Meilleure imprimante domestique 2021: les meilleurs choix pour la WFH, le bureau à domicile et plus

Les meilleures imprimantes à domicile sont exactement ce dont vous avez besoin pour tous vos besoins d’impression à domicile. Que vous souhaitiez imprimer quotidiennement des documents de travail que vous imprimez depuis votre bureau à domicile ou surtout des devoirs d’enfants et des projets amusants et artisanaux, vous n’avez pas besoin d’un monstre coûteux que vous trouverez dans la plupart des bureaux. Ces imprimantes sont tout aussi multifonctionnelles et fiables tout en gardant les choses abordables et compactes.

Avec tant de personnes travaillant à domicile en raison de la pandémie, il est plus important que jamais d’avoir l’une des meilleures imprimantes à domicile. Et, ils sont tout aussi capables que leurs homologues commerciaux de gérer tous les documents de travail que vous devez imprimer, de produire des cartes de vœux de haute qualité, d’imprimer des photos de vacances et même de numériser des documents importants pour produire des copies numériques.

Ainsi, à moins que vous n’ayez besoin des capacités de haute capacité d’un imprimante professionnelle , vous pouvez économiser de l’espace et de l’argent car l’une des meilleures imprimantes domestiques suffira largement. Voici nos meilleurs choix, des options à base d’encre au laser imprimantes tout-en-un . Peu importe la taille de votre foyer et de votre famille, vous trouverez ici quelque chose d’idéal.

(Crédit d’image: Future)

1. Imprimante HP Envy Pro 6420 Le jet d’encre riche en fonctionnalités est idéal pour les utilisateurs à domicile Caractéristiques Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur tout-en-un Vitesse d’impression: 10 ppm (mono) Capacité papier: 100 feuilles Taille de papier: jusqu’à A4 Poids: 6,16 kg Raisons d’acheter +Conception peu encombrante+Connectivité sans fil forte Raisons à éviter –Vitesse d’impression lente–Cartouche tricolore inutile

Le HP Envy Pro 6420 est un jet d’encre compact et peu coûteux doté de toutes les fonctionnalités que vous pourriez demander à une imprimante de bureau à domicile. Il peut imprimer, numériser, copier et même télécopier via votre smartphone. La vitesse d’impression est lente, mais il peut imprimer et photocopier en recto verso une pile de jusqu’à 35 pages avec son ADF intégré (scanner automatique de documents). Au lieu d’un port Ethernet, vous avez à la fois Bluetooth et Wi-Fi auto-réparateur intégrés, ce qui rend l’impression mobile via l’application iOS / Android de HP particulièrement facile.

Lire la critique complète: HP Envy Pro 6420

(Crédit d’image: Future)

2. Imprimante Lexmark MB3442adw Une imprimante de bureau assez petite pour la maison Caractéristiques Catégorie: Imprimante laser monochrome tout-en-un Vitesse d’impression: 42 ppm (mono) Capacité papier: 350 feuilles Taille de papier: jusqu’à A4 Poids: 12,8 kg Raisons d’acheter +Écran tactile pratique+Vitesse d’impression rapide Raisons à éviter –La résolution d’impression n’est pas élevée–Lent à se réveiller

Elle est peut-être petite, mais la Lexmark MB3442adw possède les caractéristiques et les spécifications d’une imprimante de bureau accomplie. Il s’agit d’un appareil quatre en un, ce qui signifie que vous disposez d’une fonction de télécopie en plus de l’impression, de la numérisation et de la photocopie. L’impression à une vitesse de 42 pages par minute place cette imprimante parmi les imprimantes laser les plus rapides du marché. Il y a aussi beaucoup de place pour le papier avec un bac principal de 350 feuilles et la possibilité de mise à niveau, il est donc peu probable que vous ayez jamais besoin d’une autre imprimante domestique.

Lire la critique complète: Lexmark MB3442adw

(Crédit d’image: Crédit d’image: HP)

3. Imprimante HP Envy 5055 (Envy 5010 UK) Impression de photos à domicile à petit budget Caractéristiques Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 3 en 1 Vitesse d’impression: 10 ppm Capacité papier: 100 feuilles Taille de papier: jusqu’à A4 Poids: 5,4 kg Raisons d’acheter +Bas prix +Facile à utiliser Raisons à éviter –Coût d’encre élevé –Mauvaise connectivité

Cet humble tout-en-un peut numériser et copier, mais sa vraie force réside dans l’impression de photos. Frustrant, il n’y a pas de port Ethernet, ni de port USB pour imprimer à partir d’un lecteur flash et cela tourne très lentement, mais les résultats sont étonnamment bons pour un jet d’encre aussi abordable. Les cartouches de démarrage fournies sont plutôt légères en encre, mais si vous les remplacez par des chariots de grande capacité, le coût de fonctionnement est également compétitif.

Notez que ce modèle est connu sous le nom de HP Envy 5010 au Royaume-Uni.

