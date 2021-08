Meilleure facturation pour Diana Ross sur Soul Psychedelia de Supremes

À l’été 1967, même les Suprêmes est devenu psychédélique, mais les temps changeaient aussi pour d’autres raisons. Le statut indiscutable de leur voix principale habituelle en tant que leader de facto du groupe allait maintenant être officialisé. Le 12 août de cette année-là, ils ont fait leurs débuts sur le Billboard Hot 100 à un n ° 61 confiant avec la composition cool et excitante de Holland-Dozier-Holland “Reflections”. Le crédit sur l’étiquette de la Motown 1111 ne laissait aucun doute sur le nouvel ordre hiérarchique : il se lisait Diana Ross et les Suprêmes.

Le New Musical Express du 5 août a couvert cette évolution avec une autre nouvelle notable. “Les Supremes ont été signés pour leurs débuts d’acteur dramatique”, a écrit Tracy Thomas à Hollywood. « Le trio sera l’invité d’un segment de la nouvelle série Tarzan de NBC-TV la saison prochaine. Diana, Mary et Florence sont choisies comme trois nonnes et chanteront pendant l’émission d’une heure – des hymnes, pas des airs pop.

Une nouvelle facturation

Suite de l’article : “Sur le dernier single du groupe ‘Reflections’, qui comporte des effets sonores spéciaux qui sont communément décrits comme ‘psychédéliques’, la facturation a été changée pour ‘Diana Ross and the Supremes’.»

Comme Motown principaux porte-drapeaux à travers le monde, les Supremes ont eu le premier refus sur le matériel haut de gamme de l’entreprise. Mais avec cela est venue la responsabilité de maintenir un succès ininterrompu et sans précédent – ​​et à cette apogée, ces normes étaient incroyablement élevées. Les quatre précédents singles du trio, et dix des 13 derniers, avaient atteint la première place du Hot 100. Le dernier de ces succès, quelques semaines plus tôt, était celui de HD-H. léger et showbiz “L’événement.” Le suivi a été un changement radical pour les écrivains et les interprètes.

La piste d’accompagnement de “Reflections” a été créée à Hitsville à Detroit le 2 mars; Ross, Mary Wilson et Florence Ballard ont enregistré leur voix huit semaines plus tard. Compte tenu du changement de nomenclature qui placerait désormais Ross devant ses pairs, la participation de Ballard aux séances était encore plus poignante. Au moment où le single est sorti le 24 juillet, elle avait été licenciée, qui sera remplacée par Cindy Birdsong.

Un oscillateur bip

Par un heureux accident, par Vol. 7 de The Complete Motown Singles, les scénaristes-producteurs des Supremes ont entendu l’ingénieur de Motown Russ Terrana utiliser un générateur de sons pour régler le studio. Cela a inspiré Holland, Dozier et Holland à mettre son effet d’oscillateur “bip” sur l’intro des “Reflections” déjà maussades et expérimentales. D’autres gadgets de studio, combinés à un tambourin, ont préparé le terrain pour une comparaison unique avec la meilleure expérimentation sonore de l’époque.

“Reflections” s’est hissé au deuxième rang du compte à rebours pop américain, dominé par “Ode To Billie Joe” de Bobbie Gentry. Il est allé au n°4 du R&B et au n°5, pendant deux semaines, au Royaume-Uni. Curieusement, il partageait l’étage supérieur avec Trafic« Hole In My Shoe » tout aussi innovant de , et « The Last Waltz » d’Engelbert Humperdinck, tout aussi conquérant et ultra-conservateur. Néanmoins, la première incursion des Supremes dans ce son « populairement décrit comme « psychédélique » » a été un succès mémorable.

