bloquées. Bien que la légalité soit une zone grise (et que nous ne tolérons pas), beaucoup de gens les trouvent utiles.

Comment un VPN aide-t-il à débloquer YouTube ?

Un VPN fonctionne en détournant votre signal via un serveur différent, qui se trouve souvent dans un autre pays. Cela vous donne une adresse IP différente, vous permettant d’apparaître comme si vous étiez à l’autre bout du monde en tant qu’utilisateur anonyme. Le résultat final est non seulement plus de confidentialité, mais également le déverrouillage de l’accès au contenu en streaming dans ce pays.

En fin de compte, un VPN vous permet d’accéder à du contenu sur des sites comme YouTube qui serait autrement indisponible dans votre pays. Nous avons testé un tas de services VPN et avons rassemblé cinq des meilleurs ci-dessous, et avons une liste de toutes les meilleures offres VPN pour vous aider à économiser de l’argent sur le service de votre choix.

1. ExpressVPN

Meilleur VPN YouTube global pour la plupart des gens

Connexions rapides : Très | Nombre de serveurs : 3 000+ | Emplacements des serveurs : 160 | Nombre maximal d’appareils pris en charge : 5 | Peut être utilisé avec : Windows, Mac, Android, iOS, Linux, PlayStation, Xbox

Avantages

Beaucoup de serveurs mondiaux Vitesses rapides

Les inconvénients

Plus cher que les concurrents

Comme les VPN fonctionnent en détournant les connexions via différents serveurs dans le monde, ils peuvent parfois ralentir les choses, mais certains fournisseurs sont bien meilleurs que d’autres. Avec 3 000 serveurs répartis sur 160 emplacements dans 94 pays, ExpressVPN est l’une des options les plus rapides du marché, offrant des vitesses supérieures à la moyenne.

Si la sécurité est une préoccupation, alors vous êtes couvert là aussi. Comme il est basé dans les îles Vierges britanniques, le service offre une connexion de confidentialité offshore, ce qui signifie qu’il n’y a pas de journaux de votre activité. Vous bénéficiez également d’une protection contre les fuites DNS/IPv6, d’un kill switch et d’un tunneling fractionné.

Les principaux inconvénients sont que seules cinq connexions simultanées sont prises en charge par compte, et contrairement à d’autres, il n’y a pas d’essai gratuit si vous voulez essayer les choses avant de débourser de l’argent.

Néanmoins, il est facile à configurer sur Windows, Mac, iOS, Android et même Linux, garantissant que jusqu’à cinq de vos principaux appareils sont couverts. Le plan annuel offre le meilleur rapport qualité-prix, surtout si vous utilisez le service tous les jours. Oui, c’est un peu plus cher que la plupart de ses rivaux, mais comme le dit le vieil adage, vous en avez pour votre argent.

ExpressVPN



C’est notre premier choix pour tous ceux qui cherchent à démarrer avec un VPN. Il offre un excellent mélange de vitesse, de fiabilité, de service client exceptionnel et d’abordabilité. Il existe une garantie de remboursement de 30 jours, alors essayez-le dès aujourd’hui.

À partir de 6,67 $ par mois chez ExpressVPN

2. IPVanish

Un bon équilibre entre vitesse et performance

Connexions rapides : Oui | Nombre de serveurs : 1 900+ | Emplacements des serveurs : 75+ | Nombre maximal d’appareils pris en charge : 10 | Peut être utilisé avec : Windows, Mac, Android, iOS, Linux

Avantages

Vitesses rapides Large gamme d’appareils pris en charge

Il n’a peut-être pas autant d’emplacements de serveurs mondiaux qu’ExpressVPN, mais la liste d’IPVanish de plus de 75 pays n’est en aucun cas minable, et cela se voit – elle offre des vitesses toujours rapides, surtout si vous utilisez un serveur à proximité.

Les appareils et systèmes d’exploitation habituels sont tous pris en charge, y compris Windows, Mac, iOS, Android et même Amazon Fire TV et Fire Sticks. IPVanish a également l’avantage de fournir des instructions pour configurer son service sur les Chromebooks, Linux et même les routeurs – ce dernier étant particulièrement pratique si vous souhaitez une couverture globale des avantages VPN pour chaque appareil de votre maison.

Un cryptage fort, un manque de journaux et d’autres dispositifs de sécurité sont tous présents et pris en compte, et bien qu’il n’y ait pas d’essai gratuit, vous obtenez un remboursement de 7 jours sans chichi si vous changez d’avis. Encore une fois, le forfait annuel est l’option la plus abordable, surtout si vous êtes un gros utilisateur.

IPVanish VPN



IPVanish n’a peut-être pas les plus gros chiffres pour les statistiques, mais le service proposé par l’entreprise est fiable et rapide. La configuration ne prend que quelques minutes, alors commencez dès aujourd’hui !

À partir de 3,99 $ par mois chez IPVanish

3. NordVPN

Meilleur VPN YouTube pour les utilisateurs soucieux de leur sécurité

Connexions rapides : Très | Nombre de serveurs : 5 200+ | Emplacements des serveurs : 60+ | Nombre maximal d’appareils pris en charge : 6 | Peut être utilisé avec : Windows, Mac, Android, iOS, Linux

Avantages

Excellentes fonctions de confidentialité Garantie de remboursement

Les inconvénients

L’application mobile pourrait être meilleure

Si vous lisez un article sur les meilleures options pour YouTube, vous avez probablement déjà vu une multitude d’annonces pour NordVPN, car la société a investi une tonne d’argent dans des annonces en ligne pour son service, en particulier sur YouTube lui-même.

