Meilleure façon d’acheter des actions FAANG en Inde

Pour les débutants qui cherchent à investir dans des actions américaines, le parcours d’investissement peut commencer par l’ajout de certaines des meilleures actions américaines dans le portefeuille. Et, cet espace est bien occupé par les leaders parmi les entreprises technologiques, communément appelées les actions FAANG. Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX) et Google (GOOGL) forment la liste des entreprises FAANG et restent le favori des investisseurs depuis plusieurs années maintenant. Incidemment, Facebook a été renommé Meta et la société a l’intention de commencer à négocier sous le nouveau symbole boursier, MVRS, à partir du 1er décembre 2021. Bientôt, FAANG sera connu sous le nom de MAANG dans le cercle des investisseurs.

Il existe principalement deux façons de détenir des actions FAANG cotées sur les bourses américaines. Vous pouvez soit investir dans des actions individuelles, soit acheter les actions FAANG via un fonds négocié en bourse (ETF). L’ETF est une sorte de variante des fonds communs de placement et suit un indice spécifique. Les parts d’un ETF peuvent être achetées ou vendues uniquement sur une bourse à tout moment pendant les heures de négociation. Les ETF sont des investissements à faible coût et permettent de s’exposer à plusieurs actions du même indice en même temps. Ils se présentent sous diverses formes et suivent généralement différents indices et secteurs.

Acheter des actions FAANG

L’achat d’actions FAANG en Inde est possible via des plateformes de courtage internationales qui vous permettent d’accéder à l’achat de l’une des actions américaines cotées au Nasdaq ou à d’autres indices. On peut même acheter des actions américaines via la propriété fractionnée, ce qui rend l’achat d’actions libellées en dollars abordable pour les investisseurs indiens. En effet, vous pouvez investir dans les 5 actions FAANG ou même d’autres avec un montant aussi bas que Rs 5000. En fait, investir dans des actions américaines peut commencer même avec 1 $. Construire un portefeuille d’actions américaines en investissant systématiquement une somme fixe sur une base régulière pourrait être un moyen de diversifier les zones géographiques.

ETF pour les actions FAANG

L’Invesco QQQ est un fonds négocié en bourse qui vous donne accès aux 100 sociétés du Nasdaq en un seul investissement. En investissant dans le FNB Invesco QQQ, vous investissez dans certaines des sociétés les plus innovantes d’aujourd’hui, le tout au même endroit. Semblables aux actions, elles ont même leur symbole Ticker spécifique. Le symbole du fonds du FNB Invesco QQQ est QQQ. L’ETF SPY ou l’ETF SPDR S&P 500 qui suit l’indice S&P 500 vous offre également une exposition aux actions FAANG en un seul investissement.

