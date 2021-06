meilleure affaire ordinateurs portables

in

L’une des catégories qui sont toujours parmi les plus recherchées sur Prime Day est celle des ordinateurs portables. Ce n’est pas surprenant puisque l’achat d’un ordinateur portable est une décision difficile en raison de la méconnaissance du grand public, du grand nombre d’alternatives existantes et du coût impliqué.

C'est pourquoi, pour vous donner un coup de main, nous avons sélectionné les meilleures offres sur les ordinateurs portables pour Prime Day 2021.

C’est pourquoi, pour vous donner un coup de main, nous avons sélectionné les meilleures offres sur les ordinateurs portables pour Prime Day 2021. Jetez un œil, vous en trouverez sûrement un qui vous correspond.

La meilleure offre Prime Day sur les ordinateurs portables

Matebook Huawei pour 550 €

Un ordinateur portable parfait pour ceux qui recherchent mobilité et légèreté, puisque sa petite taille, 14 pouces, rejoint son poids plume, 1,38 kg. Mais une taille contenue et un poids léger n’impliquent pas un manque de puissance, car il dispose d’un processeur AMD Ryzen 3500U ainsi que d’une RAM de 8 Go qui vous permet d’effectuer toutes sortes de tâches quotidiennes.

En revanche, son écran est d’une grande qualité, puisqu’il dispose de la technologie IPS et d’une résolution FULL HD. Il dispose d’un SSD d’une capacité de 256 Go. Un autre aspect très important est sa batterie, car elle a une autonomie de 10 heures.

ACHETER (549,99 €)

Ordinateurs portables : des offres qui se démarquent par leur rapport qualité-prix

Obtenez un ordinateur portable HP à un prix cassé

Cet ordinateur portable HP a un prix plus qu’attrayant, puisque pour un peu plus de 400 € vous pouvez avoir un ordinateur portable adapté à la plupart des utilisateurs.

Il dispose d’un processeur Intel Core i3 1115G4, adapté aux tâches basiques, qui est couplé à 8 Go de RAM. Concernant son stockage, il dispose d’un SSD de 256 Go.

ACHETER 499,99 € (409,99 €)

Un ordinateur portable de jeu pour un peu plus de 600 €

On plonge dans le monde du gaming avec ce Lenovo IdeaPad Gaming 3. Ce modèle dispose de fonctionnalités de pointe puisqu’il dispose d’un processeur AMD Ryzen 7 accompagné de 16 Go de RAM.

ACHETER 949,00 € (629,99 €)

Un Chromebook à 200 €

On passe à la gamme basique d’ordinateurs portables utilisables avec ce Chromebook Asus. Prix ​​très serré pour cet appareil doté d’un processeur Intel Celeron N3350 pour les tâches de base telles que la navigation ou le visionnage de films. Son poids est très contenu, puisqu’il dépasse les 2kg pour très peu.

ACHETER 263,17 € (199,99 €)

