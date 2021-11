Meilleure Chromebox 2021 | Android Central

Meilleur

Chrome OS est disponible sur deux types d’appareils : les ordinateurs portables appelés Chromebooks et les ordinateurs de bureau appelés Chromebox. Alors que les meilleurs Chromebooks sont plus connus et plus diversifiés dans leurs options, les Chromebox sont un marché relativement petit où vous avez une option de chacun des principaux fabricants qui est mise à jour toutes les quelques années. 2021 est une bonne année pour être un utilisateur de Chromebox, car nous recevons des mises à jour des deux Chromebox les plus populaires du marché. Bien que nous puissions voir une ou deux autres Chromebox sortir dans la seconde moitié de 2021, la ASUS Chromebox 4 est celle que vous voudrez acheter pour les ports supplémentaires et la puissance supplémentaire.

Meilleur dans l’ensemble: ASUS Chromebox 4

Source : Ara Waggoner / Android Central

ASUS fabrique certains des meilleurs Chromebooks pour le travail, et il n’a jamais peur d’intégrer toutes les petites fonctionnalités et tous les ports possibles pour essayer de se démarquer dans un espace Chrome Enterprise de plus en plus compétitif. Cela signifie que, que vous achetiez la version professionnelle ou grand public, nous bénéficions tous de l’engagement d’ASUS à être la machine la plus puissante et la plus détaillée pour le travail et la Chromebox 4 d’ASUS ne fait pas exception.

Dans un monde de bureau où la plupart des télétravailleurs doivent connecter une souris, un clavier, une webcam et un micro USB, il est facile pour tous vos ports USB-A de se remplir, c’est pourquoi ASUS a opté pour cinq ports USB-A plutôt que les quatre ports du HP G3. Vous disposez de deux ports HDMI pour prendre en charge deux moniteurs 4K et d’un port USB-C pour ajouter plus de périphériques ou un troisième moniteur via un concentrateur USB-C. Bien sûr, vous avez besoin de la puissance nécessaire pour prendre en charge tous ces écrans, donc ASUS contient un Intel Core i3, i5 ou i7 de 10e génération avec 8 à 16 Go de RAM.

Plus de ports et plus de puissance sont toujours les bienvenus.

Le stockage est un autre domaine où ASUS prend un léger avantage sur HP et Acer. Jusqu’à présent, toutes les configurations ASUS Chromebox 4 ont un stockage SSD, 128 Go ou 256 Go. Cela signifie que la Chromebox 4 est globalement plus rapide car elle n’est pas retenue par le stockage eMMC, et il y a encore plus de place pour les applications Linux ou les fichiers hors ligne. Honnêtement, même si vous n’avez pas besoin d’un ordinateur de bureau à temps plein, l’ASUS Chromebox 4 pourrait faire un joli petit PC multimédia entre la prise en charge de presque toutes les applications multimédias Android et le navigateur Chrome complet pour les services de niche qui ne prennent pas en charge Chromecasting.

ASUS a choisi de réduire les frais d’emballage et d’expédition pour la Chromebox 4 en sautant la souris et le clavier dans la boîte. Étant donné qu’une excellente souris Chromebook peut être achetée pour moins qu’une grande pizza et que de plus en plus de fabricants fabriquent des claviers spécifiques à Chrome OS, cela me convient, surtout si cela réduit de quelques dollars le prix plus élevé de la Chromebox 4.

Avantages:

Options de stockage plus rapides et plus vastes Cinquième port USB-A Choix de processeurs plus large Disponibilité plus large

Les inconvénients:

Légèrement plus cher que les autres options Pas de clavier/souris dans la boîte

Meilleur dans l’ensemble

Chromebox 4 d’ASUS

De bonnes choses arrivent à ceux qui attendent.

Les mises à niveau SSD et les ports supplémentaires font d’ASUS le meilleur achat pour le long terme, mais seulement si vous pouvez épargner les dépenses.

Meilleur sur un budget: HP Chromebox G3

Source : HP

HP a été l’un des premiers à annoncer ses Chromebox de nouvelle génération, et il a également été le premier à commencer à les vendre. Les processeurs Intel de 10e génération alimentent les Chromebox G3 et Chromebox Enterprise G3 de HP, et il existe une option Celeron moins chère qui en fait notre choix budgétaire. Pour accompagner ces processeurs, HP inclut jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 128 Go de stockage. Cependant, pour les modèles de 32 à 64 Go, vous obtenez un stockage eMMC plus lent par rapport au SSD M.2 de 128 Go. Comme la plupart des Chromebooks, le HP Chromebox G3 dispose d’un emplacement MicroSD pour ajouter du stockage supplémentaire si ce stockage n’est pas suffisant.

Grâce à l’omniprésence de l’USB-C, HP a ajouté un seul port USB-C à l’arrière avec deux ports USB-A, deux ports HDMI et une prise Ethernet. Ces deux ports HDMI seront utiles pour ceux qui souhaitent utiliser plusieurs moniteurs, car la Chromebox G3 est capable d’alimenter deux moniteurs 4K.

