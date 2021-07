Meilleure caméra de sécurité intérieure 2021

Meilleur

caméra de sécurité intérieure Android Central 2021

Protéger nos maisons et nos familles avec une technologie intelligente n’a jamais été aussi facile. Vous pouvez maintenant voir ce qui se passe lorsque vous n’êtes pas à la maison, même si c’est juste pour voir les bêtises que l’animal de compagnie fait pendant que vous êtes au bureau. Quelle que soit votre raison, nous avons le choix entre les meilleures caméras de sécurité intérieures.

Collez-le n’importe où : Ring Stick Up Cam



Choix du personnel

Cette caméra envoie des alertes lorsqu’elle détecte un mouvement, et elle dispose d’une vision nocturne et d’un son bidirectionnel. Il est disponible en version alimentée par batterie, plug-in ou Power-over-Ethernet. Vous pouvez également le monter facilement sur n’importe quelle surface plane. Mieux encore, ils disposent désormais d’un cryptage de bout en bout afin que vos vidéos soient privées et sécurisées. Vous aurez besoin d’un sous-marin Ring Protect pour obtenir des fonctionnalités d’IA, mais c’est un prix raisonnable.

Reconnaissance faciale : caméra de sécurité Nest Cam IQ Indoor



Nest Cam IQ fait la différence entre les objets, les personnes que vous connaissez et les étrangers. Il filme en 1080p mais peut zoomer sur quelqu’un qui se déplace dans la pièce à l’aide d’un capteur 4K sans perte. Il sert également de haut-parleur Google Assistant avec son réseau de trois micros et ses puissants haut-parleurs. Elle n’est plus disponible sur le Google Store, alors envisagez de vous procurer cette caméra coûteuse dans n’importe quelle vitrine tant qu’elle est encore en stock.

300 $ chez Best Buy 299 $ chez Walmart

Bouclier de confidentialité intégré : Arlo Essential Indoor



L’Arlo Essential Indoor dispose d’un écran de confidentialité pour le rendre visible si la caméra enregistre ou non ; vous pouvez automatiser le bouclier pour qu’il s’allume selon un calendrier, une clôture géographique ou manuellement avec l’application. Sinon, cette caméra filme en 1080p et dispose d’un champ de vision à 130 degrés, d’un son bidirectionnel, d’une sirène, de la prise en charge d’Alexa et de Google Assistant et de l’intelligence artificielle si vous vous abonnez à Arlo Smart.

100 $ chez Amazon 100 $ chez Best Buy

Détection de l’IA, aucun sous-marin requis : eufy Security Solo IndoorCam



Ces caméras d’intérieur abordables vous permettent de détecter immédiatement les personnes, les animaux domestiques et les objets sans frais mensuels. Vous pouvez payer pour le stockage en nuage, mais vous pouvez également économiser de l’argent avec une carte microSD pour le stockage local. Il filme en 2K ou 1080p, vous avertit s’il entend des pleurs et vous permet de définir des zones d’activité pour des alertes plus intelligentes. Il n’a pas le plus grand champ de vision, mais c’est une option solide pour protéger plusieurs pièces de votre maison.

40 $ chez Amazon 40 $ chez Walmart

Voir partout : Wyze Cam Pan



Cette caméra dispose d’une fonction de panoramique à 360 degrés et d’alertes de notification pour la détection de mouvement. Il peut faire un cercle complet en trois secondes – assez rapidement pour suivre quelqu’un qui se déplace rapidement – et peut être configuré pour tourner automatiquement entre les points de cheminement afin que rien ne soit manqué. Vous bénéficiez d’un stockage vidéo gratuit de 14 jours, d’un audio bidirectionnel et d’une option de stockage local.

38 $ chez Amazon 38 $ chez Walmart

Alertes intelligentes : Ring Indoor Cam



La caméra intérieure de Ring est facile à installer (il suffit de la brancher) et facile à utiliser grâce à l’intégration étroite de Ring avec Alexa. Utilisez Live View pour vérifier votre domicile à tout moment, et enregistrez et stockez toutes vos vidéos pour seulement 3 $ par mois avec Ring Protect. Il n’est pas aussi polyvalent que le modèle Stick Up, mais il vous fera économiser beaucoup d’argent si vous prévoyez de le coller sur une étagère.

60 $ chez Amazon 60 $ chez Best Buy

Une semaine de stockage cloud : Arlo Q



Avec l’Arlo Q, vous bénéficiez d’avantages similaires à ceux de l’Arlo Indoor : audio bidirectionnel, enregistrements HD 1080p, champ de vision de 130º, notifications instantanées chaque fois qu’un mouvement est détecté, zoom numérique, vision nocturne et autres avantages. La différence est que l’Arlo Q est livré avec 7 jours d’enregistrements cloud gratuits, donc Arlo Smart est facultatif.

