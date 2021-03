Meilleure imprimante photo 2021: les meilleures imprimantes pour vos photos numériques

Les meilleures imprimantes photo produiront des impressions de haute qualité de vos images haute résolution. Alors que presque toutes les imprimantes peuvent reproduire des copies papier de vos photos, seules ces imprimantes photo sont à la hauteur de la tâche, fournissant des impressions d’une qualité pratiquement de laboratoire photo.

Que vous souhaitiez imprimer des photos pour vos livres photo, les mettre sur vos murs ou comme cadeaux à votre famille et à vos amis, seules les meilleures imprimantes photo peuvent répondre à vos besoins. Et, contrairement aux laboratoires photo qui facturent généralement une prime pour les impressions, ils sont également rentables, vous permettant d’économiser quelques dollars.

Il existe une variété des meilleures imprimantes photo. Certaines imprimantes photo, tout comme la meilleures imprimantes tout-en-un et imprimantes à domicile , sont assez multifonctionnels, vous permettant également d’imprimer, de copier et de numériser des documents. D’autres sont conçus uniquement pour répondre à tous vos besoins d’impression photo, des imprimantes sans fil destinées à être utilisées avec un smartphone aux imprimantes photo professionnelles qui réalisent des impressions de qualité studio. Alors laissez-nous vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

(Crédit d’image: Jim Hill)

1. Imprimante photo Epson EcoTank ET-7750 L’impression photo sans cartouche à son meilleur Caractéristiques Vitesse d’impression: 28 ppm Capacité papier: 100 feuilles Taille de papier: jusqu’à A3 Poids: 10,5 kg Raisons d’acheter +Qualité photo éclatante +Faible coût à long terme Raisons à éviter –Prix ​​d’achat élevé –Volumineux

Cela a l’air un peu disgracieux avec les réservoirs d’encre rechargeables ruinant la symétrie de ce tout-en-un par ailleurs compact, mais c’est le système EcoTank raffiné qui distingue ce modèle de la concurrence. Si vous pouvez avaler le prix élevé, vos coûts d’encre permanents seront très bas et l’impression en cinq couleurs d’Epson garantit une excellente qualité d’image, en particulier avec des photos sur papier photo.

Lire la critique complète: Epson EcoTank ET-7750

(Crédit d’image: Canon)

2. Canon PIXMA iX6850 Cinq couleurs s’ajoutent à de belles photos A3 Caractéristiques Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur Vitesse d’impression: 14 ppm (mono) Capacité papier: 150 feuilles Taille de papier: jusqu’à A3 + Poids: 11,5 kg Raisons d’acheter +Couleurs naturelles+Grandes impressions couleur Raisons à éviter –Pas de duplex automatique

Au lieu des quatre cartouches jet d’encre habituelles, le Canon PIXMA iX6850 utilise cinq encres pour créer des photos aux couleurs naturelles et des documents texte nets. Être en mesure de remplacer chacun individuellement a également un sens économique. Il ne peut pas imprimer automatiquement les deux côtés d’une page (recto verso), mais cette machine est bien connectée avec un port Ethernet, une compatibilité Wi-Fi et AirPrint. La caractéristique la plus importante, cependant, est sa capacité à imprimer sur n’importe quel format de papier jusqu’à A3 + (329 x 483 mm), ce qui le rend parfait pour l’impression de grandes feuilles de calcul et de photos.

(Crédit d’image: Epson)

3. Epson Expression Photo HD XP-15000 Photos A3 supérieures de six cartouches Claria Caractéristiques Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur Vitesse d’impression: 29 ppm (mono) Capacité papier: 200 feuilles Taille de papier: jusqu’à A3 + Poids: 8,5 kg Raisons d’acheter +Excellente précision des couleurs+Impressions photo A3 éclatantes Raisons à éviter –Plutôt cher à gérer

L’Epson Expression Photo HD XP-15000 utilise six cartouches d’encre Claria de haute qualité pour obtenir une palette de couleurs plus réaliste lorsqu’il s’agit d’imprimer des photos. Il a également la capacité de gérer du papier au format A3 + pour imprimer des images de grande taille ou de grandes feuilles de calcul. Elle fonctionne également très bien comme une imprimante A4 classique grâce à une sortie étonnamment rapide de 29 pages noir et blanc par minute et à la possibilité d’imprimer des deux côtés du papier (recto verso automatique).

