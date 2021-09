Meilleure caméra vidéo Android 2021

Meilleur

Caméra vidéo Android Android Central 2021

Les appareils photo des smartphones sont meilleurs que jamais, et cela s’applique autant à la vidéographie qu’à la photographie. Heureusement, à peu près n’importe quel téléphone haut de gamme capture des images nettes de nos jours. Certains ont d’excellentes fonctionnalités vidéo spécialisées, tandis que d’autres sont meilleurs pour la vidéographie point-and-shoot. Alors, quels sont les meilleurs téléphones Android pour filmer des vidéos ? Nous avons rassemblé une liste de nos caméras vidéo Android préférées pour tout le monde, du vidéaste en déplacement au cinéaste robuste.

Meilleur dans l’ensemble : Sony Xperia 1 III 256 Go



Choix du personnel

Le Xperia 1 III combine trois superbes appareils photo : large, téléobjectif et ultra-large avec des commandes manuelles robustes et un écran 4K aux couleurs précises capable d’utiliser le Rec. Gamme de couleurs 2020. De plus, l’application Cinema Pro de Sony est basée sur sa caméra de cinéma CineAlta Venice, qui vous permet de régler manuellement l’ISO, la mise au point et la vitesse d’obturation et d’appliquer des LUT pour obtenir différents looks de film.

Vidéos de la plus haute résolution : Samsung Galaxy S21 Ultra 128 Go



Le Galaxy S21 Ultra ne dispose pas de commandes vidéo manuelles aussi étendues que le Xperia 1 II, mais il enregistre des vidéos jusqu’à une résolution de 8K. Vous pouvez télécharger directement sur YouTube à cette taille, ou vous pouvez utiliser la galerie intégrée pour découper ou même réduire cette séquence en quelque chose de plus partageable. Il existe également une stabilisation vidéo ultra-stable dans des résolutions inférieures, et vous pouvez filmer en HDR10+ pour prendre en charge les écrans.

888 $ chez Amazon À partir de 900 $ chez Best Buy

Excellentes commandes manuelles : LG V60 ThinQ 128 Go



Le V60 dispose d’une liste de commandes vidéo manuelles presque aussi étendues que le Xperia 1 II, avec des LUT et une mise au point manuelle, ainsi que son excellent réseau de trois caméras. Vous pouvez surveiller votre audio dans le bonheur avec le Quad DAC au son incroyable de LG, et comme le S21 Ultra, vous pouvez filmer jusqu’à 8K. Vous disposez également d’un écran secondaire à connecter au téléphone, ce qui vous donne plus d’espace pour travailler lors du montage de vos séquences.

395 $ sur Amazon

Meilleure stabilisation : Google Pixel 5a – avec 5G



Le Pixel 5a emprunte beaucoup à ses frères phares, qui incluent une grande partie des prouesses de l’appareil photo. Avec à la fois OIS et EIS et une excellente stabilisation vidéo, la vidéo semble fluide lorsque vous êtes en déplacement dans une voiture, un train ou tout simplement en marchant dans la rue. Il existe quatre modes de stabilisation différents, vous permettant d’aborder chaque scénario différemment et même de passer à l’objectif ultra-large pour une nouvelle perspective.

À partir de 449 $ chez Google

Équipement de qualité professionnelle : Sony Xperia Pro 512 Go



Le Xperia Pro possède les mêmes appareils photo que le Xperia 1 II, mais contient davantage de fonctionnalités de qualité professionnelle qui s’adressent aux cinéastes et aux diffuseurs. Grâce à son port HDMI, vous pouvez connecter votre caméra dédiée, utiliser le Xperia Pro comme moniteur de référence 4K HDR et même télécharger vos images capturées en temps réel sur 5G. Mais, bien sûr, cela ne fait qu’effleurer la surface de ce que ce téléphone peut faire. Il s’agit d’un outil créatif incroyablement puissant pour le bon utilisateur.