Il peut également sauvegarder ses revendications, offrant des vitesses rapides et stables, avec une sécurité supplémentaire pour démarrer. C’est l’un des services les plus axés sur la confidentialité disponibles, doublant son cryptage avec une configuration de 2 048 bits, ainsi que deux kill switch en plus de la protection contre les fuites DNS.

C’est l’un des meilleurs choix si vous recherchez avant tout la confidentialité et l’anonymat, soutenu par le fait que vous pouvez même choisir de payer son service de manière anonyme en utilisant Bitcoin, pour encore plus de crédit de rue anonyme.

Avec d’excellentes vitesses, une assistance par chat en direct et une assistance sur plusieurs appareils (avec une garantie de remboursement de 30 jours pour faire bonne mesure), NordVPN est facilement l’un des meilleurs choix.

NordVPN



NordVPN est l’un des noms les plus courants et les plus importants de l’espace VPN, et il se trouve également que c’est l’un des meilleurs. Il offre parmi le plus grand nombre d’options de serveur et des expériences d’applications de haute qualité.

À partir de 3,49 $ par mois chez NordVPN

4. Accélérer

Idéal pour les débutants

Connexions rapides : Oui | Nombre de serveurs : 200 | Emplacements des serveurs : 50+ | Nombre maximal d’appareils pris en charge : 5 | Peut être utilisé avec : Windows, Mac, Android, iOS, Linux

Les inconvénients

Peu d’options d’abonnement

Comme son nom l’indique, Speedify est un fournisseur VPN qui se concentre sur la fourniture d’une expérience solide et rapide à ses utilisateurs.

Il y parvient grâce à sa fonction de « liaison de canaux », qui est capable de créer une connexion plus rapide et plus fiable en combinant plusieurs connexions – un choix idéal si vous disposez de plusieurs méthodes pour vous connecter.

Mis à part les fonctionnalités d’accélération de la vitesse, les connexions elles-mêmes sont également solides, grâce à l’offre de plus de 150 serveurs dans plus de 50 emplacements à travers le monde. Comme pour les autres services VPN de cette liste, Speedify est disponible sur toutes les principales plates-formes et appareils auxquels vous vous attendez, et son application est également bien polie, ce qui est un bonus.

Sur le plan de la confidentialité, il offre le cryptage ChaCha et la prise en charge de plusieurs protocoles VPN pour vous aider à garder vos données privées et ne conservera aucun journal de votre activité, pour une plus grande tranquillité d’esprit.

Il n’y a que deux plans tarifaires disponibles au moment de la rédaction, mais il existe une garantie de remboursement de 30 jours, ainsi qu’un plan gratuit qui offre 1 Go d’utilisation de données par mois.

Accélérer



C’est un cas de vitesse par nom, vitesse par nature pour Speedify. Vous bénéficiez également de tous les excellents ajouts de sécurité et de sécurité des autres VPN, alors ne vous inquiétez pas.

À partir de 4,99 $ chez Speedify

5. VyprVPN

Idéal pour les vitesses ultra-rapides

Connexions rapides : Très | Nombre de serveurs : 700+ | Emplacements des serveurs : 70+ | Nombre maximal d’appareils pris en charge : 30 | Peut être utilisé avec : Windows, Mac, Android, iOS, Linux

Avantages

Vitesses extrêmement rapides Jusqu’à 30 connexions simultanées Plus de 300 000 adresses IP disponibles

Cela a peut-être bâtardé l’orthographe du nom d’un serpent, mais ne vous laissez pas décourager par les pinailles grammaticales – c’est l’un des VPN les plus rapides que l’argent puisse acheter, ce qui en fait un choix idéal pour les internautes de la chaîne YouTube.

Ses vitesses rapides sont toutes grâce à un matériel optimisé, et il fonctionnera sur tous vos appareils, y compris les téléviseurs intelligents et les routeurs. Le joyau de la couronne pour les aficionados de la vie privée est le protocole Chameleon, qui porte bien son nom, qui vise à empêcher à la fois le blocage et la limitation de vitesse. Gardez toutefois à l’esprit que certaines informations de journalisation, telles que les heures de connexion, ont lieu.

Aucune option de remboursement n’est disponible ici, bien que ce soit l’une des options les plus abordables. Notez que le protocole Chameleon et la prise en charge de cinq appareils maximum ne sont disponibles que dans le forfait Premium légèrement plus cher.

VyprVPN



VyprVPN est une autre excellente option pour ceux qui recherchent des options VPN abordables à utiliser en Chine pour accéder à d’excellents services. Il y a 14 serveurs situés en Asie, permettant des vitesses de connexion élevées et garantissant sa fiabilité.

À partir de 1,66 $ par mois chez VyprVPN

Pouvez-vous utiliser un VPN gratuit pour débloquer YouTube ?

Nous avons déjà couvert certaines des meilleures options VPN gratuites, et il y en a beaucoup d’excellentes, mais les limitations des applications peuvent certainement entraver votre capacité à débloquer YouTube. Souvent, l’une des choses que les fournisseurs VPN gratuits limitent est le nombre d’options de serveur auxquelles vous pouvez vous connecter, ce qui signifie que vous ne pourrez peut-être pas trouver un serveur dans un emplacement qui vous permettrait d’accéder au service. Il y a aussi généralement un plafond de données assez bas, vous ne pourrez donc regarder qu’une partie d’une vidéo avant de devoir vous déconnecter du VPN.

Alors qu’un VPN gratuit est bon pour beaucoup de choses, si vous prévoyez de l’utiliser pour débloquer YouTube, vous devriez plutôt envisager une option payante mentionnée ci-dessus.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des termes et conditions de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