(Crédit d’image: Canon)

4. Canon Pixma Pro-100 Un monstre d’imprimante photo Caractéristiques Catégorie: Imprimante jet d’encre professionnelle sans fil Vitesse d’impression: 8 « x 10 » sur A4 avec bordure: 51 secondes; 11 « x 14 » sur A3 + avec bordure: 1 min 30 s Capacité papier: 150 feuilles de papier ordinaire, 20 feuilles de papier photo (4 « x6 ») Taille de papier: jusqu’à 13 « x 19 » Poids: 19,6 kg Raisons d’acheter +Deux bacs à papier+Excellente précision des couleurs Raisons à éviter –Encre chère

Le Canon Pixma Pro-100 est un monstre d’imprimante photo. Son système de teinture à 8 encres appelé ChromaLife 100+ offre une excellente précision des couleurs et une large gamme de couleurs pour des impressions vives que vous voudriez accrocher dans un musée. Son grand format vous permet d’imprimer jusqu’à 13 « x 19 » impressions et, avec ses deux bacs à papier, vous êtes en mesure de couvrir à peu près n’importe quel papier que vous pouvez imaginer, ce qui rend cette imprimante incroyablement polyvalente.

(Crédit d’image: Epson)

5. Epson Expression Photo XP-970 Un petit-en-un avec une capacité photo A3 exceptionnelle Caractéristiques Vitesse d’impression: 8,5 ppm (mono) Capacité papier: 100 feuilles Taille de papier: A3 Poids: 8,7 kg Raisons d’acheter +Fidélité des couleurs à six encres +Grand écran tactile Raisons à éviter –Vitesse d’impression lente –Capacité papier limitée

Malgré ses dimensions élégantes, cet appareil à jet d’encre 3 en 1 lisse est capable d’imprimer sur du papier de format A3 et utilise non pas quatre, mais six cartouches à jet d’encre pour obtenir une précision des couleurs supérieure. Cela signifie que vos coûts d’encre sont assez élevés, mais cela en vaut la peine pour les résultats magnifiquement ombragés. Le scanner n’est qu’au format A4, mais il effectue des numérisations à très haute résolution et, combiné à la haute résolution d’impression, vous pouvez faire des copies couleur presque identiques. Il n’y a pas de télécopie et les vitesses d’impression sont lentes, mais à tous les autres égards, l’Epson Expression Photo XP-970 est difficile à battre. Pour une idée de ses performances, vous pouvez lire notre critique de l’Epson Expression Photo XP-960 presque identique.

(Crédit d’image: HP)

6. HP Envy 6055 Impression de photos à domicile à petit budget Caractéristiques Vitesse d’impression: 10 ppm Capacité papier: 100 feuilles Taille de papier: jusqu’à A4 Poids: 11,51 livres Raisons d’acheter +Bas prix +Facile à utiliser Raisons à éviter –Coûts de l’encre–Pas le plus rapide

Cet humble tout-en-un peut numériser et copier, mais sa vraie force réside dans l’impression de photos. Frustrant, il n’y a pas de port Ethernet ou de port USB pour imprimer à partir d’un lecteur flash et cela tourne très lentement, mais les résultats sont étonnamment bons pour un jet d’encre aussi abordable. Les cartouches de démarrage fournies sont plutôt légères en encre, mais si vous les remplacez par des chariots de grande capacité, le coût de fonctionnement est également compétitif.