(Crédit d’image: Crédit d’image: Epson)

4. Imprimante Epson WorkForce WF-7210DTW Une imprimante A3 performante et volumineuse Caractéristiques Catégorie: imprimante à jet d’encre couleur Vitesse d’impression: 18 ppm Capacité papier: 500 feuilles Taille de papier: jusqu’à A3 Poids: 15,5 kg Raisons d’acheter +Impression recto verso A3 +Bacs à papier profond Raisons à éviter –Encre chère –Pas de port USB avant

Les imprimantes destinées au bureau à domicile qui peuvent gérer du papier A3 ne sont pas courantes, mais celles qui peuvent imprimer automatiquement des deux côtés d’une page A3 sont carrément rares. Le WorkForce WF-7210DTW est l’une de ces bêtes et il le fait avec beaucoup de succès. La qualité d’impression est impressionnante, qu’il s’agisse d’un texte monochrome ou d’une photo brillante. La longue liste de fonctionnalités comprend à la fois la connectivité Wi-Fi et NFC et les deux bacs à papier peuvent contenir 500 feuilles combinées.

Lire la critique complète: Epson WorkForce WF-7210DTW

(Crédit d’image: Crédit d’image; Kyocera)

5. Imprimante Kyocera Ecosys P5026cdw Impression laser rapide pour le bureau à domicile occupé Caractéristiques Catégorie: imprimante laser couleur Vitesse d’impression: 26 ppm Capacité papier: 250 feuilles Taille de papier: jusqu’à A4 Poids: 21 kg Raisons d’acheter +Impression recto verso rapide +Imprime tranquillement Raisons à éviter –Coûteux–Interface primitive

Cette imprimante laser robuste prend relativement peu de place, compte tenu de sa grande capacité en papier et en toner. Cela signifie que vous pouvez continuer à imprimer rapidement et efficacement et avec des coûts d’exploitation inférieurs à ceux d’un jet d’encre équivalent. L’affichage est assez fastidieux, mais à tous les autres égards, cette imprimante couleur est facile à utiliser et peut être utilisée pour des documents monochromes et couleur immaculés à maintes reprises.

Lire la critique complète: Kyocera Ecosys P5026cdw

(Crédit d’image: Crédit d’image: TechRadar)

6. Imprimante Brother MFC-J5945DW Le jet d’encre anti-laser bourre dans les fonctionnalités Caractéristiques Catégorie: MFD laser couleur 4 en 1 Vitesse d’impression: 22 ppm Capacité papier: 500 feuilles Taille de papier: jusqu’à A3 Poids: 21 kg Raisons d’acheter +Capacité A3 +Capacité papier élevée Raisons à éviter –Impressions incohérentes –Moins économique que le laser

Ce grand Brother brouille la ligne entre l’imprimante domestique et l’imprimante de bureau en combinant la vitesse d’impression rapide et la capacité élevée d’une machine laser avec la finition photo supérieure d’un jet d’encre. Nous le recommandons pour les deux applications car bien qu’il soit plus petit que l’équivalent laser MFC-L8690CDW , le MFC-J5945DW à jet d’encre peut gérer du papier A3. Il n’y a vraiment rien que ce 4-en-1 complet ne puisse pas faire et il exécute toutes les tâches de manière satisfaisante.

Lire la critique complète: Brother MFC-J5945DW

(Crédit d’image: Xerox)

7. Imprimante Xerox Phaser 6510DN Imprimante domestique assidue Caractéristiques Catégorie: imprimante laser couleur Vitesse d’impression: 28 ppm Capacité papier: 250 + 50 feuilles Taille de papier: jusqu’à A4 Poids: 23,8 kg Raisons d’acheter +Robuste et sécurisé+Vitesse d’impression rapide Raisons à éviter –Petit écran–Pas de Wi-Fi sur le modèle DN

Vous associez probablement Xerox aux imprimantes de bureau, mais la gamme d’entrée de gamme de la marque conviendrait bien à un bureau à domicile, en particulier à un bureau à forte demande d’impression. La Xerox Phaser 6510DN a une vitesse d’impression rapide de 28 pages par minute et de la place pour 250 feuilles A3 dans son bac principal. Il est extensible à 850 feuilles et il est livré avec suffisamment de toner pour 1 000 pages couleur ou 1 500 pages mono. Il possède également toutes les fonctions de sécurité et de qualité de fabrication habituelles de Xerox. Choisissez le modèle DNI si vous avez besoin du Wi-Fi en plus du port Ethernet.

