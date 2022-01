Meilleure annonce de campagne jamais réalisée ? Clay Aiken pour le Congrès

C’est à peu près « à surveiller » en termes de production, de substance, de message. De l’appel à l’extrémisme et aux voix extrémistes aux messages positifs sur le Parti démocrate, en passant par l’introduction de points de fond sur des questions nécessitant une attention et une action à son histoire personnelle, les trois minutes d’Aiken valent votre temps.

Pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, la version YouTube :

Le scénario

Salut les gens, ça fait un moment. Maintenant, je sais que j’ai l’air un peu différent ces jours-ci, mais nous nous sommes déjà rencontrés. Je suis Clay Aiken.

La plupart d’entre vous se souviennent probablement de moi comme ça… maigre. À cette époque, j’étais un gamin aux yeux brillants de Caroline du Nord sur le point de devenir professeur d’éducation spécialisée. Et puis ce petit concours de chant a tout changé pour moi. C’était il y a presque 20 ans. Peux tu croire ça?

Beaucoup de choses peuvent arriver en 20 ans. À l’époque de notre première rencontre, il n’y avait pas de Facebook. Il n’y avait pas de Twitter. … Dieu merci!

Il n’y avait pas de smartphone. Le téléphone portable le plus populaire en Amérique ressemblait en fait à ceci.

Et, je peux vous garantir qu’à moins que vous ne viviez en illinois, vous ne saviez même pas qui était ce type.

Beaucoup de choses ont changé pour moi aussi. Je suis rentré. Je suis sorti. Je suis devenu père. Ces jours-ci, ma vie ressemble beaucoup plus à la tienne qu’à celle de Justin Bieber. Que je puisse

te promets.

Mais, une chose qui n’a jamais changé pour moi, c’est à quel point j’aime mon pays d’origine. La Caroline du Nord est l’endroit où j’ai découvert pour la première fois que j’avais une voix. Et que c’était une voix qui pouvait être utilisée pour plus que chanter.

Vous savez que pendant des décennies la Caroline du Nord a été en fait le phare progressiste dans le

Sud. Nous avions les meilleures routes et les meilleures écoles car à l’époque, les voix les plus fortes de notre gouvernement étaient des progressistes qui faisaient en sorte que notre séjour se déroule toujours

Nationalistes blancs (Cawthorn) à droite

Mais, ensuite, les choses ont changé et les progressistes ont perdu le pouvoir et nous avons commencé à avoir des politiques à l’envers comme les projets de loi sur la suppression des électeurs et le fanatisme

facture de salle de bain.

Aujourd’hui, il semble que les voix les plus fortes de la politique de Caroline du Nord soient des nationalistes blancs comme ce type. « Mes amis, je vous encourage à continuer à faire entendre votre voix parce que nous aimons Donald Trump » [Cawthorn …]

Homophobes à gauche

et des homophobes haineux comme celui-ci « quel est le but de l’homosexualité que crée-t-elle ?

Et, nous savons tous que ce n’est pas seulement une affaire de Caroline du Nord pour chaque Madison et Mark en Caroline du Nord, il y a une Marjorie en Géorgie ou Lauren au Colorado. Et ces gens absorbent tout l’oxygène de la pièce. je vais te dire que j’en ai marre

Je vais vous dire autre chose. En tant que démocrates, nous devons nous améliorer pour parler et utiliser nos voix, car ces gens ne se calmeront pas de sitôt.

C’est pourquoi je me présente au congrès ici dans cette communauté qui m’a élevé et où j’ai découvert ma voix pour la première fois.

En tant que démocrates pondérés, ouverts d’esprit et compatissants, nous avons toujours été le parti de tous les Américains. Nous avons toujours été la grande tente. Et nous devons continuer à l’être parce que de l’arrêt du changement climatique et du racisme systémique et de l’inégalité des revenus et de la violence armée à la sécurisation des droits de vote et des soins de santé gratuits et le droit d’une femme de choisir, c’est nous qui allons résoudre les plus gros problèmes du pays Et c’est nous qui allons défendre nos droits les plus précieux

Des nationalistes blancs à sa droite et des homophobes à sa gauche, Clay Aiken est prêt à les affronter.

Et, pensez à quel point ces gars-là vont être excités lorsque nous élirons le

le premier membre gay du Congrès du sud. rendez-les fiers, allez sur clayegan.com et ajoutez quelques dollars pour ajouter votre voix à notre campagne historique, car si les voix les plus fortes et les plus haineuses pensent qu’elles vont parler pour nous, dites-leur simplement que je réchauffe la vieille voix cordes

Comment est-ce pour le but, mon grand?