Meilleure expérience de trajet pour les Delhiites! Prévoyez de vendre des billets de bus DTC sur Google Pay, Paytm

Un protocole d’accord a été signé par le gouvernement avec l’IIIT-Delhi pour créer un centre pour la mobilité durable.

Pour vendre des billets de bus publics dans la capitale nationale et cartographier des bornes de recharge pour véhicules entièrement électriques dans des applications mobiles, une équipe de l’IIIT-Delhi a lancé un projet visant à obtenir des plates-formes comme Google Pay et Paytm. Afin d’aider les navetteurs à mieux planifier leurs déplacements, le projet vise également à rendre disponibles les données de transit de tous les bus DTC aux entreprises pour qu’elles développent des applications mobiles, selon un rapport d’IE. La Delhi Knowledge Development Foundation, un organisme gouvernemental de Delhi, soutient cette initiative. À cette fin, le ministre des Transports de Delhi, Kailash Gahlot, a déclaré que 6,1 crores de roupies avaient été alloués jusqu’à présent.

Un protocole d’accord a été signé par le gouvernement avec l’IIIT-Delhi pour créer un centre pour la mobilité durable, qui sera dirigé par un membre du corps professoral de l’institut, le professeur Pravesh Biyani. La cartographie des bornes de recharge électronique, la mise à l’échelle de la billetterie sans contact, ainsi que la mise à disposition des données de transit DTC seront la priorité dans un avenir immédiat, a déclaré Biyani. Ils essaieront de faire en sorte qu’au cours des trois prochains mois, au moins 10% de toutes les transactions de billetterie dans les bus publics soient sans contact, a-t-il déclaré. En outre, toutes ces choses seront disponibles dans l’application mobile One Delhi, qui est en cours de développement par le centre pour le gouvernement.

À l’heure actuelle, les billets électroniques pour les bus publics de Delhi sont disponibles uniquement dans l’application «Chartr», développée par l’IIIT-Delhi. Afin de rendre les billets de bus disponibles, une API développée à cet effet sera rendue publique pour d’autres portails de paiement électronique, a déclaré Biyani. Selon le rapport, l’API est une interface qui permet aux logiciels de partager des informations sur des réseaux comme Internet. Si ce plan de billetterie de bus fonctionne, des applications comme Google Pay, Paytm pourront ajouter une fonctionnalité sur leurs plates-formes pour payer les billets de bus ainsi que le numéro d’itinéraire, le tarif, la destination et l’origine.