2 498 $ chez Amazon 2 498 $ chez B&H

Meilleur pour moins: Samsung Galaxy S20 FE 128 Go



Le Galaxy S20 FE offre les mêmes fonctionnalités vidéo que le S21 Ultra, beaucoup plus cher, avec des appareils photo tout aussi performants et un prix beaucoup plus attractif. Son écran plat ne déformera pas vos vidéos lorsque vous les regardez, et vous pouvez augmenter son stockage lorsque vous êtes à court d’évolutivité microSD. Mieux encore, il a une autonomie fantastique, vous pouvez donc filmer en toute confiance toute la journée sans souci.

Tirez pour le meilleur

Les smartphones sont devenus des outils de vidéographie assez incroyables ces dernières années, et ces options vous seront très utiles, que vous vlogging ou que vous tourniez votre prochain film indépendant. Cependant, pour le tireur le plus polyvalent avec le plus de commandes manuelles, optez pour le Xperia 1 II, qui offre trois superbes caméras, des commandes vidéo manuelles robustes via son application Cinema Pro et des prises de vue dans un format cinématographique 21:9 avec l’efficacité codec h.265.

Avec Cinema Pro, vous pouvez appliquer différentes apparences à vos prises de vue basées sur la CineAlta Venice, l’incroyable caméra de cinéma plein format 6K de Sony. Vous pouvez également ajuster des paramètres tels que la fréquence d’images de votre projet, avec la possibilité de prendre des photos à 24 ips, et modifier des paramètres tels que l’ISO, la balance des blancs et la vitesse d’obturation à la volée. C’est de loin l’une des expériences de capture vidéo les plus complètes que nous ayons vues sur un téléphone Android, et cela en vaut la peine pour les cinéastes en déplacement.

À l’extrême extrême de l’éventail des prix, les tireurs professionnels peuvent envisager le Xperia Pro, qui comprend les mêmes caméras et le même logiciel Cinema Pro et ne fait que doubler en connectant votre caméra dédiée via micro-HDMI. Il n’est pas nécessaire non plus que ce soit un appareil photo Sony. Le Xperia Pro devient instantanément l’un des moniteurs externes à la plus haute résolution que vous puissiez acheter et vous permet de diffuser vos séquences en temps réel ou de les télécharger sur un serveur de sauvegarde via 5G.

Si vous n’êtes pas prêt à dépenser autant (et qui pourrait vous en vouloir ?), il existe d’autres excellentes options comme le Pixel 5a, qui propose différents modes de stabilisation pour différentes situations. Malheureusement, vous ne pouvez pas étendre son stockage ou avoir un téléobjectif dédié, mais c’est toujours un tireur extrêmement performant.

La bonne nouvelle est que certains des meilleurs téléphones Android de nos jours sont excellents en vidéo. Chaque téléphone que nous avons répertorié fait un excellent travail avec diverses fonctionnalités spécialisées telles que le fonctionnement à distance, l’EIS et le flou d’arrière-plan. Ainsi, quel que soit le téléphone que vous choisissez, vous obtiendrez une caméra vidéo capable (ou trois) qui tient dans votre poche.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

monter et plier

Vous pouvez profiter du Samsung Galaxy Z Fold 3 dans la voiture avec ces supports

Comme tout autre smartphone, vous voudrez peut-être monter le Galaxy Z Fold 3 dans votre voiture pour l’utiliser pour la navigation GPS, la diffusion de musique ou les appels mains libres sur la route. Mais fixer votre nouveau pliable sur un support tout en étant complètement ouvert nécessite un accessoire de voiture de taille spéciale pour le travail. Nous avons donc trouvé les meilleures options pour que vous puissiez profiter de votre Z Fold 3 tout en conduisant en toute sécurité.

Restez en ligne plus longtemps

Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone que vous puissiez acheter pour une longue durée de vie de la batterie

La durée de vie de la batterie est l’un des facteurs les plus importants à considérer lors de l’achat d’un téléphone. Cependant, il est également important de se rappeler que même si la plupart des fabricants revendiquent une autonomie de batterie “toute la journée”, seuls quelques-uns l’atteignent. C’est pourquoi nous avons dressé une liste de confiance des meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter avec la meilleure autonomie de batterie.