Meilleure configuration de classe PPSH-41 pour CoD: Vanguard

Le SMG à tir rapide revient dans Vanguard, voici le meilleur chargement.

Le PPSH-41 est l’une des armes les plus appréciées de l’histoire de Call of Duty. Présent dans plusieurs itérations différentes du jeu, il revient une fois de plus dans Vanguard. Le SMG à tir rapide est idéal en combat rapproché, et avec des cartes telles que Das Haus, le PPSH est incroyablement puissant.

PPSH-41 Meilleur chargement

Museau: Silencieux au mercure

Baril: ZAC 300MM

Optique: Réflecteur d’ardoise

Stocker: Kovalevskaya squelette

Sous-baril : Poignet de sculpteur

Magazine: Mags ronds Nambu 71 8MM

Type de munitions : Allongé

Poignée arrière : Poignée pointillée

Compétence : Mainmise

Trousse: Rapide

Compte tenu de la cadence de tir rapide du PPSH, le réflecteur en ardoise, le carver Foregrip et le Stippled Grip sont tous essentiels pour vous aider à rester sur la cible. Les 71 Round Mags sont parfaits pour le rythme de Blitz sur de petites cartes telles que Das Haus ou Dome, car ils vous permettent de continuer à tirer et d’abattre plusieurs ennemis sans avoir besoin de recharger.

Pour ajouter à la cadence de tir, le type de munitions allongé et le canon ZAC augmentent la vitesse des balles, ce qui rend le PPSH extrêmement rapide, et donc l’un des meilleurs SMG de Vanguard.