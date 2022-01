Meilleure configuration de classe Volk pour la première saison de Warzone Pacific

Ce fusil d’assaut à tir rapide est une excellente option dans Warzone.

Certaines des meilleures armes de l’histoire de Call of Duty sont également les plus polyvalentes. Permettre aux joueurs d’utiliser une arme à la fois dans des combats à longue et courte distance est exceptionnel, et le Volk est l’une des meilleures armes de l’Avant-garde pour les deux.

Chargement Volk

Museau: Booster de recul

Baril: Krausnick 428mm 05V

Optique: Réflecteur d’ardoise

Stocker: SA converti

Sous-baril : M3 Ready Grip

Magazine: 7.62 Gorenko 40 cartouches rondes

Munition: Incendiaire

Poignée arrière : Poignée en tissu

Avantage : Flotte

Avantage 2 : Entièrement chargé

La vitesse du Volk est l’une de ses meilleures qualités, et le rappel de recul ne fait qu’ajouter à cela. Parallèlement à cela, le canon Krausnick 428 mm 05V améliore la portée, vous permettant de vous engager dans des combats à longue distance. Les combats à longue portée nécessitent généralement une optique, nous recommandons donc le réflecteur ardoise car il vous offre l’équilibre parfait entre zoom et visibilité.

Enfin, les munitions incendiaires ajoutent des dégâts vous permettant de déchirer les ennemis, faisant du Volk l’une des meilleures armes de Warzone Pacific.