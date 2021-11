Meilleure configuration de classe STG44 pour COD: Vanguard

L’une des armes les plus populaires de Vanguard, voici le meilleur équipement pour le STG44.

Le STG44 s’est rapidement imposé comme l’une des armes les meilleures et certainement les plus populaires de Call of Duty Vanguard. Avec sa cadence de tir solide et ses dégâts puissants, le STG44 est sans aucun doute l’une des meilleures armes de Vanguard, voici donc le meilleur chargement.

Chargement STG44

Museau: F8 Stabilisateur Canon: VDD 760MM 05B Optique: Zeiss G16 2.5x Crosse: VDD 27 Precision Underbarel: M1941 Handstop Magazine: .30 Russian Short 30 Round Mags Type de munitions: Allongé Poignée arrière: Stippled Grip Compétence: Sleight of Hand Kit: Entièrement Chargé

Ce chargement STG44 tire le meilleur parti de tout ce qui est disponible, créant une arme équilibrée et bien équilibrée. Pour commencer, le stabilisateur F8 réduit le recul et augmente la portée des dégâts. Ceci est ensuite complété par le canon VDD 760MM 05B, qui augmente également la portée des dégâts et réduit le recul. L’optique peut être modifiée en fonction de vos préférences personnelles, cependant, nous aimons le Zeiss G16 2.5x car il offre le niveau de zoom parfait, tout en étant propre et non intrusif.

En tant que l’un des meilleurs AR du jeu, le STG44 est utilisé par la plupart des joueurs de Vanguard, ce chargement est donc nécessaire pour tirer le meilleur parti de l’arme.