(Crédit d’image: Brother)

8. Imprimante laser monochrome compacte Brother HLL2395DW Pour des travaux d’impression rapides sans tracas Caractéristiques Catégorie: Imprimante laser tout-en-un Vitesse d’impression: Noir: 36 ppm ISO Capacité papier: 250 feuilles Taille de papier: jusqu’à A4 Poids: 10,3 kg Raisons d’acheter +super rapide+Affichage intuitif Raisons à éviter –Monochrome uniquement

L’imprimante Brother HLL2395DW est une imprimante idéale pour toute petite entreprise qui a besoin de faire beaucoup d’impression et de le faire rapidement – mais c’est aussi l’une des meilleures imprimantes domestiques du marché. Bien que vous puissiez être limité au noir et blanc avec cette imprimante, vous pourrez imprimer jusqu’à 36 pages en une minute et pourriez probablement cracher un livre entier avant de devoir recharger l’imprimante, grâce à une capacité de 250 pages. Comme les autres imprimantes Brother récentes, elle dispose d’un écran intuitif qui vous permet d’imprimer et de numériser vers des services cloud tels que Dropbox et Google Drive, ainsi que son impression NFC «touch to connect» qui vous permet d’y accéder à partir d’un appareil mobile sans même ayant besoin d’une connexion réseau. Dans l’ensemble, c’est une imprimante assez astucieuse.

(Crédit d’image: Brother)

9. Brother MFC-J995DW INKvestment Intelligent à l’encre Caractéristiques Catégorie: Imprimante jet d’encre tout-en-un Vitesse d’impression: Noir: 12 ISO ppm, Couleur: 10 ISO ppm Capacité papier: 150 feuilles Taille de papier: jusqu’à A4 Poids: 8,7 kilogrammes Raisons d’acheter +Compact+Suffisamment fiable pour les petites entreprises Raisons à éviter –Fort et lent

Malgré sa taille compacte, la Brother MFC-J995DW INKvestment est une imprimante monstre. Il est incroyablement efficace, pouvant imprimer jusqu’à un an sans avoir à changer sa cartouche d’encre. Et c’est aussi une machine intuitive et riche en fonctionnalités, parfaite pour n’importe quel bureau à domicile ou dans une petite entreprise. Vous pouvez y imprimer à partir de n’importe quel appareil sans fil et, pour les appareils mobiles, vous n’avez même pas besoin d’un réseau pour le faire, grâce à sa technologie NFC (communication en champ proche) qui se connecte directement à l’imprimante. Tout en vous connectant à son écran couleur de 2,7 pouces, vous pouvez même imprimer et numériser vers le cloud.

(Crédit d’image: Epson)

10. Epson EcoTank ET-3760 Pour les familles soucieuses de l’environnement Caractéristiques Catégorie: Imprimante tout-en-un sans cartouche Vitesse d’impression: Noir: 15 ISO ppm, Couleur: 8 ISO ppm Capacité papier: 150 feuilles Taille de papier: Jusqu’à A6 Poids: 7,3 kg Raisons d’acheter +Impression sans cartouche+Le remplacement de l’encre dure jusqu’à 2 ans Raisons à éviter –Pas cher

Que vous essayiez de gérer une maison plus respectueuse de l’environnement ou que vous en ayez simplement marre de devoir manquer d’encre, allez chercher de l’encre aux moments les plus gênants – au milieu de l’impression de vos documents importants, par exemple – vous aimerez peut-être le Epson EcoTank ET-3760. Cette imprimante tout-en-un est sans cartouche et est livrée avec des bouteilles rechargeables contenant jusqu’à deux ans d’encre à la place. Il n’a pas une capacité papier énorme, seulement 150 feuilles à la fois, ce n’est guère un facteur décisif, surtout si vous l’utilisez principalement pour des choses personnelles. C’est un peu cher, mais pensez à tout l’argent que vous économiserez sans avoir à courir au magasin et à obtenir des cartouches de remplacement tout le temps.

Beaucoup d’entre nous travaillant désormais à domicile, les meilleures imprimantes sont devenues des appareils essentiels dans nos maisons et nos bureaux. Cependant, le marché des imprimantes regorge de marques et de modèles différents. Vous pouvez choisir des imprimantes par fabricant, comme Epson ou HP. Non seulement cela, mais il y a aussi des considérations pour les imprimantes à jet d’encre, laser ou noir et blanc.

Il existe également des situations dans lesquelles vous pouvez avoir besoin d’un autre type d’imprimante, telle que sans fil ou même portable, ou même spécifiquement pour un Mac.

Cette abondance de choix est bonne à certains égards – cela signifie que quel que soit le type d’imprimante dont vous avez besoin, vous serez en mesure de trouver celle qui vous convient. Cependant, comme il y a tellement de choix, cela signifie que trouver l’imprimante parfaite peut être beaucoup plus difficile. Cependant, c’est là qu’intervient notre guide des meilleures imprimantes.

Qu’il s’agisse d’une imprimante domestique ou professionnelle pour votre bureau, les meilleures imprimantes de cette page peuvent vous aider à imprimer rapidement et facilement des documents avec une qualité parfaite, tout en réduisant les coûts de fonctionnement.

Pour votre bien et votre santé mentale, nous avons dressé une liste des meilleures imprimantes. Nous avons des imprimantes tout-en-un qui peuvent effectuer des numérisations et des photocopies, des imprimantes photo qui peuvent produire des impressions de qualité laboratoire de vos images, et même des imprimantes laser noir et blanc solides pour des impressions rapides et bon marché pour le bureau,