(Crédit d’image: Canon)

7. Canon PIXMA TS9520 (TS9550 au Royaume-Uni) Jet d’encre professionnel avec un fort pour les photos Caractéristiques Vitesse d’impression: 15 ppm (mono) Capacité papier: 100 feuilles Taille de papier: jusqu’à A3 Poids: 9,7 kg Raisons d’acheter +De nombreuses fonctionnalités+Photos colorées Raisons à éviter –Coût élevé des consommables

Situé au sommet de la gamme Pixma de Canon, le TS9150 ressemble à un produit haut de gamme comme vous pouvez vous y attendre, avec un écran tactile géant niché à l’avant. Il dispose également d’une impression et d’une numérisation haute résolution et de l’excellent système à six encres de Canon. En utilisant une encre pigmentée noire avec des couleurs à base de colorants, les impressions photographiques sont particulièrement réalistes.

(Crédit d’image: Canon)

8. Canon Pixma G4510 Les réservoirs rechargeables signifient des photos abordables Caractéristiques Vitesse d’impression: 13 ppm Capacité papier: 100 feuilles Taille de papier: jusqu’à A3 Poids: 10,5 kg Raisons d’acheter +Design soigné +Faible coût d’encre Raisons à éviter –Pas de mode duplex –Pas de port USB avant

L’imprimante la plus abordable de Canon pour inclure des réservoirs d’encre au lieu de cartouches est une modeste 4-en-1 qui pourrait bien fonctionner dans un petit bureau qui a besoin de manquer de nombreux documents couleur. Il imprime très lentement et ne peut pas imprimer des deux côtés de la page, mais à tous autres égards, il tient bien. Le système sans cartouche est très économique et la boîte contient suffisamment d’encre pour 6 000 pages mono et 7 000 pages couleur.

Lire la critique complète: Canon Pixma G4510

(Crédit d’image: Epson)

9. Epson EcoTank ET-2720 (ET-2715 au Royaume-Uni) Réservoir d’encre bon marché pour des photos économiques Caractéristiques Catégorie: Jet d’encre couleur tout-en-un Vitesse d’impression: 33 ppm (mono) Capacité papier: 100 feuilles Taille de papier: Jusqu’à A4 Poids: 12,30 kg Raisons d’acheter +Beaucoup d’encre dans la boîte+Impressions économiques Raisons à éviter –Pas de mode duplex–Faible capacité papier

L’Epson EcoTank ET-2720, connue sous le nom d’Epson EcoTank ET-2715 au Royaume-Uni, est la plus abordable des imprimantes couleur Supertank et probablement le moyen le plus économique d’imprimer des photos. L’unité est livrée avec suffisamment d’encre dans la boîte pour durer deux ans (soit 4500 pages) avec des coûts d’encre en bouteille d’environ 80% inférieurs à ceux de l’encre en cartouche. Il fonctionne également très bien comme un tout-en-un pour le bureau à domicile avec une vitesse d’impression étonnamment rapide de 33 pages mono par minute.

(Crédit d’image: HP)

10. HP Envy Photo 7855 (7830 au Royaume-Uni) Une imprimante photo riche en fonctionnalités pour le bureau Caractéristiques Vitesse d’impression: 15 ppm Capacité papier: 125 feuilles Taille de papier: jusqu’à A4 Poids: 7,6 kg Raisons d’acheter +Bas prix +De nombreuses fonctionnalités Raisons à éviter –Conception peu pratique –Cartouche d’encre combinée

Le tout-en-un de forme étrange de HP comprend toutes les fonctionnalités, du télécopieur au logement pour carte SD, tout en vous permettant d’y accéder facilement via une interface à écran tactile colorée. Les encres de couleur sont combinées dans une seule cartouche et si vous vous abonnez au service HP Instant Ink, elle sera automatiquement remplacée juste avant que vous ne soyez épuisé. Cela semble un peu fragile, mais les photos imprimées en particulier sont éclatantes.