70 $ chez Amazon 80 $ chez Walmart

Batterie sans fil de 2 ans : Blink Indoor (1 kit de caméra)



Tant de caméras d’intérieur ont des cordons d’alimentation courts, ce qui limite l’endroit où vous pouvez les placer. Le Blink Indoor a une batterie massive qui vous permet de le placer ou de le monter n’importe où à l’intérieur. Vous bénéficiez également d’un son bidirectionnel, de la prise en charge d’Alexa, d’un stockage local sur une clé USB via un hub Blink (requis) et d’une résolution solide de 1080p.

80 $ chez Amazon 80 $ chez Best Buy

Vision nocturne colorée : Wyze Cam V3



Pour des performances solides et peu coûteuses, la dernière caméra Wyze prend des photos en 1080p avec un champ de vision de 130 degrés et dispose d’un capteur de lumière étoilée qui lui permet de filmer en couleur dans des conditions de faible luminosité avant de passer à l’IR dans l’obscurité totale. Il prend également en charge l’audio bidirectionnel, la détection du son, la compatibilité Alexa/Google Assistant et deux semaines de stockage gratuit dans le cloud de courts clips.

36 $ sur Amazon

Mini merci : Blink Mini



Le Blink Mini est une autre caméra intérieure bon marché avec enregistrement 1080p et la plupart des fonctionnalités que vous obtiendriez avec des caméras de sécurité plus chères : détection de mouvement, audio bidirectionnel, prise en charge Alexa, vision nocturne IR et intelligence artificielle avec un abonnement.

35 $ ​​chez Amazon 35 $ chez Best Buy

Gardez un œil sur bébé : Arlo Baby Monitor



Que vous optiez ou non pour les oreilles de lapin en option (mais très mignonnes), si vous prenez cet appareil photo, vous disposerez de l’un des meilleurs moniteurs vidéo pour bébé. C’est aussi juste une excellente caméra de sécurité intérieure et est équipée d’une qualité vidéo 1080p, d’une conversation bidirectionnelle et d’une vision nocturne avancée. De plus, il dispose d’un lecteur de berceuses et d’une veilleuse.

200 $ sur Amazon

Récapitulatif de 30 secondes : Logitech Circle 2



Le Circle 2 propose une vidéo accélérée de 30 secondes des 24 heures précédentes et des alertes instantanées pour la détection de mouvement. Il a également un champ de vision de 180 degrés. Bien qu’il soit conçu pour fonctionner à l’extérieur avec une conception sans fil, le Logitech Circle 2 fonctionne également bien pour protéger les zones de votre maison sans prise à proximité.

180 $ chez Amazon 205 $ chez Walmart

Le meilleur du groupe ?

Presque toutes les caméras de sécurité peuvent vous envoyer des notifications chaque fois qu’elles détectent un mouvement. La plupart, sinon tous, peuvent également déclencher une alarme. Vous devez donc approfondir les fonctionnalités pour vous aider à décider laquelle vous convient le mieux. Il convient également de noter que beaucoup de ces caméras ont des fonctionnalités cachées derrière des murs payants d’abonnement, donc si vous avez besoin d’une fonctionnalité spécifique, assurez-vous de savoir si vous devrez payer un supplément pour cela.

Lors du choix de la meilleure caméra de sécurité intérieure, notre premier choix est la Ring Stick Up Cam. Pourquoi? En raison de sa polyvalence. Il fonctionne sans fil, mais est également disponible en versions filaire et PoE, et il peut être monté sur un mur ou une surface plane. Vous trouverez des caméras moins chères qui vous maintiennent attaché à des endroits spécifiques, mais le Ring Stick Up ne limitera pas vos options. Bien sûr, vous pouvez économiser de l’argent avec la Ring Indoor Cam et obtenir un grand nombre des mêmes fonctionnalités, moins la polyvalence.

Si vous avez un budget limité mais que vous souhaitez tout de même une bonne collection de fonctionnalités, la caméra Wyze Cam Pan est ce que vous recherchez. Avec le suivi des mouvements, l’enregistrement vidéo clair, la détection du son et un stockage cloud gratuit de 14 jours, vous bénéficiez d’une multitude de fonctionnalités à partir d’une caméra économique. En plus de cela, il fonctionne avec Alexa et Google Assistant. Il balaiera son regard dans une grande pièce, vous n’avez donc pas besoin d’acheter plusieurs caméras.

Avant d’acheter des caméras d’intérieur, réfléchissez également à la meilleure caméra de sécurité extérieure que vous souhaitez. Vous voudrez peut-être acheter la même marque pour l’intérieur et l’extérieur de votre maison, afin de pouvoir consulter les alertes et les enregistrements sur une seule application et payer un seul abonnement. Ou si vous ne voulez pas du tout payer d’abonnement, recherchez plutôt les meilleures caméras de sécurité avec des options de stockage local.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.