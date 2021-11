Meilleure caméra Nest 2021 | Android Central

Meilleur

Caméra Nest Android Central 2021

Alors que la gamme Google Nest est toujours considérée comme le petit nouveau dans le monde des caméras de sécurité, la dernière gamme de caméras de sécurité de la marque offre la possibilité de mieux protéger votre maison à un prix abordable. Et avec les vacances qui approchent à grands pas, il est peut-être temps d’explorer quelle caméra Google Nest pourrait valoir la peine d’être ajoutée à votre liste. Dans cet esprit, nous avons créé une liste des meilleurs appareils photo Nest sur le marché en ce moment. Les voici!

La polyvalence compte : Nest Cam (extérieure ou intérieure, batterie)



Choix du personnel

L’édition 2021 de Google de la Nest Cam est une caméra de sécurité intelligente alimentée par batterie utilisée à l’intérieur et à l’extérieur. La caméra suit les mouvements, les personnes, les véhicules, les animaux dans un champ de vision de 130 degrés ; enregistre un historique de trois heures de clips vidéo ; et enregistre pendant une panne Wi-FI jusqu’à une heure. Vous pouvez également acheter un câble étanche séparément pour une alimentation continue et activer la fonction d’historique vidéo en continu 24h/24 et 7j/7.

L’alternative la moins chère : Nest Cam (intérieure, filaire)



L’appareil Nest de Google le plus abordable est la Nest Cam (intérieure, filaire), qui présente la plupart des mêmes fonctionnalités que la Nest Cam alimentée par batterie, mais n’est pas résistante aux intempéries. Cependant, la version intérieure présente un champ de vision légèrement plus grand à 135 degrés (diagonale) et est disponible en quatre couleurs : neige, lin, brouillard et sable avec une base en bois d’érable.

Le plus grand et le meilleur : Nest Cam avec projecteur (filaire)



La Nest Cam avec projecteur (filaire) fait passer la Nest Cam (extérieure ou intérieure) au niveau supérieur en ajoutant un projecteur intelligent et en éliminant le besoin de piles. Cet appareil est doté de deux lumières LED et d’une détection de mouvement à 180 degrés pour une visibilité améliorée et des enregistrements vidéo plus clairs. Vous pouvez également personnaliser l’allumage et l’extinction des lumières, la luminosité et la sensibilité.

Une maison plus sûre : Nest Doorbell (batterie)



La Nest Doorbell (batterie) est une sonnette vidéo sans fil et alimentée par batterie. En plus d’envoyer des alertes d’activité, cet appareil vous permet de répondre à la porte à distance en temps réel ou de laisser des messages prédéfinis. La Nest Doorbell (batterie) est également conçue avec un champ vertical et des capacités HDR, ce qui vous permet de voir les chiffres dans des conditions de faible luminosité et d’obscurité.

Sécurité de haut niveau : Nest Doorbell (filaire)



Une avancée par rapport à la sonnette alimentée par batterie, la Nest Doorbell (filaire) offre un champ de vision plus large et envoie des alertes concernant les visages, les colis et le son familiers. Il fournit également des images fixes dans le cadre de sa fonction d’historique des événements de trois heures et de son historique vidéo 24h/24 et 7j/7 avec Nest Aware Plus. Alors que le modèle le moins cher fonctionne via l’application Google Home, la Nest Doorbell (filaire) nécessite l’application Nest.

QG de la maison sécurisée : Nest Hub Max



Une avancée par rapport au Nest Hub et au Nest Hub d’origine (2e génération), le Google Nest Hub Max dispose d’une caméra Nest en haut de l’écran, qui offre la plupart des mêmes fonctionnalités que la Nest Cam, y compris les alertes d’intrusion. Le Nest Hub Max bénéficie également d’un son de la plus haute qualité qui fonctionne de manière transparente avec d’autres appareils Nest Cam connectés dans la maison.

Pourquoi Google Nest ?

Il convient de souligner que, à l’exception de la Nest Doorbell (filaire), tous les appareils répertoriés ci-dessus nécessitent le téléchargement de l’application Google Home. Tous les appareils proposent également une vidéo HD avec HDR, une vision nocturne et la possibilité de parler et d’écouter via l’appareil.

Alors que les meilleures caméras de sécurité extérieures sont fabriquées par Ring, Arlo et Eufy, nous avons choisi la Nest Cam (extérieure ou intérieure, batterie) comme notre meilleur choix Nest Cam en raison de son prix moyen, de sa capacité à être utilisé à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, et le fait qu’il peut également être branché sur une prise. Cela dit, l’appareil photo et le logiciel ont encore beaucoup de place pour l’amélioration par rapport aux autres marques.

Si vous prévoyez d’utiliser la caméra uniquement à l’intérieur et que vous souhaitez économiser quelques dollars, alors la Nest Cam à 100 $ (intérieure, filaire) couvrira plus que vos besoins. Et si vous recherchez un système de sécurité domestique intelligent plus complet, vous pouvez opter pour le Nest Hub Max, qui vous aidera à contrôler et à suivre plusieurs caméras Nest.