Alors que la Chromebox G3 arbore un total de quatre ports USB-A – deux à l’avant et deux à l’arrière – et un port USB-C, j’aimerais qu’il y ait un deuxième port USB-C. Avec autant de nos appareils disposant déjà du port USB-C, la possibilité de brancher un disque dur USB-C et un moniteur USB-C en plus de brancher un téléphone ou un périphérique aurait été agréable sans avoir à sortir le Adaptateurs USB-A ou concentrateurs USB-C. Avoir quatre ports USB-A facilitera les choses pour ceux d’entre nous qui ont des périphériques plus anciens, même s’il n’y en a pas autant que la Chromebox 4 d’ASUS.

Une autre petite frustration avec le G3 est qu’il n’est pas largement disponible malgré son lancement il y a près de six mois. Il entre et sort de stock sur le site Web de HP, et B&H n’a que le modèle Celeron en stock, donc si vous en avez besoin maintenant, vous devrez soit vous procurer ce modèle Celeron moins cher, soit opter pour ASUS. Il existe également quelques anciens modèles G2 à la dérive, mais ne payez pas trop cher pour eux, car le G3 ou l’ASUS Chromebox 4 ont une durée de vie doublée grâce à la date AUE de juin 2028.

Avantages:

Tout nouveau modèle 2028 AUE date Peut alimenter trois moniteurs 4K Beaucoup de ports et de puissance

Les inconvénients:

Disponibilité limitée Un seul port USB-C Ne vient pas avec une souris ou un clavier

Meilleur sur un budget

HP Chromebox G3

La dernière Chromebox

Si vous voulez des puces Intel de 10e génération et toute une légion de ports, la Chromebox G3 de HP est un choix fantastique.

Est-ce le bon moment pour acheter une Chromebox ?

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central C’est pour bientôt.

Comme mentionné à plusieurs reprises ci-dessus, nous sommes actuellement dans un état de transition pour le marché des Chromebox. Les ASUS Chromebox 4 et HP Chromebox G3 sont disponibles à l’achat, mais leur disponibilité est encore limitée pour le moment. Ils sont toujours meilleurs que l’Acer CXI4, qui n’est pas disponible, mais si vous avez besoin d’une nouvelle Chromebox, c’est le meilleur moment au cours des 12 derniers mois pour acheter.

Nous aurons une disponibilité plus large au cours des six prochains mois, mais ces deux Chromebox ont les mêmes tripes sous leur châssis et ont la même date d’expiration de la mise à jour automatique de juin 2028. La Chromebox 4 d’ASUS dispose d’un port USB-A supplémentaire sur le HP Chromebox G3 et plus d’options de configuration SSD, donc si vous avez besoin du meilleur Chromebook en ce moment, l’ASUS Chromebox 4 est votre gagnant.

En bout de ligne

Il existe peu d’options sur le marché pour trouver la meilleure Chromebox que vous pourriez trouver avec les Chromebooks, donc les choix sont minces, surtout en ce moment alors que les détaillants et les fabricants passent des anciens modèles aux nouveaux. Maintenant que les Chromebox de nouvelle génération verront les mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2028, elles dureront très, très longtemps et pourront être mises à niveau par l’utilisateur si vous avez besoin d’augmenter la mémoire et le stockage.

La Chromebox 4 d’ASUS est ce que vous attendez de la meilleure Chromebox. Les modèles Intel Core i3 et i5 disponibles actuellement sont puissants et vous dureront facilement les huit prochaines années. Chaque configuration dispose des ports et de la puissance dont vous avez besoin pour vivre une expérience exceptionnelle tout en restant sécurisée et à jour avec le logiciel Chrome de Google. Nous pensons que c’est la meilleure Chromebox pour tout le monde.

Les meilleures mises à niveau Chromebox

Une Chromebox, c’est bien, mais une chose rend notre premier choix encore meilleur : elle peut être mise à niveau par l’utilisateur. Bien que vous ne puissiez pas échanger le processeur ou la carte mère, la RAM et le disque dur sont simples à échanger à l’aide de guides que vous trouverez sur Internet. Voici le bon équipement à acheter.

Plus de RAM

Kit Crucial 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 PC4-21300 2666MHz SODIMM

Les bonnes choses

Trouver la bonne RAM est plus difficile que de la mettre à niveau. C’est la bonne RAM, et avec 16 Go, votre Chromebox volera !

Plus de stockage

Crucial MX500 500 Go 3D NAND SATA M.2 Type 2280SS SSD interne (CT500MX500SSD4)

Oodles de chambre

Ce disque SATA M.2 s’insère directement dans votre Chromebox 3, et avec ses 500 Go d’espace, vous aurez de la place pour tous les mèmes que vous souhaitez télécharger.

Obtenez une souris

Souris Logitech Pebble M350

Mince et élégant

Le Logitech Pebble M350 est assez impressionnant compte tenu de sa taille, de sa durée de vie de 18 mois et de la possibilité de se connecter via Bluetooth ou le récepteur Unifying de Logitech.

Conçu pour Chrome

Logitech K580 pour Chrome OS

Tous les bons boutons

Chrome OS a des raccourcis clavier uniques, et bien que vous puissiez utiliser les touches F sur n’importe quel clavier, avoir un modèle avec les bonnes touches peut vous faciliter la vie.

Le grand écran

Moniteur IPS Dell SE2419H

Tous les écrans dont vous avez besoin

Vous aurez besoin d’un moniteur pour voir ce que fait votre Chromebox, et c’est là qu’intervient le Dell SE2419H. Il a une bonne taille d’écran, une résolution suffisante et maintient les coûts agréables et bas.