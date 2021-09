Meilleur week-end du GP des Pays-Bas pour Alfa Romeo, pire pour McLaren · .

Une visite sur un circuit inconnu a bousculé l’ordre concurrentiel parmi les équipes de Formule 1.

Bien que pas, certes, aux extrémités opposées de la grille. Red Bull a réalisé le tour le plus rapide pour la septième fois cette saison, tandis que Haas est enraciné au fond comme d’habitude.

Mais le résultat remarquable de la journée est venu d’Alfa Romeo, qui a réalisé le cinquième temps le plus rapide de toutes les équipes. Antonio Giovinazzi est entré en Q3 et a garé sa voiture septième sur la grille dans une performance qui ne peut être décrite que comme Russellesque. C’était une performance opportune pour un pilote dont l’avenir dans l’équipe est incertain.

Alors que les C41 volaient, McLaren était intrigué par leur performance la moins compétitive de 2021 à ce jour, se classant sixième. L’équipe qui a été en moyenne 0,7% plus lente que le temps au tour le plus rapide de la saison jusqu’à présent était presque deux fois plus loin samedi.

“Nous sommes vraiment surpris de voir cette performance”, a déclaré Andreas Seidl, directeur de l’équipe McLaren, interrogé sur Alfa Romeo, qui n’avait pas été près de les battre lors des courses précédentes cette année.

« Nous avons constaté des pics de meilleures performances avec notre voiture lors des séances d’essais et d’une manière ou d’une autre, les caractéristiques de la piste ici et peut-être aussi les conditions ambiantes n’ont pas du tout joué avec les atouts de notre voiture. Cela a en quelque sorte exposé les faiblesses de notre voiture et il n’était tout simplement pas possible d’extraire plus de performances. »

Une partie de l’explication des écarts par rapport à la forme habituelle sera sans aucun doute que les équipes n’ont pas été en mesure de clouer leurs réglages aussi parfaitement que d’habitude compte tenu de leur connaissance limitée de la piste et de la perturbation considérable des essais. Le vainqueur de la pole Max Verstappen a décrit comment il aurait pu trouver quelques dixièmes de plus, tandis que Lewis Hamilton a également estimé qu’il y avait plus de temps à trouver dans sa Mercedes.

Dans le cas de McLaren, la réponse peut également résider dans leurs pilotes. Norris a été exceptionnellement sur-qualifié par Daniel Ricciardo, lors de la première séance de qualification depuis son accident à grande vitesse à Spa. Ce ne serait pas une surprise si cela l’avait fait perdre son rythme.

